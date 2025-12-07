ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഷോറൂം കാലിയാക്കാനൊരുങ്ങി കമ്പനികൾ, ഇയർ എൻഡ് ഓഫറിൽ കാറുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്: വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ പെട്ടന്നായിക്കോളൂ...
2025 ഇയർ എൻഡ് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി മാരുതി സുസുക്കി, ഹോണ്ട, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കാർ കമ്പനികൾ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : December 7, 2025 at 9:32 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2025 അവസാനിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. ഉത്സവ സീസണിന് ശേഷം വാഹനങ്ങൾക്ക് ഓഫറുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകി വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാനും, നിലവിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുമുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രമുഖ കാർ കമ്പനികൾ. മാരുതി സുസുക്കി, ഹോണ്ട, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ ഇയർ എൻഡർ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മാസത്തിൽ കാർ കമ്പനികളും ഡീലർമാരും കിഴിവുകൾ നൽകിവരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിച്ച് പുതിയ സ്റ്റോക്കിന് ഇടം നൽകുക എന്നത് തന്നെയാണ് കമ്പനികളുടെ ലക്ഷ്യം. ജിഎസ്ടി വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ കമ്പനികളുടെ കാറുകൾക്ക് വില കുറയുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇതിലേക്ക് നിലവിൽ നൽകുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ, കാർ വാങ്ങുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഇത് മികച്ച സമയമാണ്.
നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുതിയത് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും, ഒരു കാറെന്ന സ്വപ്നം ഏറെക്കാലമായി ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു മികച്ച അവസരമായിരിക്കും. എന്നാൽ വിൽപ്പന അധികമില്ലാത്ത മോഡലുകളും ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് മുമ്പുള്ള വേരിയന്റുകൾക്കും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കിഴിവ് ലഭിക്കുക. ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, ഹ്യുണ്ടായ് അൽകാസർ, ടാറ്റ ഹാരിയർ, സഫാരി, മഹീന്ദ്ര XUV700, ബൊലേറോ നിയോ, ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗൺ, ജീപ്പ് കോമ്പസ്, മെറിഡിയൻ, മാരുതി ജിംനി, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഡീലർമാർ പറയുന്നത്.
ഹോണ്ട, ഹ്യൂണ്ടായ് മോട്ടോർസ്, മാരുതി സുസുക്കി, ടാറ്റ മോട്ടോർസ് എന്നീ കമ്പനികളുടെ വിവിധ മോഡലുകൾക്ക് എത്ര രൂപ വരെ കുറയുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഹോണ്ട കാർസ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ
ഹോണ്ട അമേസ്: ഈ കാറിന്റെ പ്രാരംഭവില (എക്സ്-ഷോറൂം) 7,40,800 രൂപയാണ്. 87,000 രൂപ വരെയാണ് ഇയർ എൻഡർ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി കിഴിവ് ലഭിക്കുക.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്: 10,99,900 രൂപയാണ് ഈ എസ്യുവിയുടെ പ്രാരംഭ വില(എക്സ്-ഷോറൂം). ഇതിന് 1,76,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങളുമുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹോണ്ട സിറ്റി: ഹോണ്ടയുടെ പ്രീമിയം സെഡാനായ ഹോണ്ട സിറ്റിക്ക് 11,95,300 രൂപയാണ് പ്രാരംഭ വില. ഇതിന് ഈ മാസം 1,57,700 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ഹോണ്ട സിറ്റി-എച്ച്ഇവി: 19,48,200 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സിറ്റി-എച്ച്ഇവി ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി 7 വർഷത്തെ വിപുലീകൃത വാറണ്ടിയിൽ വിൽക്കുമെന്നാണ് ഹോണ്ട പറയുന്നത്.
ഹോണ്ട അമേസ് രണ്ടാം തലമുറ: 6,97,700 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയ്ക്കാണ് കമ്പനി ഈ സെഡാൻ വിൽക്കുന്നത്. ആകെ 98,000 രൂപ വരെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഇതിന്മേൽ ലഭിക്കും.
ഹ്യൂണ്ടായ് മോട്ടോർസ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ
ഹ്യുണ്ടായി ഗ്രാൻഡ് ഐ10 നിയോസ്: ഈ കാറിന് കമ്പനി 73,808 രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി വിലക്കുറവും 70,000 രൂപയുടെ അധിക കിഴിവും നൽകുന്നു. ആകെ 1.43 ലക്ഷം രൂപയുടെ കിഴിവ് ഈ കാറിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഹ്യുണ്ടായി i20: ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന് കമ്പനി മൊത്തം 1.68 ലക്ഷം രൂപ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ 98,053 രൂപ ജിഎസ്ടി കുറവും 70,000 രൂപ അധിക കിഴിവും ലഭിക്കും.
ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ: 89,209 രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി കുറവും, 85,000 രൂപയുടെ ഇയർ എൻഡർ കിഴിവും അടക്കം ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്ററിന് മൊത്തം 1.74 ലക്ഷം രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ഹ്യുണ്ടായി ഓറ: ഈ കോംപാക്റ്റ് സെഡാന് ആകെ 1.11 ലക്ഷം രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇത് 78,465 രൂപ ജിഎസ്ടി കുറവും 33,000 രൂപ അധിക കിഴിവും ഉൾപ്പെടെയാണ്.
ഹ്യുണ്ടായി വെർണ: ഈ പ്രീമിയം സെഡാന് കമ്പനി 1.35 ലക്ഷം രൂപയുടെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് 60,640 രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി വിലക്കുറവും 75,000 രൂപയുടെ ഇയർ എൻഡർ കിഴിവും ഉൾപ്പെടെയാണ്.
മാരുതി സുസുക്കി ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ
മാരുതി വാഗൺആർ: ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന് കമ്പനി 58,100 രൂപ വരെ കിഴിവ് നൽകുന്നു. ക്യാഷ് + എക്സ്ചേഞ്ച്/സ്ക്രാപ്പേജ് + അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാവും.
മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്: ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന് കമ്പനി ആകെ 55,000 രൂപയുടെ ഓഫറാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാരുതി ആൾട്ടോ: ഈ ചെറിയ ഹാച്ച്ബാക്കിന് കമ്പനി 52,500 രൂപ വരെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.
മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ: 52,500 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയായിരിക്കും മാരുതി എസ്-പ്രസ്സോ ലഭ്യമാവുക.
മാരുതി സെലേറിയോ: ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന് കമ്പനി 52,500 രൂപ വരെ കിഴിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മാരുതി ഈക്കോ: 52,500 രൂപ വരെ കാഷ്, സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസുകളാണ് കമ്പനി ഈ മോഡലിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
മാരുതി ബ്രെസ്സ: ഈ എസ്യുവി സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസ് ഉൾപ്പെടെ 40,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മാരുതി ഡിസയർ: ഈ കോംപാക്റ്റ് സെഡാനിൽ കമ്പനി 12,500 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മാരുതി എർട്ടിഗ: 10,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ കമ്പനി ഈ എംപിവി വിൽക്കും.
ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഇവിയുടെ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ
ടാറ്റ ടിയാഗോ.ഇവി: 1,65,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ ഈ കാർ ലഭ്യമാവും.
ടാറ്റ പഞ്ച്.ഇവി: ഈ എസ്യുവിയിൽ 1,75,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
ടാറ്റ നെക്സോൺ.ഇവി: ഈ എസ്യുവിയിൽ കമ്പനി 1,35,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.
ടാറ്റ കർവ്.ഇവി: ഈ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിക്ക് 1,95,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടാറ്റ ഹാരിയർ.ഇവി: ഈ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയിൽ കമ്പനി 1,00,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
