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മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 62,000 രൂപ കുറവ്: ഇ-ക്ലച്ച് ഉൾപ്പെടെ ആധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി പുത്തൻ 'റെബൽ 500'
പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ചതിനാൽ ഇതിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വില കുറവാണ്. 5,000 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകി ഈ ബൈക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
Published : November 19, 2026 at 8:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുത്തൻ 'റെബൽ 500' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഇ-ക്ലച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് ഈ മിഡ്വെയ്റ്റ് ക്രൂയിസർ ബൈക്ക് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ചതിനാൽ ഇതിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വിലയും കുറവാണ്.
പുതിയ റെബൽ 500-ന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വകഭേദത്തിന് 4.50 ലക്ഷം രൂപയും ഇ-ക്ലച്ച് വകഭേദത്തിന് 4.90 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് എക്സ്ഷോറൂം വില വരുന്നത്. 5,000 രൂപ മുൻകൂറായി നൽകി ഈ ബൈക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹോണ്ട ബിഗ്വിങ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴി മാത്രമായിരിക്കും ഹോണ്ട റെബൽ 500 വിൽക്കുക.
|മോഡൽ
|വില (എക്സ്ഷോറൂം)
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|Rs 4.50 lakh
|ഇ-ക്ലച്ച്
|Rs 4.90 lakh
എഞ്ചിനും ഗിയർബോക്സും
471 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് പുതിയ റെബൽ 500-ന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 8,500 ആർപിഎമ്മിൽ 45.5 ബിഎച്ച്പി പവറും, 6000 ആർപിഎമ്മിൽ 43.3 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിനോടൊപ്പം 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിലെ 'ഇ-ക്ലച്ച്' സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച്, ക്ലച്ച് ലിവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും നിർത്താനും ഗിയറുകൾ മാറ്റാനും സാധിക്കും. അതേസമയം, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ റൈഡർക്ക് കൈകൊണ്ട് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.
സവിശേഷതകൾ
ഈ ബൈക്കിൽ എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പും, പുതിയ 3.5 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹോണ്ട റോഡ്സിങ്ക് സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന ഇതിൽ, ഓരോ തിരിവിലും വഴികാട്ടുന്ന 'ടേൺ-ബൈ-ടേൺ' നാവിഗേഷൻ സൗകര്യമുണ്ട്. കൂടാതെ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സംവിധാനമായ 'ഹോണ്ട സെലക്ടബിൾ ടോർക്ക് കൺട്രോൾ' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉയരം കുറഞ്ഞ സീറ്റ്
റെബൽ 500ന്റെ സീറ്റിന് ഉയരം വളരെ കുറവാണ്. 690 മില്ലീമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം. അതിനാൽ തന്നെ ഉയരം കുറഞ്ഞവർക്കും വാഹനം ഓടിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്കും നഗരങ്ങളിൽ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. 191 kg ഭാരമുള്ള ഈ ബൈക്ക്, ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ക്രൂയിസർ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അമിതഭാരമുള്ളതല്ല. 16 ഇഞ്ച് വീലുകളിലാണ് ഈ ബൈക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
മുൻപത്തേക്കാൾ വിലക്കുറവ്
നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ 'കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് യൂണിറ്റ്' (CBU) ആയി വിറ്റപ്പോൾ, റെബൽ 500ന് 5.12 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എക്സ്- ഷോറൂം വില. എന്നാൽ ഇത്തവണ, ഹോണ്ട ഈ ബൈക്കിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, മുൻപത്തേക്കാൾ ഏകദേശം 62,000 രൂപ കുറവിലാണ് പുതിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്, ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോട്ട്ഗൺ 650 (വില 4.01 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ - എക്സ്-ഷോറൂം) പോലുള്ള എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ റെബൽ 500-നെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
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