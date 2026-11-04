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വിദ്യാർഥികൾക്കും ജോലിക്കാർക്കുമായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയത്; രണ്ട് പുത്തൻ ലാപ്ടോപ്പുമായി എച്ച്പി
വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഭാരം കുറഞ്ഞ 'ഒമ്നിബുക്ക് 5' ഉം ബിസിനസ്സ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സുരക്ഷിതമായ 'പ്രോബുക്ക് 4 G2iS' ഉം ആണ് എച്ച്പി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : November 4, 2026 at 10:30 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുത്തൻ ലാപ്ടോപ്പുകളുമായി എച്ച്പി. 'ഒമ്നിബുക്ക് 5', 'പ്രോബുക്ക് 4 G2iS' എന്നീ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പ്രധാനമായും വിദ്യാർഥികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മോഡലാണ് ഒമ്നിബുക്ക് 5. അതേസമയം പ്രോബുക്ക് 4 G2iS ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്. രണ്ടിലും ഇന്റർ കോർ 7 വരെയുള്ള പ്രോസസറുകളും OLED ഡിസ്പ്ലേകളും കാണാം. എങ്കിലും ഡിസൈനിലും ഹാർഡ്വെയറിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.
വ്യത്യാസങ്ങൾ
രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകളിലും 14 ഇഞ്ച് OLED സ്ക്രീനുകളാണുള്ളത്. പ്രോബുക്കിൽ 2.8K റെസല്യൂഷനുള്ള സ്ക്രീനാണുള്ളത്. ഒമ്നിബുക്ക് 5-ൽ 100% DCI-P3 കളർ ഗാമറ്റും എച്ച്പി 'ഐ ഈസ്' സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകളും ഇന്റൽ കോർ 7 വരെയുള്ള പ്രോസസറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്. ഒമ്നിബുക്കിലെ NPU ശേഷി 16 TOPS വരെയും, പ്രോബുക്കിലേത് 17 TOPS വരെയുമാണ്.
പ്രോബുക്കിൽ 32GB വരെ റാമും1TB വരെ സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കും. ഒമ്നിബുക്കിൽ 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജുമാണുള്ളത്. ക്യാമറകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇവ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒമ്നിബുക്കിൽ FHD IR ക്യാമറയാണുള്ളത്. അതേസമയം, പ്രോബുക്കിൽ IR സെൻസറോടു കൂടിയ FHD HDR ക്യാമറയാണുള്ളത്. രണ്ടിലും വിൻഡോസ് ഹലോ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷൻ സംവിധാനവും ഡ്യുവൽ മൈക്രോഫോണുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ബാറ്ററിയും ഡിസൈനും
ഒമ്നിബുക്ക് 5-ൽ ലോക്കൽ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് 42 മണിക്കൂർ വരെ ലഭിക്കും. 65W USB Mini GaN ചാർജർ ഇതിനൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രോബുക്കിലാകട്ടെ, 70Wh ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. കൂടാതെ ഇത് HP ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒമ്നിബുക്കിന് 11.77 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 1.16kg ഭാരവുമുണ്ട്. പ്രോബുക്കിന് 12 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 1.18kg മുതലുള്ള ഭാരവുമാണുള്ളത്. ഒമ്നിബുക്കിൽ 180-ഡിഗ്രി ഹിഞ്ചും പൂർണ്ണ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് USB Type-C പോർട്ടുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
|സവിശേഷത
|ഒമ്നിബുക്ക് 5
|പ്രോബുക്ക് 4 G2iS
|സ്ക്രീൻ
|14 ഇഞ്ച് OLED, 100% DCI-P3
|14 ഇഞ്ച് 2.8K OLED
|പ്രൊസസർ
|ഇന്റൽ കോർ 7 വരെ
|ഇന്റൽ കോർ 7 വരെ
|NPU
|16 TOPS വരെ
|17 TOPS വരെ
|റാം
|16GB വരെ
|32GB വരെ
|സ്റ്റോറേജ്
|512GB വരെ
|1TB വരെ
|ക്യാമറ
|FHD IR
|IR ഉള്ള FHD HDR
|ബാറ്ററി
|42 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ
|70Wh + ഫാസ്റ്റ് ചാർജ്
|ഭാരം
|1.16 കി.ഗ്രാം
|1.18 കി.ഗ്രാം മുതൽ
|പ്രത്യേക
സവിശേഷതകൾ
|പോളി സ്റ്റുഡിയോ
സ്പീക്കറുകൾ, 180° ഹിഞ്ച്
|പ്രൈവസി ഷട്ടർ,
ഡ്രൈവ് ലോക്ക്
വിലയും ലഭ്യതയും
14 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുള്ള ഒമ്നിബുക്ക് 5ന് 1,09,999 മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. നവംബർ 10-നകം പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 79,999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എച്ച്പിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയോ എച്ച്പിയുടെ വേൾഡ് സ്റ്റോർ വഴിയോ പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നവംബർ 10 മുതൽ ലാപ്ടോപ്പ് ലഭിച്ചുതുടങ്ങും. അംഗീകൃത റീട്ടെയിലർമാർ വഴിയും അന്നുതന്നെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.
14 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുള്ള പ്രോബുക്ക് 4 G2iSന് 86,000 രൂപ മുതലാണ് വില. എന്നാൽ, ഈ വിലയിൽ നികുതി ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അതിനാൽ നികുതിത്തുക അധികമായി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ 'മിസ്റ്റ് സിൽവർ' മോഡൽ നവംബർ 6 മുതൽ ലഭ്യമാകും. ചില കോൺഫിഗറേഷനുകൾ ഓൺലൈനായി പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് ബ്ലൂ, എക്ലിപ്സ് ഗ്രേ എന്നീ മോഡലുകൾ 2026 ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ എത്തും.
വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ, ഭാരക്കുറവും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും ഉള്ളതിനാൽ OmniBook 5 വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്, കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജും സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്ന ProBook തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
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