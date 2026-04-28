ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വരുന്നു, ഒപ്പം ZR-V എസ്‌യുവിയും: എത്ര രൂപ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം?

ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില ഏകദേശം 40 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Honda City: Front Profile (Image Credit: Honda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 8:36 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യയുടെ ജനപ്രിയ സെഡാനായ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെയും വരാനിരിക്കുന്ന ZR-V എസ്‌യുവിയുടെയും ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ZR-V എസ്‌യുവി 2026 മെയ് 22ന് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഓട്ടോകാർ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇതിനൊപ്പം പുതിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പും പുറത്തിറക്കും. റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഹോണ്ട സിറ്റിക്ക് അഞ്ചാം തലമുറ മോഡലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കും.

ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവി: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതിയ നെയിംപ്ലേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ZR-V എസ്‌യുവി രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുക. പുതിയ എസ്‌യുവി കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് യൂണിറ്റ് (CBU) വഴി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഹോണ്ടയുടെ നിരയിലെ പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്‍റിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഹോണ്ട HR-V നും ഹോണ്ട CR-V നും ഇടയിലാണ് ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവിയുടെ സ്ഥാനം.

ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവിയുടെ ആഗോള വകഭേദത്തിൽ, വലിയ ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിനാൽ ബന്ധിതമായ സ്ലീക്ക് എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. പിന്നിൽ, കോം‌പാക്റ്റ് ക്രോസ്ഓവറിൽ ടെയിൽ‌ഗേറ്റിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തിരശ്ചീനമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ടെയിൽ‌ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ZR-V എസ്‌യുവിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മോഡലിന് 4,568mm നീളവും 1,840mm വീതിയും 1,620mm ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിന് 2,657mm വീൽബേസുണ്ട്.

Honda City: Side Profile (Image Credit: Honda)

ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവിയിൽ ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എന്നിവയുള്ള 9 ഇഞ്ച് ഫ്രീ-സ്റ്റാൻഡിങ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹെഡ്‌സ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ, വയർലെസ് ചാർജിങ്, പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോംപാക്റ്റ് ക്രോസ്ഓവറിന് 370 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് ഉണ്ട്.

സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവിയിൽ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്‌പോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (BSI), അഡ്വാൻസ്ഡ് കോംപാറ്റിബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിങ് (ACE), ഒന്നിലധികം എയർബാഗുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉണ്ട്. ആഗോള വേരിയന്‍റിൽ ഹോണ്ട സെൻസിങ് സ്യൂട്ടും ഉണ്ട്. അതിൽ കൊളീഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ ബ്രേക്കിങ്, ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്.

ലോകമെമ്പാടും ലഭ്യമായ ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവിയിൽ ഒരു e:HEV ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുമിച്ച് 181 bhp പവറും 315 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (EV) ഡ്രൈവ്, ഹൈബ്രിഡ് ഡ്രൈവ്, എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവ് മോഡുകൾക്കിടയിൽ മാറാൻ കഴിയും.

Honda ZR-V SUV: Front profile (Image Credit: Honda)

ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, ടെയിൽലാമ്പുകൾ, ബമ്പറുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയടുുള്ള എക്‌സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഒരു വലിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എഞ്ചിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പ് അതേ പവർട്രെയിൻ നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും തുടർച്ചയായി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷനും (CVT) ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Honda ZR-V SUV (Image Credit: Honda)

ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവി, ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ഹോണ്ട ZR-V എസ്‌യുവിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില ഏകദേശം 40 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ (എക്‌സ്‌ഷോറൂം) വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗ്വാൻ, സ്കോഡ കൊഡിയാക് തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രീമിയം കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവികളുമായി ഇത് മത്സരിക്കും. അതേസമയം, ഹോണ്ട സിറ്റി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് നിലവിലെ മോഡലിനേക്കാൾ അൽപ്പം വില കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 12 ലക്ഷം മുതൽ 16.07 ലക്ഷം രൂപ വരെ (എക്‌സ്‌ഷോറൂം) വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്‌ഷോറൂം) വിലയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പിനും അല്പം കൂടുതലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

