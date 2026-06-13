ETV Bharat / automobile-and-gadgets
CB750 ഹോർണറ്റിലും XL750 ട്രാൻസാൾപ്പിലും ഇ-ക്ലച്ച്, ഗോൾഡ് വിങിന് പുതിയ കളർ സ്കീം: പ്രീമിയം നിരയിൽ 2026 മോഡലുകളുമായി ഹോണ്ട
CB750 ഹോർണറ്റിന്റെയും XL750 ട്രാൻസാൾപ്പിലിന്റെയും ഇ-ക്ലച്ച് മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ഫയർബ്ലേഡ് എസ്പി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. കൂടാതെ ഹോണ്ട ഗോൾഡ് വിങിന് ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് സ്കീം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : June 13, 2026 at 2:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിരയിലേക്ക് 2026 മോഡലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട. CB750 ഹോർണറ്റിന്റെയും XL750 ട്രാൻസാൾപ്പിന്റെയും ഇ-ക്ലച്ച് ഘടിപ്പിച്ച പതിപ്പുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം ടോപ്-ടയർ, റേസ് ഫോക്കസ്ഡ് സൂപ്പർബൈക്കായ ഫയർബ്ലേഡ് എസ്പി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം ലക്ഷ്വറി ടൂറിങ് മോട്ടോർസൈക്കിളായ ഹോണ്ട ഗോൾഡ് വിങിന് ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് സ്കീം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
CB750 ഹോർണറ്റിലും XL750 ട്രാൻസാൾപ്പിലും ഇ-ക്ലച്ച്
ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 12നാണ് ഹോണ്ട NX500ന്റെ ഇ-ക്ലച്ച് മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നാലെ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ CB750 ഹോർണറ്റിലേക്കും XL750 ട്രാൻസാൾപ്പിലേക്കും കൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്പനി. CB750 ഹോർനെറ്റ് ഇ-ക്ലച്ചിന് 10,49,000 രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം XL750 ട്രാൻസാൾപ്പ് ഇ-ക്ലച്ചിന് 13,20,000 രൂപ വിലയുണ്ട്. CB750 ഹോർനെറ്റ് ഇ-ക്ലച്ചിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ 1,26,000 രൂപയും, XL750 ട്രാൻസാൾപ്പ് ഇ-ക്ലച്ചിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ 1,38,491 രൂപയും വില കൂടുതലാണ്.
For those whose appetite for the unknown is never satisfied.— Honda BigWing India (@BigWingIndia) June 12, 2026
The Honda XL750 Transalp now comes with a fresh new look and Honda E-Clutch for an even smoother ride.
Ready to explore the wild differently? Swing by your nearest Honda BigWing dealership.
#ExcitesTheWorld… pic.twitter.com/Quq8THi5Y7
ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിർത്തുമ്പോഴും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകൾക്കിടയിലും ക്ലച്ച് ഇടപെടൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ക്ലച്ച് ലിവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കനത്ത ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും.
The thrill just showed up dressed in black and red.— Honda BigWing India (@BigWingIndia) June 12, 2026
Introducing the Honda Hornet 750 in a striking new black avatar with red stripes. And with Honda E-Clutch, it's as smooth as it is sharp.
One look won't be enough. Visit your nearest Honda BigWing dealership today.… pic.twitter.com/Ixoivzzvkw
ക്ലച്ച് ലിവർ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരും. ഇത് റൈഡർമാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം പരമ്പരാഗത മാനുവൽ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് മാറാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും മെക്കാനിക്കലായും കോസ്മെറ്റിക്കലായും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. CB750 ഹോർനെറ്റ് 755 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനും സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ സ്വഭാവവും നിലനിർത്തുന്നു. അതേസമയം XL750 ട്രാൻസാൾപ്പ് ഹോണ്ടയുടെ മിഡിൽവെയ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂററായി തുടരുന്നു.
ഫയർബ്ലേഡ് എസ്പി തിരികെയെത്തി
ട്രാക്ക്-ഫോക്കസ്ഡ് പെർഫോമൻസിനും മികച്ച റൈഡിങിനും പേരുകേട്ട ഹോണ്ടയുടെ അത്യാധുനിക സൂപ്പർബൈക്കാണ് CBR1000RR-R ഫയർബ്ലേഡ് എസ്പി. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ റീലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 33,50,000 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഉയർന്ന പെർഫോമൻസുള്ള ഈ സൂപ്പർബൈക്ക് അതിന്റെ മോട്ടോജിപി-പ്രചോദിത എയറോഡൈനാമിക് ബോഡി വർക്കുമായി വരുന്നു.
You asked. You waited. You never stopped loving the legend. Yes, the Honda CBR1000RR-R Fireblade SP is back.— Honda BigWing India (@BigWingIndia) June 12, 2026
Gear up because this is your chance to redefine the rush like never before.
Bookings are now open at your nearest Honda BigWing dealership.
#ExcitesTheWorld… pic.twitter.com/aPjbHEyPgn
വ്യത്യസ്ത നീല നിറത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് റെഡ് കളർ സ്കീമിലാണ് 2026 മോഡൽ ലഭ്യമാവുക. 214.03 ബിഎച്ച്പി പവറും 113 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1000 സിസി ഇൻലൈൻ ഫോർ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന Öhlins Smart-EC 3.0 സസ്പെൻഷൻ, ബ്രെംബോ സ്റ്റൈലമ R ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ, ഭാരം കുറഞ്ഞ അക്രപോവിക് ടൈറ്റാനിയം എക്സ്ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രീമിയം ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഫയർബ്ലേഡ് എസ്പിയിൽ ഇനിയും ലഭ്യമാണ്.
The grand tourer returns in its finest suit.— Honda BigWing India (@BigWingIndia) June 12, 2026
The Honda Gold Wing Tour is back in black.
Prepare yourself to experience the art of luxury touring.
Bookings now open at Honda BigWing dealerships across India.
#ExcitesTheWorld #HondaGoldWingTour #HondaBigWing #BigWingIndia… pic.twitter.com/gllPtDzmL0
ഗോൾഡ് വിങിന് പുതിയ നിറം
ഹോണ്ടയുടെ ആഡംബര ടൂറർ ബൈക്കായ ഗോൾഡ് വിങിന് പുതിയ ഗൺ മെറ്റൽ ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക് പെയിന്റ് ഓപ്ഷൻ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം ലഭിക്കും. ഇതിന് 44,30,000 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം (ഡൽഹി) വില വരുന്നു. നിലവിലുള്ള ബോർഡോ റെഡ് മെറ്റാലിക് ഷേഡിനേക്കാൾ 1,47,886 രൂപ കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ വില. ഡാർക്ക് ഫിനിഷ് ഗോൾഡ് വിങിന് കൂടുതൽ പ്രീമിയവും സങ്കീർണ്ണവുമായ റോഡ് സാന്നിധ്യം നൽകുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ആറ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനും ദീർഘദൂര കംഫർട്ട്-ഫോക്കസ്ഡ് ടൂറിങ് പാക്കേജും ഉണ്ട്.
Also Read:
- 1,000 കിലോമീറ്ററിലധികം റേഞ്ച്, പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ 'ബിവൈഡി ഡോൾഫിൻ ജി'
- ബജാജിന്റെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ: വിശദാംശങ്ങൾ
- ചാർജ് തീരുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ട, പെട്രോൾ എഞ്ചിനുമുണ്ട്: 1200 കിമീ റേഞ്ചിൽ പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിൽ ബിവൈഡിയുടെ പുതിയ കാർ
- പെട്രോൾ വില വർധനവിൽ ആശങ്ക വേണ്ട! പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ എഥനോൾ ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകൾ, 2027ഓടെ 5000 പമ്പുകൾ: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ