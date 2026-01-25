ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വമ്പൻ മൈലേജ്, ഹോണ്ട PCX 125 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്; അറിയാം പ്രത്യേകതകള്‍

2014-ലെ ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലാണ് ഹോണ്ട ആദ്യമായി PCX 125 പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ജാപ്പനീസ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രീമിയം സ്‌കൂട്ടറായിരുന്നു ഇത്.

HONDA PCX 125 FEATURES Honda PCX 125 HONDA honda scooter
Honda PCX 125 (Honda)
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന വിഭാഗത്തിൽ ആരാധകർ ഏറെയുള്ള വിഭാഗമാണ് സ്‌കൂട്ടറുകൾ. എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ എന്നും വിൽപ്പനയിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് സ്‌കൂട്ടറുകൾ.

സ്‌കൂട്ടർ പ്രേമികൾക്ക് പുത്തൻ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹോണ്ട. ഹോണ്ടയുടെ കരുത്തൻ സ്‌കൂട്ടർ PCX 125 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും. 125cc, ലിക്വിഡ് കൂൾഡ്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ.

2014-ലെ ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലാണ് ഹോണ്ട ആദ്യമായി PCX 125 പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ജാപ്പനീസ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രീമിയം സ്‌കൂട്ടറായിരുന്നു ഇത്. ടിവിഎസ് ജൂപ്പിറ്റർ 125, സുസുക്കി അവെനിസ് 125, ഐവൂമി ജീറ്റ് എക്‌സ് എന്നിവയോടായിരിക്കും PCX 125 മത്സരിക്കുക. കൂടാതെ ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സുസുക്കി ബർഗ്മാൻ സ്ട്രീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കും ഇതിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയായേകും.

സവിശേഷതകൾ

ഹോണ്ടയുടെ പേറ്റൻ്റ് നേടിയ എൻഹാൻസ്‌ സ്‌മാർട്ട് പവർ (eSP), സ്‌മാർട്ട് നാവിഗേഷൻ, മോഷണം തടയാനുള്ള ആൻ്റി തെഫ്‌റ്റ് സിസിറ്റം (Theft proof system) എന്നിങ്ങനെ സവിശേഷമായ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. 125 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണിതിലുള്ളത്.

ഇന്ധനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'സ്‌റ്റാർട്ട്-സ്‌റ്റോപ്പ്' സിസ്‌റ്റവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി-മാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനോട് കൂടിയ ഫ്യുവൽ ഇൻജക്റ്റഡ് എഞ്ചിനാണിത്. മുൻവശത്ത് 3-പിസ്‌റ്റണുള്ള 220 എംഎം ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കും പിൻവശത്ത് 130 എംഎം ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 6.2 ലിറ്ററാണ് PCX ൻ്റെ ഇന്ധന ശേഷി.

ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ കാണുന്ന സ്‌കൂട്ടറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി വലിയ ബോഡി ഘടനയുള്ള ഒരു 'മാക്‌സി-സ്‌കൂട്ടർ' (Maxi-scooter) ഡിസൈനാണിതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കായി എബിഎസ് (ABS) അഥവാ കോമ്പി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്‌റ്റവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സീറ്റിനടിയിൽ വലിയ സ്‌റ്റോറേജ് സൗകര്യവും മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യുഎസ്ബി പോർട്ടും ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹോണ്ട PCX 125 ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 45 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇതിലെ 'ഐഡിൽ 'സ്‌റ്റാർട്ട്-സ്‌റ്റോപ്പ് സിസ്‌റ്റം ട്രാഫിക്കിൽ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. 85,000 രൂപ മുതൽ 1,10,000 രൂപ വരെയാണ് ഹോണ്ട PCX ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില.

