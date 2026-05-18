ട്വിൻ-മോട്ടോർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവുമായി ഹോണ്ടയുടെ സെഡാൻ വരുന്നു: പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു

പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്‌ചർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് സെഡാന്‍റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത്. 2030-ഓടെ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

HONDA HYBRID SEDAN PROTOTYPE ഹോണ്ട ഹൈബ്രിഡ് സെഡാൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്
Honda Unveils New Hybrid Sedan Prototype With Advanced ADAS, AWD (Image credit: X/@Honda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 1:31 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് സെഡാന്‍റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. ജപ്പാനിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ വർഷത്തെ ആഗോള പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് സെഡാന്‍റെ ആശയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കാർ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത തലമുറ സെഡാൻ ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നു.

പ്രോട്ടോടൈപ്പിന്‍റെ അടിത്തറ തന്നെ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ആർക്കിടെക്‌ചറാണ്. വൈദ്യുതീകരണം ഉൾപ്പെടെ ഹോണ്ടയുടെ വിശാലമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന സെഡാൻ. 2030-ഓടെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണികളിൽ ഇത് പുറത്തിറക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പുതിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉൾപ്പെടെ 2027 മുതൽ പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ മോഡലുകൾ അടുത്ത തലമുറ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിക്കുമെന്നും പുതിയ ട്വിൻ-മോട്ടോർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഹോണ്ട പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇന്ധനക്ഷമത കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹോണ്ട പറയുന്നു.

ഇലക്‌ട്രിക് ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ധനക്ഷമത 10 ശതമാനത്തിലധികം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹോണ്ട പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ചെലവ് ഏകദേശം 30 ശതമാനം കുറഞ്ഞേക്കാം.

മികച്ച ട്രാക്ഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി "വളരെ കൃത്യവും പ്രതികരിക്കുന്നതുമായ" മോട്ടോർ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതിനായി സജ്ജീകരണത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് യൂണിറ്റും ഉൾപ്പെടും. ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനിനൊപ്പം, 2028 മുതലുള്ള മോഡലുകളിൽ ഹോണ്ട ഹൈബ്രിഡ് അധിഷ്‌ഠിത ലൈനപ്പിലുടനീളം പുതുതലമുറ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം (ADAS) പുറത്തിറക്കും.

സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച സിസ്റ്റം എക്‌സ്‌പ്രസ് വേകളിലും സാധാരണ റോഡുകളിലും ഒരേസമയം ആക്‌സിലറേഷനും സ്റ്റിയറിങും സഹായിക്കും. യാത്രയിലുടനീളം ഡ്രൈവറെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഓട്ടോമേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സെമി-അസിസ്റ്റഡ് ഡ്രൈവിൽ സുഗമമായ യാത്രാനുഭവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി സിസ്റ്റം ഡ്രൈവറുടെ നാവിഗേഷൻ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റൈലിങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, സെഡാൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് ആഗോള-സ്പെക്ക് അക്കോർഡിനെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ലീക്ക് ഫാസ്റ്റ്ബാക്ക് സിലൗറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ലേഔട്ട്, ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ എംബ്ലമുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക്-ഫിനിഷ്ഡ് ഗ്രിൽ, വിശാലമായ എയർ ഇൻലെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ-ടോൺ ബമ്പർ എന്നിവ കാണാം.

വശത്ത് നിന്ന്, ഫ്ലേർഡ് വീൽ ആർച്ചുകൾ, കുത്തനെ ചരിഞ്ഞ സൺറൂഫ്, സ്‌പോർട്ടി അലോയ് വീലുകൾ, ഒരു ബോൾഡ് ഷോൾഡർ ലൈൻ എന്നിവ ഇതിന് ഒരു ഡൈനാമിക് പ്രൊഫൈൽ നൽകുന്നു. പിൻഭാഗത്ത്, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ്, കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ബമ്പർ ട്രിം, ബോഡിയിൽ പൊതിയുന്ന കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, ലൈറ്റുകൾക്ക് തൊട്ടു മുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത സ്ട്രിപ്പ് എന്നിവയുമുണ്ട്.

ഈ ഹൈബ്രിഡ് സെഡാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഹോണ്ട നിലവിൽ പദ്ധതിയിടുന്നില്ലെങ്കിലും, കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ങ്ങളുടെ എസ്‌യുവി ശ്രേണി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. 2028-ൽ ഒരു പുതിയ കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. കൂടാതെ 0 ആൽഫ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു മിഡ്‌ സൈസ് എസ്‌യുവിയും പദ്ധതിയിലുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് സെഡാൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചേക്കാം.

