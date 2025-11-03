ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളുമായി ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന്റെ പുതിയ എഡിഷൻ വിപണിയിൽ: വിലയറിയാം
ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന്റെ ടോപ്-സ്പെക്ക് ZX വേരിയന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ADV പതിപ്പ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ എഡിഷന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
Published : November 3, 2025 at 5:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹോണ്ടയുടെ കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി ആയ എലിവേറ്റിന്റെ പുതിയ ADV പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. എലിവേറ്റിന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റായ ZX മോഡലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കമ്പനി പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഡീലർഷിപ്പ് തലത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളും ഇതിൽ കാണാം. 15.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) ഇതിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ: വില
മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുകളിലാണ് ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV പതിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മോണോടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറങ്ങളിൽ ഇത് വാങ്ങാം. ADV പതിപ്പിന്റെ വിശദമായ വിലകൾ പരിശോധിക്കാം:
|പവർട്രെയിൻ
|ZX
|പുതിയ ADV എഡിഷൻ
|വ്യത്യാസം
|പെട്രോൾ മാനുവൽ
|14.88 ലക്ഷം
|15.29 ലക്ഷം
|Rs 41,000
|പെട്രോൾ സിവിടി
|16.06 ലക്ഷം
|16.47 ലക്ഷം
|Rs 41,000
ADV എഡിഷന് ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ ZX വേരിയന്റിനേക്കാൾ 41,000 രൂപ വിലയുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറത്തിലുള്ള എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ വേണമെങ്കിൽ, 20,000 രൂപ കൂടി നൽകേണ്ടിവരും. പുതിയ എഡിഷന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ADV പതിപ്പിന് തിളക്കമുള്ള ഓറഞ്ച് ഇൻസേർട്ടുകളും ബോഡി ഡെക്കലുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്ത് പുതിയ ഗ്രില്ലും ഫോഗ് ലാമ്പിന്റെ ചുറ്റുപാടും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഇൻസേർട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു. കറുത്ത വീലുകളിലും കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് നിറം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവാതിലുകളിൽ ബോൾഡ് 'ADV' സ്റ്റിക്കറും ഉണ്ട്. ഫെൻഡറുകളിൽ 'ADV എഡിഷൻ' എന്ന ബാഡ്ജും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ എഡിഷന് സ്റ്റെൽറ്റി ലുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ വിൻഡോ സറൗണ്ടുകൾ, റൂഫ് റെയിലുകൾ, ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, ORVM-കൾ എന്നിവയെല്ലാം കറുപ്പ് നിറത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെയിൽഗേറ്റിൽ ഒരു 'ADV എഡിഷൻ' ബാഡ്ജും ബമ്പറിൽ ഓറഞ്ച് ഇൻസേർട്ടുകളും ഉണ്ട്. എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ ലൂണാർ സിൽവർ, മെറ്റീരിയോയിഡ് ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളും ഓപ്ഷണൽ ബ്ലാക്ക് റൂഫുമായി ജോടിയാക്കാം.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷന്റെ ഇന്റീരിയർ കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വ്യത്യസ്ത ഓറഞ്ച് ഹൈലൈറ്റുകളും ഇൻസേർട്ടുകളും ഉണ്ട്. മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും സീറ്റുകൾക്ക് 'ADV' എംബോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത ഓറഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങും ഉണ്ട്. അവസാനമായി, 'ADV' തീമിനൊപ്പം അതിശയകരമായി തോന്നിക്കുന്ന ഇലൂമിനേറ്റഡ് ഡാഷ്ബോർഡ് ട്രിം ഇതിലുണ്ട്.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
എലിവേറ്റിന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ZX വേരിയന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പതിപ്പ്. അതിനാൽ തന്നെ 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, 7 ഇഞ്ച് സെമി-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, സിംഗിൾ-പെയിൻ സൺറൂഫ്, പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടോടുകൂടിയ കീലെസ് എൻട്രി തുടങ്ങിയ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു. 6 എയർബാഗുകൾ, EBD ഉള്ള ABS, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, ഓപ്ഷണൽ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഹോണ്ടയുടെ ലെയ്ൻ വാച്ച് ക്യാമറ, ലെവൽ-2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ (ADAS) പൂർണ്ണ സ്യൂട്ട് എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷനിൽ 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിടിയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.
|സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|എഞ്ചിൻ
|1.5-ലിറ്റർ, നാല് സിലിണ്ടർ,
നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ
|പവർ (PS)
|121 PS
|ടോർക്ക് (Nm)
|145 Nm
|ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ
|6-സ്പീഡ് MT / CVT
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ADV എഡിഷൻ: വില, എതിരാളികൾ
11 ലക്ഷം മുതൽ 16.67 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി വിക്ടോറിസ് / ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, സ്കോഡ കുഷാഖ്, വിഡബ്ല്യു ടൈഗൺ, വരാനിരിക്കുന്ന ടാറ്റ സിയറ എന്നിവയുമായി ആയിരിക്കും ഈ മോഡൽ മത്സരിക്കുക.
- പ്രീമിയം ഫീൽ, സ്പോർട്ടി ലുക്ക്: യുവാക്കളെ വലയിലാക്കാൻ കാവസാക്കിയുടെ പുത്തൻ വെർസിസ് എക്സ് 300; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ