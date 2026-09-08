ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഐഫോൺ അൾട്രയ്‌ക്ക് എതിരാളിയോ? ആപ്പിൾ ഇവന്‍റിന് തൊട്ടുമുൻപെ ചൈനീസ് വിപണിയിൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുമായി ഹുവാവേയും ഷവോമിയും

നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിന്‍റെ വാർഷിക ഇവന്‍റിൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ അൾട്ര പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ഹുവാവേ മേറ്റ് XT2 സീരിസും ഷവോമി 18 ഫോൾഡും പുറത്തിറക്കിയത്.

APPLE EVENT 2026 XIAOMI 18 FOLD LAUNCHED ഷവോമി 18 ഫോൾഡ് IPHONE ULTRA
Huawei Mate XT2 fold (Image Credit: Youtube/Huawei)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 1:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ടെക് കമ്പനികളായ ഹുവാവേയും ഷവോമിയും ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 7ന്) തങ്ങളുടെ പുതിയ രണ്ട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി. ഹുവാവേ മേറ്റ് XT2 സീരിസും ഷവോമി 18 ഫോൾഡും ആണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ആപ്പിളിന്‍റെ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് നാളെ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് തൊട്ടുമുമ്പായി ഈ ലോഞ്ചുകൾ നടത്തുന്നത്.

ആപ്പിളിന്‍റെ വാർഷിക ഇവന്‍റ് സെപ്റ്റംബർ 9ന് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ സിഇഒ ജോൺ ടെർനസിന്‍റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഇവന്‍റിൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് ആപ്പിളിന്‍റെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ഹുവാവേയും ഷവോമിയും മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളുമായി ചൈനീസ് വിപണിയിലെത്തുന്നത്.

ഒരു ടാബ്‌ലെറ്റായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹുവാവേയുടെ ട്രിപ്പിൾ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ. അതേസമയം ഷവോമിയുടെ പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഒരു പാസ്‌പോർട്ടിന്‍റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് മടക്കാം. രണ്ട് ഫോണുകളെയും കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.

ഹുവാവേ മേറ്റ് XT2 സീരിസ്

ടാബ്‌ലെറ്റ് വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്‌ക്രീൻ രണ്ടുതവണ മടക്കിവെയ്‌ക്കാവുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഹുവാവേ മേറ്റ് XT2 സീരിസ്. കിരിൻ 9050 പ്രോ ചിപ്പാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പുനർരൂപകൽപ്പന ഹിഞ്ച്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ജല പ്രതിരോധം, അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവരെ ഡിസ്‌പ്ലേ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന സ്വകാര്യതാ സ്‌ക്രീൻ എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. 19,999 യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം $2,980 മുതലാണ് ഈ ഫോണിന് ചൈനയിൽ വില വരുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ടോപ്പ്-ഓഫ്-ലൈൻ മോഡലിന് 24,999 യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ $3,725 വിലവരും. ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന ശനിയാഴ്‌ച (സെപ്റ്റംബർ 12ന്) മുതൽ ആരംഭിക്കും.

മെമ്മറി വിലകൾ ഉയരുന്നത് വിലനിർണ്ണയത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതായി ഹുവാവേ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ റിച്ചാർഡ് യു പറഞ്ഞു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെലവ് കൂടുതലാണ്. പുതിയ ചിപ്പ് ഡിസൈൻ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നൽകുകയും ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടൗ സ്കെയിലിങ് നിയമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലോജിക് ഫോൾഡിങ് ആർക്കിടെക്ചർ.

ഷവോമി 18 ഫോൾഡ്

ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ ഷവോമി ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്‌ഫോണായ ഷവോമി 18 ഫോൾഡ് പുറത്തിറക്കി. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്‌ഫോണായ ഷവോമി 18 ഫോൾഡും ഇന്നലെ ഹുവാവേ മേറ്റ് XT2 സീരിസിനൊപ്പമാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. മീഡിയം-ഫോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് കമ്പനി ഈ ഫോണിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഫോൺ മടക്കിവെയ്‌ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു പാസ്‌പോർട്ടിന്‍റെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങും. തുറക്കുമ്പോൾ ഒരേസമയം മൂന്ന് ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ആപ്പിളിന്‍റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കാൾ പല തരത്തിൽ മികച്ചതാണ് ഈ ഫോണെന്ന് ഷവോമി സിഇഒ ലീ ജുൻ പറഞ്ഞു. ഐഫോൺ പ്രോ മാക്‌സിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ് ഇതിന്. ഷവോമി സ്വന്തം പ്രോസസ്സറായ XRing O3 AI ചിപ്പ് ആണ് ഈ ഫോണിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്‍റെ A19 പ്രോയേക്കാൾ വേഗതയേറിയ റെസ്‌പോൺസ് സമയം ഈ പ്രോസസർ നൽകുന്നുവെന്ന് സിഇഒ അവകാശപ്പെടുന്നു. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ CXMT-യിൽ നിന്നുള്ള DRAM ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മെമ്മറി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോണിന്‍റെ വില 10,999 യുവാൻ (US$1,540) മുതൽ 14,999 യുവാൻ (US$2,100) വരെ ആണ്. മെമ്മറി ചെലവേറിയതാണെങ്കിലും പണത്തിനുള്ള മൂല്യം ഇത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ലീ ജുൻ പറഞ്ഞു.

ഹുവാവേ മേറ്റ് XT2 vs ഷവോമി 18 ഫോൾഡ്

സവിശേഷതകൾഹുവാവേ മേറ്റ് XT2 ഷവോമി 18 ഫോൾഡ്
ഫോൾഡിങ് തരംട്രൈ-ഫോൾഡ്മീഡിയം ഫോൾഡ് (പാസ്‌പോർട്ട് വലിപ്പം)
ചിപ്‌സെറ്റ്കിരിൻ 9050 പ്രോXRing O3 AI
പ്രധാന സവിശേഷതപ്രൈവസി സ്‌ക്രീൻ,
പുതിയ ഹിഞ്ച്		മൂന്ന് ആപ്പുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചത്,
വണ്ണം കുറവ്, ഭാരം കുറവ്
പ്രാരംഭവില 19,999 യുവാൻ10,999 യുവാൻ
ടോപ് സ്‌പെക്കിന്‍റെ വില24,999 യുവാൻ14,999 യുവാൻ

ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് നാളെ

ആപ്പിളിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ഇവന്‍റ് നാളെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐഫോൺ ആരാധകർ. സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആപ്പിൾ പാർക്കിലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നടക്കുക. പരിപാടിയിൽ എന്തൊക്കെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐഫോണിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ ലൈനപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ചോർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, കമ്പനി അവരുടെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. ഇതിനെ ഐഫോൺ അൾട്രാ എന്ന് പേര് നൽകിയേക്കാം. മടക്കിവെയ്‌ക്കുമ്പോൾ 5.5 ഇഞ്ചിന്‍റെ കവർ സ്‌ക്രീനും തുറക്കുമ്പോൾ 7.8 ഇഞ്ചിന്‍റെ ഇന്നർ ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉള്ള ഒരു ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിൽ മടക്കാവുന്ന ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്‍റെ വണ്ണം വെറും 4.5 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ A20 പ്രോ ചിപ്പ്, സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ടച്ച് ഐഡി, ക്രീസ്-ഫ്രീ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയുണ്ട്. വില ഏകദേശം $2,000 ൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

രണ്ടാം പാദത്തിൽ ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണിയിൽ ഹുവാവേയുടെ വിഹിതം 22.6% ആയിരുന്നു. ആപ്പിളിന് 18.1% ഉം ഷവോമിയുടെ 12.4% ഉം ആയിരുന്നു. മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിൽ ഹുവാവേയുടെ ആധിപത്യം ഇതിലും വലുതാണ്. ഹുവാവേയ്ക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി കാരണം നിലവിൽ യുഎസിൽ അതിന്‍റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.

സാംസങ് ഒരു ട്രൈ-ഫോൾഡ് ഫോണും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വിൽപ്പന നിർത്തി. ഈ രണ്ട് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഭീമന്മാരുടെ പുതിയ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളുമായി മത്സരിക്കാൻ ആപ്പിൾ അതിന്‍റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോണിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ടെക് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

സാംസങ് ഒരു ട്രൈ-ഫോൾഡ് ഫോണും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം വിൽപ്പന നിർത്തി. ഈ രണ്ട് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഭീമന്മാരുടെ പുതിയ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളുമായി മത്സരിക്കാൻ ആപ്പിൾ അതിന്‍റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോണിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ടെക് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

Also Read:

  1. 200 എംപി ക്യാമറയുമായി 'ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 സീരിസ്' ഇന്ത്യയിലേക്കും: ലോഞ്ച് സൂചന നൽകി BIS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
  2. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഫോണിന് പിൻഭാഗത്ത് മിനി സ്‌ക്രീൻ: ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ 'ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 70 പ്രോ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  3. എഥനോള്‍ പെട്രോള്‍ ഭയം വിപണിയെ മാറ്റിയെഴുതുന്നു; പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെ മറികടന്ന് ബദൽ ഇന്ധന വാഹനങ്ങൾ

TAGGED:

APPLE EVENT 2026
XIAOMI 18 FOLD LAUNCHED
ഷവോമി 18 ഫോൾഡ്
IPHONE ULTRA
HUAWEI MATE XT2 LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.