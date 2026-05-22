ZR-V ഹൈബ്രിഡ് പരിചയപ്പെടുത്തി ഹോണ്ട; അറിയാം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവിയുടെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും
ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനും പ്രീമിയം സവിശേഷതകളും നിറഞ്ഞ ക്യാബിനും നൂതന സുരക്ഷകളും ഉള്ള പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവിയാണ് ഹോണ്ട വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ലോഞ്ച് ജൂലൈ ആദ്യം.
Published : May 22, 2026 at 5:19 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യയുടെ ജനപ്രിയ സെഡാനായ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇന്ന് (2026 മെയ് 22) പുറത്തിറക്കി. ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലിനൊപ്പം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവി ആയ ഹോണ്ട ZR-V കൂടെ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. ആഗോള വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മോഡലിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങളും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
പൂർണ്ണമായും നിർമ്മിച്ച യൂണിറ്റായി (CBU) പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽക്കൂ. ഹോണ്ട ZR-V SUV-യുടെ ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറികൾ 2026 ജൂലൈയിലായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക. ഇതിനു മുൻപെ വില വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹോണ്ട ZR-V SUV-യുടെ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഹോണ്ട ZR-V-ക്ക് ഒരു സ്ലീക്ക് ബോഡി സ്റ്റൈലും ആകർഷക ഡിസൈനുമുണ്ട്. മുന്നിൽ, L-ആകൃതിയിലുള്ള ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകൾ (DRLs) ഉള്ള സ്ലിം LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ഒരു കറുത്ത ഗ്രിൽ, ഇരുവശത്തും ഒരു ബമ്പർ ഹൗസിങ് ഫങ്ഷണൽ എയർ വെന്റുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഇന്ത്യ-സ്പെക്ക് ഹോണ്ട ZR-V 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇരുവശത്തും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളുണ്ട്. സാധാരണയായി കണക്റ്റഡ് ടെയിൽ-ലൈറ്റുകൾ ഉള്ള ആധുനിക കാറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ZR-V-യിൽ U-ആകൃതിയിലുള്ള LED ഘടകങ്ങളുള്ള റാപ്പറൗണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. പിൻ ബമ്പറിൽ ഇരുവശത്തും എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു സിൽവർ ട്രിം വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എസ്യുവിക്ക് ഒരു റിയർ വൈപ്പറും വാഷറും മേൽക്കൂരയിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പോയിലറും ഉണ്ട്.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 9 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണമുള്ള സുസജ്ജമായ ഇന്റീരിയർ ഹോണ്ട ZR-V ഹൈബ്രിഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, 12-സ്പീക്കർ ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ. സീറ്റുകൾ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. രണ്ട് നിരകളിലും ഒരു സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 8-വേ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, 4-വേ പവർഡ് കോ-ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഒരു പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ് എന്നിവ ഉള്ളിലെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ് ക്യാബിൻ അനുഭവം ഉയർത്തുന്നു.
നിലവിലുള്ള മറ്റ് കാറുകളേക്കാൾ സ്ക്രീൻ വലുപ്പങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിലും എസി, വോളിയം, മീഡിയ, ഡ്രൈവ് മോഡ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ZR-V-യിൽ ധാരാളം ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകളും നോബുകളും ഹോണ്ട വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡ്രൈവ് സെലക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സെന്റർ കൺസോളിനെ വൃത്തിയുള്ളതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. 8 എയർബാഗുകൾ, ഒരു ലെവൽ 2 ADAS (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ്) സ്യൂട്ട്, ഒരു ടയർ-പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS), 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ
ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഹോണ്ട ZR-V SUVന് 2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനും ഡ്യുവൽ മോട്ടോറുകളുള്ള സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യ-സ്പെക്ക് ഹോണ്ട ZR-V-യിൽ ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. മുൻ ചക്രങ്ങളിലേക്ക് (FWD) പവർ അയയ്ക്കുന്ന ഒരു e-CVT-യുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പവർട്രെയിൻ 184hp കരുത്തും 315Nm-ഉം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 172kph പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. 22.79kpl ഇന്ധനക്ഷമതയും ലഭിക്കും. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ, ZR-V-യിൽ ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് (AWD) സജ്ജീകരണവും 180hp, 240Nm എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ആണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
ഹോണ്ട ZR-V SUV: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, എതിരാളികൾ
ഹോണ്ട ZR-V SUVയ്ക്ക് 40-50 ലക്ഷം രൂപ വില വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്കോഡ കൊഡിയാക്, ഫോക്സ്വാഗൺ ടെയ്റോൺ, ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളുമായാകും ഹോണ്ട ZR-V പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക.
