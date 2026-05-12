160 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ ഹോണ്ടയ്ക്ക് പുതിയ സ്കൂട്ടർ? 'എയർബ്ലേഡ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്
160 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡ് പുറത്തിറക്കുകയാണെങ്കിൽ യമഹ എയറോക്സ് 155, ഹീറോ സൂം 160, ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് 150 എന്നീ മോഡലുകളുമായി നേരിട്ട് മത്സരിച്ചേക്കാം.
Published : May 12, 2026 at 8:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ തങ്ങളുടെ എയർബ്ലേഡ് മാക്സി സ്കൂട്ടറിന്റെ ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തു. കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ള ലൈറ്റുകളും, ശ്രദ്ധേയമായ ആകൃതിയും, അഗ്രസ്സിവ് സ്പോർട്ടി ലുക്കും അടങ്ങുന്ന ആകർഷക ഡിസൈനാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തതിനാൽ പുതിയ സ്കൂട്ടർ വൈകാതെ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡ് ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇത് സാധാരണയായി 125 സിസി, 160 സിസി എഞ്ചിൻ ശേഷികളിൽ ആണ് വിൽക്കുന്നത്. 150 സിസി മുതൽ 850 സിസി വരെ എഞ്ചിൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വലിയ സ്കൂട്ടറുകളെയാണ് പൊടുവെ മാക്സി സ്കൂട്ടറുകളെന്ന് വിളിക്കുക.
ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡ്: എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ, കമ്പനി ഈ സ്കൂട്ടർ 125 സിസി, 160 സിസി എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സമർപ്പിച്ച പേറ്റന്റിൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏതൊക്കെ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 110 സിസി, 125 സിസി സെഗ്മെന്റുകളിൽ ആക്ടിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഹോണ്ട 160 സിസി വേരിയന്റും അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പുതിയ ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡ് 160 സിസി സ്കൂട്ടർ വിഭാഗത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, ഇത് യമഹ എയറോക്സ് 155, ഹീറോ സൂം 160, ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് 150 എന്നീ മോഡലുകളുമായി നേരിട്ട് മത്സരിച്ചേക്കാം. 160 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ പുറത്തിറക്കാനായാൽ 14.7 ബിഎച്ച്പിയും 14.8 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 157 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡ് 160ന് കരുത്ത് പകരുന്നയെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഇതിന്റെ ആകെ ഭാരം 113 കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എതിരാളികളേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ മോഡലായിരിക്കാം. ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡിന് യമഹ എയറോക്സ് 155 മോഡലിനേക്കാൾ 13 കിലോഗ്രാം ഭാരം കുറവായിരിക്കും. കൂടാതെ ഹീറോ സൂം 160 നേക്കാൾ 29 കിലോഗ്രാം ഭാരം കുറവായിരിക്കും. ഉയർന്ന പവർ-ടു-വെയ്റ്റ് അനുപാതം മികച്ച ചടുലതയ്ക്കും ആക്സിലറേഷനും സഹായിക്കും.
ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡ്: ഫീച്ചറുകൾ
ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡിൽ പൂർണ്ണ എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്, ഡിജിറ്റൽ എൽസിഡി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, കീലെസ് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സ്മാർട്ട്-കീ സിസ്റ്റം എന്നിവയുണ്ട്. സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ കമ്പനി സുരക്ഷയും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. കൂടാതെ, നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 150 സിസി മുതൽ 160 സിസി വരെയുള്ള സ്കൂട്ടർ വിഭാഗത്തിൽ ഹോണ്ട സ്കൂട്ടറുകളൊന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഹോണ്ട എയർബ്ലേഡിന്റെ 160 സിസി വേരിയന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്ന നിരയിലെ 160 സിസി വിഭാഗത്തിലെ വിടവ് ഫലപ്രദമായി നികത്തപ്പെടും.
