ETV Bharat / automobile-and-gadgets

റോബോട്ടിക് ആം ഉള്ള സ്വയം കറങ്ങുന്ന ക്യാമറ! ഇത് സാധാരണ ഫോണല്ല, ഹോണറിന്‍റെ റോബോട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചറിയാം

സാധാരണ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി സ്വയം ചലിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് ആം ഉള്ള ഫോൺ ആശയമാണ് ഇത്. ക്യാമറ ഫോണിന്‍റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുകയും ആവശ്യത്തിന് ശേഷം പഴയപടി ആവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

HONOR AI CAMERA PHONE HONOR ROBOT PHONE MWC 2026 HONOR LAUNCH HONOR MAGIC V6
Honor has announced the launch of its AI camera robot phone. (Image credit: Screenshot from Honor via YouTube)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനികളും നെറ്റ്‌വർക്ക് ദാതാക്കളും ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളും ഒന്നിക്കുന്ന ഉത്‌പന്ന പ്രദർശന, വിപണന മേളയായ മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസ് (MWC 2026) ഈ വർഷം മാർച്ച് 2 മുതൽ 5 വരെ സ്പെയിനിലെ ബാഴ്‌സലോണയിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ ഹോണർ. ഹോണർ റോബോട്ട് ഫോൺ, ഹോണർ മാജിക് V6 എന്നിവ MWC 2026ൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടെക്‌ കമ്പനികൾ എല്ലാ വർഷവും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണോ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളോ പുറത്തിറക്കുകയോ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഗോള ഇവന്‍റാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരിപാടിയിൽ ഹോണർ തങ്ങളുടെ എഐ ക്യാമറയും ഗിംബൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണും പുറത്തിറക്കും.

വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളുടെ ഡിസൈൻ, വില, ലഭ്യത തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി രഹസ്യമായി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. റോബോട്ട് ഫോൺ കമ്പനിയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സവിശേഷവും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമിച്ച ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വ്യവസായത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നൂതനവും അതുല്യവുമായ പരീക്ഷണമായാണ് ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 2025 ഒക്ടോബറിലാണ് ഹോണർ ഈ ഫോണിന്‍റെ ടീസർ ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

HONOR AI CAMERA PHONE HONOR ROBOT PHONE MWC 2026 HONOR LAUNCH HONOR MAGIC V6
Honor robot phone will have a hole-punch display. (Honor)

ഹോണർ റോബോട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചറിയാം
ഹോണറിന്‍റെ റോബോട്ട് ഫോണിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിന്‍റെ എഐ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്‍റാണ്. ഇതൊരു വ്യക്തിഗത എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും.ഒരു സാധാരണ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി സ്വയം ചലിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിക് ആം ഉള്ള എഐ ഫോൺ ആശയമാണ് ഇത്.

ക്യാമറ ഫോണിന്‍റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുകയും ആവശ്യത്തിന് ശേഷം പഴയപടി ആവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഒരു ഗിംബലും കറങ്ങുന്ന മോട്ടോറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി 360 ഡിഗ്രിയിൽ ചുറ്റുമുള്ള പരിസരത്തെ മനസിലാക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. ഈ റോബോട്ട് ആം ക്യാമറ സ്വയം ചലിപ്പിക്കാനും, മികച്ച സ്റ്റെബിലൈസേഷനോടുകൂടിയ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകൾ എടുക്കാനും സഹായിക്കും. കമ്പനി ഇതിനെ "എഐ ബ്രെയിനും", "റോബോട്ട് പോലുള്ള ചലനവും" ഉള്ള ഒരു ഫോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി മനസിലാക്കി ഉപയോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ റോബോട്ട് ഫോണിന് കഴിയുമെന്ന് ഹോണർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപയോക്താവിന് വസ്‌ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഷൂസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ, മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നായ ഏത് ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിലോ ഫോൺ ഉടനടി സഹായിക്കും. അതായത്, ഈ ഫോൺ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല, മറിച്ച് ഒരു സ്മാർട്ട് AI അസിസ്റ്റന്‍റായി പ്രവർത്തിക്കും.

ഹോണർ മാജിക് V6
അതേസമയം MWC 2026ൽ ഹോണർ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ഫോണായ മാജിക് V6 ഒരു പ്രീമിയം ഫോൾഡബിൾ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായിരിക്കും. ചോർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇതിന് ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 (3nm) പ്രോസസർ ലഭിച്ചേക്കാം. 200MP പ്രധാന ക്യാമറയും 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള ഒരു പെരിസ്‌കോപ്പ് ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസറും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മാജിക് V6ന്‍റെ ബാറ്ററിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ വന്നിരുന്നു. ചൈനയുടെ 3C സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ, ഈ ഫോൺ ഒരു ഡ്യുവൽ സെൽ ബാറ്ററിയുമായി (2320mAh + 4680mAh) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആകെ 7150mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു മടക്കാവുന്ന ഫോണാണെങ്കിലും ഇത് വളരെ വലുതായി കാണപ്പെടുന്നു. മാർച്ചിൽ ഹോണർ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും. ഈ സമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Also Read:

  1. നൂതന ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകളോടെ മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: 'മോട്ടോ വാച്ചി'ന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും
  2. 50 എംപി സോണി ക്യാമറയുമായി മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ: പുതിയ പ്രീമിയം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനെ കുറിച്ചറിയാം
  3. 50 എംപിയുടെ ക്യാമറയും 7000mAh ബാറ്ററിയുമായി ഓപ്പോ എ6 5ജി: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ

TAGGED:

HONOR AI CAMERA PHONE
HONOR ROBOT PHONE
MWC 2026 HONOR LAUNCH
HONOR MAGIC V6
HONOR ROBOT PHONE LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.