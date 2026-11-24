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ഏറ്റവും വലിയ എയർ-കൂൾഡ് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ, ക്ലാസിക് റെട്രോ റോഡ്സ്റ്റർ ലുക്കിൽ 'ഹോണ്ട CB500'; വില അറിഞ്ഞോ?
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ-കൂൾഡ് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഹോണ്ട CB500. ക്ലാസിക് റെട്രോ റോഡ്സ്റ്റർ ശൈലിയും, മികച്ച ലോ-എൻഡ് ടോർക്കും, ആധുനിക റൈഡർ സഹായ സംവിധാനങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ വാഹനമാണ് ഇത്.
Published : November 24, 2026 at 5:14 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ റെട്രോ-റോഡ്സ്റ്റർ ബൈക്കായ 'CB500' ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഏറെ നാളായി ബൈക്ക് പ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന മോഡലാണിത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോഴാണ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത്.
2.75 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിൻ സജ്ജീകരണവും ഹോണ്ട CB500-ൽ ലഭിക്കുന്നു. വലിയ, എയർ-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹോണ്ട CB500: എഞ്ചിൻ ശേഷി
പുതിയ CB500-ൽ 501 സിസി ശേഷിയുള്ള, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ-ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5,250 ആർപിഎമ്മിൽ 28 hp പവറും, 3,750 ആർപിഎമ്മിൽ 43.3 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ എഞ്ചിന് സാധിക്കും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ഹോണ്ടയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എയർ-കൂൾഡ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത്. അഞ്ച് ഗിയറുകളുള്ള ഈ ബൈക്കിൽ 'സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച്' സൗകര്യവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ക്ലച്ച് ലിവർ മൃദുവായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും വേഗത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പിൻചക്രം ലോക്ക് ആകുന്നത് തടയാനും കഴിയും.
ഹോണ്ട CB500: ഹാർഡ്വെയർ
ഇതിന്റെ മുൻചക്രത്തിന് 19 ഇഞ്ചും പിൻ ചക്രത്തിന് 17 ഇഞ്ചും വലിപ്പമുണ്ട്. ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസും (ABS) ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. മുൻവശത്ത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും, പിന്നിൽ പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്യാസ്-ചാർജ്ഡ് ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 189 കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഈ ബൈക്കിന്റെ ഭാരം. അതേസമയം ഹോണ്ട CB350-ന് 181 കിലോഗ്രാമും, റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 350-ന് 195 കിലോഗ്രാമും ഭാരമുണ്ട്. 168 mm ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്.
ഹോണ്ട CB500: വേരിയന്റും കളർ ഓപ്ഷനും
പുതിയ CB500 മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന വകഭേദമായ 'അലോയ്' പതിപ്പിന് 2.75 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. ഇത് പേൾ ഇഗ്നിയസ് ബ്ലാക്ക്, പേൾ ഡീപ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രേ എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. ക്രോസ്-സ്പോക്ക് ട്യൂബ്ലെസ് റിമ്മുകളോട് കൂടിയ 'സ്പോക്ക്' വേരിയന്റിന് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
മിഡ്-സ്പെക് വേരിയന്റാകട്ടെ, റെബൽ റെഡ് മെറ്റാലിക്, മാറ്റ് സ്റ്റീൽ സിൽവർ മെറ്റാലിക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ടോപ്പ് വേരിയന്റ് പേൾ ഇഗ്നിയസ് ബ്ലാക്ക് എന്ന ഒരൊറ്റ നിറത്തിൽ, സ്ട്രൈപ്പുകളോട് കൂടി വരുന്നു. സ്പോക്ക്-വീൽ സജ്ജീകരണവും പ്രത്യേക നിറങ്ങളും ഗ്രാഫിക്സ് ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പ് വേരിയന്റിന് 3.02 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.
ഹോണ്ട CB500: സവിശേഷത
എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ഹോണ്ട സെലക്ടബിൾ ടോർക്ക് കൺട്രോൾ, അനലോഗ്-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോൾ, ഹോണ്ട റോഡ്സിങ്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഹോണ്ട CB500: ഉത്പാദനം
പുതിയ CB500 ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും നിർമ്മിക്കുക. 350cc-ക്ക് മുകളിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്ക് 40 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ബാധകമായതിനാൽ വില വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമിക്കുന്നത് വില മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.38 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡ് 650 ട്വിൻസിനേക്കാൾ താഴെയാണ് ഈ ബൈക്കിന്റെ സ്ഥാനം. ഇതിനായുള്ള പ്രീ-ബുക്കിംഗുകൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പുതിയ പുതിയ CB500ന്റെ ഡെലിവറികൾ 2026 അവസാനത്തോടെ ആരംഭിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300ന്റെ ഡെലിവറിയും കമ്പനി അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
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