ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ജനറേറ്റീവ് എഐ അസിസ്റ്റന്റുമായി ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യുണ്ടായുടെ ആദ്യ കാർ: സിംപിൾ ലുക്കിൽ ബയോൺ
ജനറേറ്റീവ് എഐ അസിസ്റ്റന്റ്, കർവ്ഡ് ഡ്യുവൽ ഡിസ്പ്ലേ, 70-ലധികം കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബയോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : October 26, 2026 at 4:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിയായ ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 9.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) ഇതിന്റെ പ്രാരംഭവില. ജനറേറ്റീവ് എഐ അസിസ്റ്റന്റുമായാണ് ബയോൺ വരുന്നത്. വാഹനത്തിനായുള്ള ബുക്കിങ് കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ജനപ്രിയ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവിയായ 'വെന്യു'വിനും മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിയായ 'ക്രെറ്റ'യ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്താനാണ് ബയോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. മാരുതി സുസുക്കി ഫ്രോങ്ക്സ്, ടാറ്റ പഞ്ച്, ടാറ്റ നെക്സോൺ, മഹീന്ദ്ര XUV 3XO തുടങ്ങിയവയുമായും മറ്റ് ക്രോസ്ഓവർ, കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവികളുമായും ആയിരിക്കും ഈ പുതിയ വാഹനം വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക.
എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
2026 സെപ്റ്റംബർ 23 മുതലാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ബയോണിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബുക്കിങ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്. 11,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ ബുക്ക് ചെയ്യാം. വൈകാതെ ഈ എസ്യുവിയുടെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹ്യുണ്ടായ് ബയോണിന്റെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ: ഡിസൈൻ
ബയോണിന് വളരെ വ്യക്തവും ലളിതവുമായ ഡിസൈനാണുള്ളത്. മുൻവശത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്ലാമ്പ് സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. ബമ്പറിൽ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ബോണറ്റിന്റെ വശങ്ങളിലായി എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ബാർ ഇതിലില്ല. ഫ്ലാറ്റ് ആയ റൂഫ്ലൈൻ, റൂഫ് റെയിലുകൾ, വീൽ ആർച്ചുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിംഗ് എന്നിവ ബയോണിന് ഒരു എസ്യുവി ലുക്ക് നൽകുന്നത്.
17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾക്ക് ഇതളിന് സമാനമായ ആകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണുള്ളത്. പിൻഭാഗത്ത്, എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പിന് താഴെയായി ബമ്പറിലാണ് എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റൂഫ് സ്പോയിലറിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബയോണിന് 4,245 മില്ലീമീറ്റർ നീളവും, 1,810 മില്ലീമീറ്റർ വീതിയും, 1,605 മില്ലീമീറ്റർ ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വീൽബേസ് 2,600 മില്ലീമീറ്റർ ആണ്. ക്രെറ്റയെ അപേക്ഷിച്ച് ബയോണിന് ഏകദേശം 85 മിമി നീളം കുറവാണ്. അതേസമയം വെന്യുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 250 മിമി നീളം കൂടുതലുണ്ട്.
ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ: പവർട്രെയിൻ
ഈ മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവിയിൽ ഹ്യുണ്ടായുടെ 1.5 ലിറ്റർ എംപിഐ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്രെറ്റയിലും സമാനമായ എഞ്ചിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിടി (CVT) ഹ്യുണ്ടായി 'ഇന്റലിജന്റ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ' (iVT) എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓപ്ഷനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ എഞ്ചിൻ 113 ബിഎച്ച്പി പവറും 114 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, 2027ൽ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സിഎൻജി പതിപ്പും ഇതിലുണ്ടാകും. ഇതിൽ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക.
ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ: ഫീച്ചറുകൾ
ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ 'ജനറേറ്റീവ് എഐ അസിസ്റ്റന്റ്' ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാഹനമാണ് ബയോൺ. എൻവിഡിയയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'കണക്റ്റഡ് കാർ നാവിഗേഷൻ കോക്ക്പിറ്റ്' സംവിധാനത്തിലൂടെ, മികച്ച ഗ്രാഫിക്സും കണക്റ്റഡ് സേവനങ്ങളും ഇൻ-ബിൽറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ബയോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓൺലൈൻ നാവിഗേഷൻ, ക്വിക്ക് കൺട്രോൾ പാനൽ, സ്പ്ലിറ്റ്-സ്ക്രീൻ സൗകര്യം, ഫോണിലേതുപോലെയുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ എന്നിവ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ, ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഫീച്ചറുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
12.3 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റിനായും മറ്റൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററായും പ്രവർത്തിക്കും. 'ബ്ലൂലിങ്ക്' വഴി 70-ലധികം കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചറുകൾ ബയോണിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, 10 പ്രാദേശിക ഭാഷകളും രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഭാഷകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൾട്ടി-ലാംഗ്വേജ് ഇന്റർഫേസ് പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്.
പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഡ്യുവൽ-ടോൺ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, വയർലെസ് ചാർജിങ്, വെന്റിലേറ്റഡ് പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പിൻ യാത്രക്കാർക്കായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ, ഓട്ടോ-ഡിമ്മിംഗ് റിയർ വ്യൂ മിറർ (IRVM) തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS), 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ലെവൽ-2 ADAS എന്നിവയാണ് ബയോണിലെ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ.
Also Read: