ഇലക്‌ട്രിക് ബൈക്ക് വിപണിയിലേക്ക് ഹോണ്ടയും; പുതിയ മോഡലിന്‍റെ ഡിസൈൻ കണ്ടോ?

ഇന്ത്യയിൽ പേറ്റന്‍റ് നേടിയ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മിനിമലിസ്റ്റിക് ശൈലിയിലുള്ള മോഡൽ കമ്പനിയുടെ ഇവി ഫൺ കൺസെപ്‌റ്റിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പതിപ്പാണ്.

Honda WN7 Electric Bike Design Patented in India (Photo - Honda Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 11, 2026 at 4:24 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ എൻട്രിക്ക് ശേഷം ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന വിപണിയെ കൈക്കുള്ളിലൊതുക്കാനുള്ള അടുത്ത തന്ത്രം പയറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഹോണ്ട. പ്രീമിയം സ്‌പോർട്‌സ് ഇലക്‌ട്രിക് ബൈക്കിനായി അപേക്ഷ നൽകിയതോടെയാണ് ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ പുറത്തറിയുന്നത്. WN7 എന്ന പേരിലുള്ള മോഡലുമായാണ് ഇലക്‌ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഇന്ത്യയിൽ പേറ്റന്‍റ് നേടിയ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മിനിമലിസ്റ്റിക് ശൈലിയിലുള്ള ഡിസൈനിലെത്തുന്ന ഹോണ്ട WN7 കമ്പനിയുടെ ഇവി ഫൺ കൺസെപ്‌റ്റിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പതിപ്പാണ്. ഇത് 2024 നവംബറിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

Headlight of Honda WN7 (Photo - Honda Motorcycle)

ഹോണ്ട WN7: ഡിസൈൻ
ഇന്ത്യയിൽ സമർപ്പിച്ച പേറ്റന്‍റ് അനുസരിച്ച്, പുതിയ ഹോണ്ട WN7ൽ ഷാർപ്പായ നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ പോലുള്ളതുമായ ഒരു സിലൗറ്റും, ലംബമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്ന LED ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളും സിഗ്നേച്ചർ-വൈഡ് DRL ഉം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ടിക് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്‍റീരിയറിന് മുകളിലായി ഒരു മസ്‌കുലാർ ഇന്ധന ടാങ്ക് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ബോഡി പാനലും ഉണ്ടായിരിക്കും.

Honda WN7 instrument cluster (Photo - Honda Motorcycle)

ഇതോടൊപ്പം, ലംബമായി ഘടിപ്പിച്ച ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളും LED ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റും ഇതിലുണ്ട്. റൈഡറുടെ കോക്ക്പിറ്റിൽ വീതിയേറിയ ഹാൻഡിൽബാറുകൾ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ബാർ-എൻഡ് മിററുകൾ, ഒരു സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റ് എന്നിവ കാണാം. പിൻ പ്രൊഫൈലിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, മോണോകോക്ക്-സ്റ്റൈൽ സബ്ഫ്രെയിം ആകർഷകവും സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്‌തതുമായ ഒരു ലുക്ക് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം വലതുവശത്തുള്ള സിംഗിൾ-സൈഡഡ് സ്വിംഗാർം, മിഡ്-മൗണ്ടഡ് മോട്ടോർ, പിൻ ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഒരുമിച്ചാക്കി മികച്ച ഫിനിഷ് നൽകുന്നു.

Honda WN7 (Photo - Honda Motorcycle)

ഹോണ്ട WN7: ബാറ്ററിയും പവറും
ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുടെ, ഹോണ്ട WN7ന് 9.3 kWh ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് നൽകുക. ഇത് പരമാവധി 67.57 bhp പവറും 100 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിച്ചേക്കും. കൂടാതെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് 600 സിസി കംബസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ സ്പോർട്‌സ് ബൈക്ക് പോലെ റൈഡിങ് അനുഭവം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Rear Profile of Honda WN7 (Photo - Honda Motorcycle)

217 കിലോഗ്രാം ഭാരം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇത് CCS2 ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഇത് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 20 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. അതേസമയം, കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ രാത്രി മുഴുവൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസി ചാർജിങ് സൗകര്യവും നൽകും.

