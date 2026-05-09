ഹോണ്ട CB300F ഇനിയുണ്ടാവില്ല! ഉദ്‌പാദനം നിർത്തിവെച്ചു; കാരണമിങ്ങനെ

വിൽപ്പന കുറഞ്ഞതാണ് ഉത്‌പാദനം നിർത്തിവെയ്‌ക്കാൻ കാരണം. 24 bhp കരുത്തും 25.6 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 293.52 സിസി എഞ്ചിനാണ് CB300Fന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

Honda CB300F sale discontinued (Photo - Honda BigWing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 3:46 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ CB300F മോഡലിന്‍റെ ഉത്‌പാദനം നിർത്തിവെച്ചു. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ വേരിയന്‍റും ഹോണ്ട നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വിൽപ്പന കുറഞ്ഞതാണ് ഉത്‌പാദനം നിർത്തിവെയ്‌ക്കാൻ കാരണം.

രാജ്യത്തെ ഏക ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്‌പാദനം നിർത്തിവെച്ചത്. ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന് ശേഷം 300 സിസി വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നായിരുന്നു CB300F. പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചിരുന്നു. ഈ ജിഎസ്‌ടി വിലക്കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്‌ത മോഡലാണ് ഹോണ്ട CB300F.

85 ശതമാനം എഥനോളും, 15 ശതമാനം പെട്രോളും ചേർന്ന E85 അനുയോജ്യതയുടെ കാര്യത്തിലും ബൈക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. പ്രകടനത്തിന്‍റെയും സവിശേഷതകളുടെയും കാര്യത്തിൽ സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ അല്ലെങ്കിലും, ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിരയിലെ താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.

Honda CB300F (Photo - Honda BigWing)

നിർത്തലാക്കാൻ കാരണമെന്ത്?
കുറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും വിൽപ്പന നിർത്തലാക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാക്കേജ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോണ്ട CB300F ഒരിക്കലും വലിയ വിജയകരമായ ബൈക്കാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. ശക്തമായ സാന്നിധ്യവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതിയും ഉള്ള 200+ സിസി വിഭാഗത്തിൽ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ CB300F പാടുപെട്ടു.

അതേസമയം പുതിയ രൂപത്തിൽ CB300Fനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഹോണ്ട ശ്രമം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. പക്ഷേ നിലവിൽ, സാധ്യത കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ബൈക്ക് നീക്കം ചെയ്‌തത് പൂർണ്ണമായ നിർത്തലാക്കലിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

ഹോണ്ട നിലവിൽ അതിന്‍റെ 350 സിസി ശ്രേണിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായാണ് കാണാനാകുന്നത്. ഹോണ്ട CB350, ഹോണ്ട H'ness, ഹോണ്ട CB350 RS തുടങ്ങിയ മോഡലുകളാണ് നിലവിൽ കമ്മ്യൂട്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്കും ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള മോഡലുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്നത്.

ഹോണ്ട CB350: പവർട്രെയിൻ, വില
സ്റ്റൈലിങ് കൊണ്ടോ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയോ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഹോണ്ട CB300F മോഡലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതേസമയം വിശ്വാസ്യതയിലും ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കുന്നതിലുമാണ് ഹോണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചത്. 24 bhp കരുത്തും 25.6 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 293.52 സിസി എഞ്ചിനാണ് മോട്ടോർസൈക്കിളിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 6- സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS, USD ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, ഓൾ-എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്, യുഎസ്ബി ചാർജിങ് പോർട്ട് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ബൈക്കിൽ ഉണ്ട്. ജിഎസ്‌ടി മാറ്റത്തിന് മുമ്പ്, ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് ഏകദേശം ₹1.70 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം) ആയിരുന്നു വില. എന്നാൽ പുതിയ നികുതി നിരക്ക് നിലവിൽ വന്നതോടെ 1.55 ലക്ഷം രൂപയായി വില കുറഞ്ഞു.

