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വില പതിനയ്യായിരത്തിൽ താഴെ: ഇരുപതിലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എഐ സംവിധാനവുമായി 'എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജി'
ആൻഡ്രോയിഡ് 16ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജിക്ക് കരുത്തേകുന്നത് മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ്. 120Hz ഡിസ്പ്ലേ, 5G കണക്റ്റിവിറ്റി, വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സൗകര്യമുള്ള വലിയ ബാറ്ററി എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്.
Published : September 29, 2026 at 3:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫിന്നിഷ് സ്വതന്ത്ര മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാവായ എച്ച്എംഡി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് HMD വൈബ് 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിന്റെ പിൻഗാമിയായി കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ HMD വൈബ് 2 5G പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതേ ലൈനപ്പിൽ മറ്റൊരു ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.
കമ്പനിയുടെ വൈബ് സീരിസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായി 'എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജി' (HMD Vibe 2 Pro 5G) ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയ് മാസത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ HMD വൈബ് 2 5G ഫോണിനേക്കാൾ ഡിസ്പ്ലേ, ക്യാമറ, ബാറ്ററി എന്നിവയിൽ പുതിയ ഫോണിൽ നവീകരണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത് മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ്.
120Hz ഡിസ്പ്ലേ, 5G കണക്റ്റിവിറ്റി, വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യമുള്ള വലിയ ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. പുതിയ ഫോണിന്റെ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് മോഡലിനും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജി: വില, ലഭ്യത
6GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിൽ എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജി ലഭ്യമാകും. 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 15,999 രൂപയും, 8GB RAM + 128GB മോഡലിന് 17,999 രൂപയുമാണ് വില. പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് വേരിയന്റുകളും യഥാക്രമം 14,999 രൂപയ്ക്കും 16,999 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായുള്ള ഓഫറാണ്. സിൽവർ മിസ്റ്റ്, അക്വാ ഗ്രീൻ, കോസ്മിക് പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.
|എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജി: വില
|സ്റ്റോറേജ്
|യഥാർത്ഥ വില
|ഓഫർ വില
|6GB RAM + 128GB
|15,999 രൂപ
|14,999 രൂപ
|8GB RAM + 128GB
|17,999 രൂപ
|16,999 രൂപ
എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് FHD+ LCD പാനലാണ് എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജിയിലുള്ളത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിൽ 8GB വരെ LPDDR4X RAM-ഉം 128GB സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് രണ്ട് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കും.
Okay, we’ve been keeping this one under wraps long enough.— HMD India (@HMDdevicesIN) September 29, 2026
Meet the HMD Vibe2 Pro 5G. More Vibe, more Pro, and a whole lot more to experience.
And if you’ve been waiting for the next big Vibe, this one’s Gotta feel it.
Coming to Flipkart on 8th October.#HMD #HMDIndia #HMDPro… pic.twitter.com/BTMyj22fI5
ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതും അല്പം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇതിന്റെ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ റിങുകളുണ്ട്. ഇതിൽ 64 മെഗാപിക്സൽ Sony IMX682 സെൻസർ പ്രധാന ക്യാമറയും അതിനോടൊപ്പം 2 മെഗാപിക്സൽ മാക്രോ ക്യാമറയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ക്യാമറകൾക്ക് താഴെയായി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷും നൽകിയിരിക്കുന്നു. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 13 മെഗാപിക്സൽ മുൻ ക്യാമറയും ഈ ഫോണിലുണ്ട്.
22-ലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ സ്മാർട്ട് സഹായം നൽകുന്ന 'Indus AI by Sarvam' സംവിധാനവും Hഎച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ സഹായം നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഐ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനമാണിത്. ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കൽ, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകൽ, വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കും. 'സഞ്ചാർ സാഥി' ആപ്പിനെയും ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കും.
33W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 പ്രോ 5ജിയിലുള്ളത്. 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒപ്പം മികച്ച ഓഡിയോ അനുഭവത്തിനായി ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. വയർഡ് ഹെഡ്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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