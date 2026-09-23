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എസ്‌യുവി വിപണി പിടിക്കാൻ 'ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ'; ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു, അടുത്ത മാസം നിരത്തിലേക്ക്

ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ വാങ്ങാൻ താത്‌പര്യപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹ്യുണ്ടായ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചോ ബുക്ക് ചെയ്യാം.

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Bookings for the Hyundai Bayon have begun ahead of India launch (Photo - Hyundai Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 5:29 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയായ ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോഞ്ചിന് മുൻപായി വരാനിരിക്കുന്ന മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവിയുടെ ബുക്കിങ് ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?

ഇന്ന് (2026 സെപ്റ്റംബർ 23) മുതലാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ബയോണിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ബുക്കിങ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്. 11,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹ്യുണ്ടായ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചോ വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ഉത്സവ സീസണിൽ വാഹനം വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എസ്‌യുവി നിരയിൽ ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യുവിനും ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയ്ക്കും ഇടയിൽ ഇത് സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ

ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ പരീക്ഷണയോട്ടത്തിനിടെ ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, കമ്പനി തന്നെ ഇതിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില ടീസറുകളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഴ്‌ചയിൽ പരമ്പരാഗത ബോക്‌സി അല്ലെങ്കിൽ കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന എസ്‌യുവി ശൈലിയേക്കാൾ ഒരു 'ക്രോസോവർ' വാഹനത്തിന്‍റെ രൂപമാണ് ബയോണിനുള്ളത്.

സ്പ്ലിറ്റ്-ഹെഡ്‌ലാമ്പ് സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. മുകൾഭാഗത്ത് പകുതിയായി മുറിച്ചതുപോലെയുള്ള H-ആകൃതിയിലുള്ള LED DRL-കൾ ഇതിൽ കാണാം. പ്രധാന ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ ബമ്പറിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം കരുത്തുറ്റ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഷാർപ്പ് കർവുകളുള്ള മുൻഭാഗം മികച്ച രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വശങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ബയോണിന്‍റെ വിൻഡോ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുപോകുന്നതായും C-പില്ലറിൽ പ്രത്യേകമായൊരു വളവ് ഉള്ളതായും കാണാം. ഹ്യുണ്ടായ് എക്സ്റ്ററിന് സമാനമായി, സാധാരണ പുൾ-ടൈപ്പ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ റൂഫ് റെയിലുകൾ, എടുത്തുനിൽക്കുന്ന വീൽ ആർച്ചുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിൻഭാഗത്ത്, മുൻവശത്തെ LED സിഗ്നേച്ചറിന് സമാനമായ നേർത്ത LED ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പും വലിയ റൂഫ് സ്പോയിലറും നൽകിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഹ്യുണ്ടായ് ബയോണിന് 4 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ

ബ്രസീലിൽ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച നാലാം തലമുറ ഹ്യുണ്ടായ് i20 മോഡലിലെ പല ഘടകങ്ങളും ബയോണിനും ലഭിക്കുന്നു. പരസ്‌പരം ബന്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് സ്‌ക്രീനുകളും, HVAC നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായി (AC നിയന്ത്രണങ്ങൾ) മധ്യഭാഗത്തായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങിനിൽക്കുന്ന പാനലും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. ഹ്യുണ്ടായിയുടെ 'ഫോർ-ഡോട്ട്' ഡിസൈനിലുള്ള സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, സെന്‍റർ പാനലിന്‍റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ലംബമായ AC വെന്‍റുകൾ, ഡോർ പാഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പുതിയ ഹ്യുണ്ടായ് i20-ക്ക് സമാനമായിരിക്കും. എല്ലാ ഹ്യുണ്ടായ് കാറുകളെയും പോലെ, വരാനിരിക്കുന്ന ബയോണിലും ധാരാളം ഫീച്ചറുകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പവർട്രെയിൻ

1.5 ലിറ്റർ, ഫോർ-സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാനുവൽ, സിവിടി (CVT) ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ കാർ ലഭ്യമാകും. ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. എങ്കിലും ഇതിന്‍റെ കൃത്യമായ ട്യൂണിങ് വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

ഫാക്ടറി-ഫിറ്റഡ് സിഎൻജി കിറ്റോടെ ഈ എഞ്ചിൻ ലഭ്യമാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനായി വാഹനത്തിനടിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ടാങ്ക് ആയിരിക്കും നൽകുക. നാല് മീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ഹ്യുണ്ടായ് കാറുകളിൽ സിഎൻജി പവർട്രെയിൻ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ മോഡലായി ബയോൺ മാറും. ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ ഹ്യുണ്ടായ് ബയോൺ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 9 ലക്ഷം മുതൽ 14 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിന് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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