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ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്: ഡ്യുവൽ-സ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ രണ്ട് ബൈക്കുകളുമായി ഹോണ്ട
പരമ്പരാഗത 'ഡ്യുവൽ-സ്പോർട്ട്' ശൈലിയിലാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ പലതും നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കമ്പനി ഇപ്പോൾ മോഡലുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : October 6, 2026 at 1:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തങ്ങളുടെ 10 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ പലതും നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഹോണ്ട XR300L, XR300 റാലി എന്നീ രണ്ട് 'ഡ്യുവൽ സ്പോർട്സ്' ബൈക്കുകൾ കൂടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ബൈക്ക് പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മോഡലുകളാണിവ. രണ്ട് ബൈക്കുകളും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവ വ്യത്യസ്ത റൈഡിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡിസൈൻ ചെയ്തവയാണ്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
എഞ്ചിനും ഹാർഡ്വെയറും
രണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരേ എഞ്ചിനാണ് രണ്ട് മോഡലുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹോണ്ട CB300F-ലെ 293.5cc എയർ-ആൻഡ്-ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിന് സമാനമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഈ എഞ്ചിൻ ഏകദേശം 24.3hp കരുത്തും 26.5Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി, ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ വിൽക്കുന്ന XR300L മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഈ ബൈക്കുകളുടെ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് റൂട്ടിങിൽ കമ്പനി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മികച്ച സസ്പെൻഷൻ ട്രാവൽ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും റിയർ മോണോഷോക്കുമാണ് ഈ ബൈക്കുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലുകളും 18 ഇഞ്ച് റിയർ വയർ-സ്പോക്ക് വീലുകളുമാണ് ഇവയിലുള്ളത്.
XR300L ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്ക് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, XR300 റാലിയിൽ വലിയ ഫ്രണ്ട് ഫെയറിംഗ്, ഉയരമുള്ള വിൻഡ്സ്ക്രീൻ, ദീർഘദൂര യാത്രകളിലെ സുഖസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള അധിക ബോഡി വർക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഘടന, ലോങ്-ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ, വയർ-സ്പോക്ക് വീലുകൾ, ലളിതമായ ബോഡി വർക്ക് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമ്പരാഗത 'ഡ്യുവൽ-സ്പോർട്ട്' ശൈലിയിലാണ് രണ്ട് മോഡലുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സവിശേഷതകൾ
XR300L-നേക്കാൾ അധിക ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന മോഡലാണ് ഹോണ്ട XR300 റാലി. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിന് വിലയും കൂടുതലാണ്. ഇതിൽ 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ, വലിയ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക്, ഉയരമുള്ള വിൻഡ്സ്ക്രീൻ, നക്കിൾ ഗാർഡ്, റാലി-സ്റ്റൈൽ ബോഡി വർക്ക്, മികച്ച സ്വിച്ച് ഗിയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. XR300L-നേക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്ന സീറ്റ് ഹൈറ്റ് റാലി മോഡലിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വലിയ ഫ്യുവൽ ടാങ്ക് കാരണം ഇതിന്റെ ഭാരത്തിലും നേരിയ വർദ്ധനവുണ്ടായേക്കാം.
നിലവിൽ ഈ മോഡലുകളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ഹോണ്ട അറിയിച്ചു. പുതിയ മോഡലുകളിലൂടെ XR ബൈക്കുകളിലൂടെ, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കാര്യമായ സാന്നിധ്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഹോണ്ട കടന്നുവരികയാണ്. മിക്ക ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഇപ്പോൾ ഏറെ ജനപ്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ സ്വന്തമായി മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട്.
വില
ഹോണ്ട XR300L-ന് 1.83 ലക്ഷം രൂപയും XR300 റാലിക്ക് 2.08 ലക്ഷം രൂപയും എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. ഹോണ്ട XR300 റാലിയ്ക്ക് XR300L-നേക്കാൾ 25,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. XR300Lന്റെ വില കാവസാക്കി KLX230-നെ (2.19 ലക്ഷം രൂപ) അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറവാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിൽ വലിയൊരു എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഹീറോ എക്സ്പൾസ് 210 ശ്രേണിയേക്കാൾ (1.68 ലക്ഷം - 1.77 ലക്ഷം രൂപ) ഇതിന് അൽപ്പം വില കൂടുതലാണ്. 2.08 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള റാലി മോഡലിന് എക്സ്പൾസിനേക്കാൾ വില കൂടുതലാണെങ്കിലും, KLX-മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വിലയും വളരെ കുറവാണ്.
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