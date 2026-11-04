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ഹോണ്ടയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി: പുതുക്കിയ ലോഗോയിൽ 'ആൽഫ' വരുന്നു
ആഗോള വിപണികൾക്കായി വികസിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയാണ് ആൽഫ.
Published : November 4, 2026 at 3:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 'ആൽഫ' എന്ന് പേരിട്ട പുതിയ കാർ 2026 ഡിസംബർ 2ന് ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലായിരിക്കും ഇത് ആദ്യമെത്തുക.
ആഗോള വിപണികൾക്കായി വികസിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാറാണിത്. ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ ആദ്യ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നാണ് വരാനിരിക്കുന്ന കാറിന് 'ആൽഫ' എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. ഹോണ്ടയുടെ പുതുക്കിയ 'H' ലോഗോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്നത് ഈ വാഹനത്തിലൂടെയായിരിക്കും.
ഡിസംബറിൽ നടക്കുന്ന ആഗോള ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ ഹോണ്ട ആൽഫയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആഗോള ഉത്പ്പാദന കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ
2025-ൽ ജപ്പാനിൽ നടന്ന മൊബിലിറ്റി ഷോയിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പായിട്ടാണ് ഹോണ്ട ആൽഫ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിസൈൻ, ഡ്രൈവിങ് അനുഭവം എന്നിവയിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്പനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ എസ്യുവി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഹോണ്ട ഈ വാഹനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ എസ്യുവി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഇന്ത്യയായിരിക്കും. ഭാവിയിൽ, ഈ വാഹനത്തിനായുള്ള ഒരു ആഗോള ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമായും ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കും. രാജ്യത്ത് ആഗോള അരങ്ങേറ്റം നടത്താനുള്ള കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം ഹോണ്ടയുടെ ഭാവി പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി കണക്കാക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന കാറിന്റെ പവർട്രെയിൻ, ബാറ്ററി ശേഷി, ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച്, വില എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
പുതുക്കിയ ലോഗോ
ആഗോളതലത്തിൽ വാഹന ബിസിനസ്സിനായി കമ്പനി ഒരു പുതിയ ലോഗോ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന എസ്യുവികളിൽ ഈ ലോഗോ ഉപയോഗിക്കും. 1963-ലാണ് ഹോണ്ട തങ്ങളുടെ കാറുകളെയും വാഹന സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാനായി ആദ്യമായി 'H' ചിഹ്നം അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം, ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെയും, പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും സാങ്കേതിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കമ്പനിയുടെ പരിശ്രമങ്ങളാണ് പുതിയ ലോഗോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. "ഞങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിക്ക് 'ഹോണ്ട ആൽഫ' എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഈ മോഡലിന്റെ ആഗോള ഉത്പ്പാദന കേന്ദ്രമായി ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ മാറാനിരിക്കെ, ഹോണ്ടയുടെ വൈദ്യുതീകരണ യാത്രയിലെ സുപ്രധാനമായ ചുവടുവെപ്പായി ആൽഫയെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയെയാണ് ഇത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. ആകർഷകമായ ഈ പുതിയ വാഹനത്തിലൂടെ, ഇന്ത്യയിൽ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്."
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