ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഹോണ്ട ഷൈൻ 125ന് പുതിയ മോഡൽ, ഒപ്പം ഡിയോയുടെ എക്സ് എഡിഷനും: രണ്ട് മോഡലുകളുമായി വിപണി പിടിക്കാൻ ഹോണ്ട
ഹോണ്ട ഷൈൻ 125ന്റെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനും, ഹോണ്ട ഡിയോ 125ന്റെ എക്സ്-എഡിഷനും ആണ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. വിശദാംശങ്ങൾ....
Published : February 5, 2026 at 4:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ 125 സിസി വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് ജനപ്രിയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് ഹോണ്ട ഷൈൻ, ഹോണ്ട ഡിയോ എന്നിവ. കമ്മ്യൂട്ടർ ബൈക്കായ ഹോണ്ട ഷൈൻ 125ന്റെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനും, ഹോണ്ട ഡിയോ 125ന്റെ എക്സ്-എഡിഷനും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. ഷൈൻ 125 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന് 86,211 രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം ഡിയോ 125 എക്സ് എഡിഷന് 87,733 രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
നെയിംപ്ലേറ്റുകളിൽ പുതുക്കിയ സ്റ്റൈലിങോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഹോണ്ടയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിന്നോ പുതിയ മോഡലുകൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 2026 ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരം മുതലായിരിക്കും ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുക. രണ്ട് മോഡലുകളെ കുറിച്ചും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ഹോണ്ട ഡിയോ 125 എക്സ് എഡിഷൻ: വിശദാംശങ്ങൾ
ഹോണ്ട ഡിയോ 125 X എഡിഷനിൽ ഗ്രേ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ നിറങ്ങളിലുള്ള ഡ്യുവൽ-ടോൺ ബോഡി പാനലുകൾ ഉണ്ട്. മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്നതിനായി, മോഡലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രാഫികസും വ്യത്യസ്തമായ X എഡിഷൻ ഡെക്കലുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
കൂടാതെ സ്കൂട്ടറിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് ഉതകുന്ന ഓറഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും സ്കൂട്ടറിൽ ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ഹോണ്ട ഡിയോ 125ന്റെ അതേ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ, പവർട്രെയിൻ എന്നിവ ഇതിലും കാണാം.
ഹോണ്ട ഡിയോ 125 X എഡിഷന് 1,830 mm നീളവും, 707 mm വീതിയും, 1,172 mm ഉയരവും, 1,260 mm വീൽബേസും ഉണ്ട്. ഇതിന് 171 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും, സീറ്റ് നീളം 708 mm ഉം ആണ് ഉള്ളത്. X എഡിഷന്റെ കർബ് വെയ്റ്റ് 105 കിലോഗ്രാം ആണ്. അതേസമയം ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി 5.3 ലിറ്ററായി തുടരുന്നു.
ഡിയോ 125 X എഡിഷനിൽ 123.92 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, ഫോർ-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 6,500 rpm-ൽ 8.1 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും 5,000 rpm-ൽ 10.5 Nm ടോർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. എഞ്ചിൻ ട്യൂണിങ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനക്ഷമത റേറ്റിംഗുകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല.
ഹോണ്ട ഷൈൻ 125 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: വിശദാംശങ്ങൾ
ഷൈൻ 125 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത പുതുക്കിയ സ്റ്റൈലിങാണ്. കടും നീല നിറത്തിലുള്ള ബോഡി പാനലുകളുമായി ചേരുന്ന പുതിയ പേൾ സൈറൺ ബ്ലൂ നിറത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇന്ധന ടാങ്കിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതുല്യമായ ഷൈൻ ഗ്രാഫിക്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് വൈസർ, സൈഡ് കവർ, റിയർ കൗൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ഷൈൻ 125 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനിൽ പുതുതായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രൗൺ-ഫിനിഷ്ഡ് അലോയ് വീലുകൾ പ്രീമിയം രൂപഭംഗി വർധിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷൈൻ 125 ഡിസ്ക് വേരിയൻ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അലോയ് വീലുകളാണ്.
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഹോണ്ട ഷൈൻ ഷൈൻ 125 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്റെ അതേ കോൺഫിഗറേഷൻ നിലനിർത്തുന്നു. 123.94 സിസി, ബിഎസ് 6-കംപ്ലയിന്റ്, എയർ-കൂൾഡ് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് ഇത് 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 10.6 bhp കരുത്തും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 11 Nm പരമാവധി ടോർക്കും നൽകുന്നു. എഞ്ചിൻ 5 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്. ഇത് സുഗമമായ പ്രവർത്തനവും ഒപ്പം മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കും.
Also Read:
- എംജി മജസ്റ്റർ മുതൽ നിസ്സാൻ ടെക്ടൺ വരെ: അഞ്ച് പുതിയ കാറുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
- നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ 'റേഞ്ച്' മാറ്റാൻ റേഞ്ച് റോവറുകള്; ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് 11 കോടിയുടെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സുരക്ഷ
- ഹൈലൈറ്റ് എബിഎസ് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം: പുതിയ സുസുക്കി ആക്സസ് 125 പുറത്തിറക്കി; പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം
- ഒറ്റച്ചാർജിൽ 169 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 4.5 കിലോവാട്ടിന്റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി: യമഹയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ചറിയാം