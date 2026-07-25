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ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിൽ ഹോണ്ടയുടെ പുത്തൻ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവി: ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും
പൂർണ്ണമായും ജപ്പാനിൽ നിർമ്മിച്ച സമ്പൂർണ്ണ യൂണിറ്റായാണ് ഹോണ്ട ZR-V SUV ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഡെലിവറി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും.
Published : July 25, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 5:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്ത കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുത്തൻ എസ്യുവി ആയ ഹോണ്ട ZR-V ഹൈബ്രിഡ് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ഹൈബ്രിഡ് എസ്യുവിയുടെ ഡിസൈനും, ഫീച്ചറുകളും, എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങളും അന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വില കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ എസ്യുവി പുറത്തിറക്കിയതായി കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 47.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ച സമ്പൂർണ്ണ യൂണിറ്റായി (CBU) ആണ് ഇത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽക്കൂ. പുതിയ കാറിന്റെ ഡെലിവറികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഹോണ്ട ZR-V-ക്ക് ഒരു സ്ലീക്ക് ബോഡി സ്റ്റൈലും ആകർഷക ഡിസൈനുമുണ്ട്. മുന്നിൽ, L-ആകൃതിയിലുള്ള ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകൾ (DRLs) ഉള്ള സ്ലിം LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ഒരു കറുത്ത ഗ്രിൽ, ഇരുവശത്തും ഒരു ബമ്പർ ഹൗസിങ് ഫങ്ഷണൽ എയർ വെന്റുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഹോണ്ട ZR-V 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇരുവശത്തും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളുണ്ട്.
കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ നിരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനമാണ് ഹോണ്ട ZR-V. ഈ കാറിന് 4,657 mm നീളവും 1,840 mm വീതിയും 1,621 mm ഉയരവുമുണ്ട്. അതേസമയം 2,655 mm വീൽബേസ് ലഭിക്കുന്നു. സാധാരണയായി കണക്റ്റഡ് ടെയിൽ-ലൈറ്റുകൾ ഉള്ള ആധുനിക കാറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ZR-V-യിൽ U-ആകൃതിയിലുള്ള LED ഘടകങ്ങളുള്ള റാപ്പറൗണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. പിൻ ബമ്പറിൽ ഇരുവശത്തും എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു സിൽവർ ട്രിം വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എസ്യുവിക്ക് ഒരു റിയർ വൈപ്പറും വാഷറും മേൽക്കൂരയിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പോയിലറും ഉണ്ട്.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 9 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണമുള്ള സുസജ്ജമായ ഇന്റീരിയർ ഹോണ്ട ZR-V ഹൈബ്രിഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, 12-സ്പീക്കർ ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ. സീറ്റുകൾ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. രണ്ട് നിരകളിലും ഒരു സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 8-വേ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, 4-വേ പവർഡ് കോ-ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഒരു പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ് എന്നിവ ഉള്ളിലെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് ക്യാബിൻ അനുഭവം ഉയർത്തുന്നു.
നിലവിലുള്ള മറ്റ് കാറുകളേക്കാൾ സ്ക്രീൻ വലുപ്പങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിലും എസി, വോളിയം, മീഡിയ, ഡ്രൈവ് മോഡ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ZR-V-യിൽ ധാരാളം ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകളും നോബുകളും ഹോണ്ട വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡ്രൈവ് സെലക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സെന്റർ കൺസോളിനെ വൃത്തിയുള്ളതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. 8 എയർബാഗുകൾ, ഒരു ലെവൽ 2 ADAS (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ്) സ്യൂട്ട്, ഒരു ടയർ-പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS), 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ
ഹോണ്ട ZR-V-യിൽ ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. മുൻ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് (FWD) പവർ അയയ്ക്കുന്ന ഒരു e-CVT-യുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പവർട്രെയിൻ 181 bhp കരുത്തും 315Nm-ഉം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 7.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുകയും, മണിക്കൂറിൽ 173 കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. 22.79kpl ഇന്ധനക്ഷമതയും ലഭിക്കും.
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