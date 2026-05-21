ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 10,999 രൂപ: 6000mAh ബാറ്ററിയുമായി എച്ച്എംഡിയുടെ ബജറ്റ് 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ

120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, ഒക്ടാ-കോർ ചിപ്‌സെറ്റ്, 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, 18W വയേർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 5ജിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

HMD VIBE 2 5G PRICE HMD VIBE 2 5G FEATURES എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 5ജി BEST BATTERY BUDGET PHONE
HMD Vibe 2 5G Launched in India With 6,000mAh Battery (Image credit: HMD)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 21, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഫിന്നിഷ് സ്വതന്ത്ര മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മാതാവായ എച്ച്എംഡി കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് HMD വൈബ് 5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമിയായി ഇപ്പോൾ HMD വൈബ് 2 5G പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, ഒക്ടാ-കോർ ചിപ്‌സെറ്റ്, 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ, 18W വയേർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിഭാഗത്തിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 4GB റാമും 128GB വരെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. HMD വൈബ് 2 5G ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.

എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില
എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 5G 4GB RAM + 64GB, 4GB RAM +128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ ലഭ്യമാവും. ഇതിന്‍റെ 4GB RAM + 64GB വേരിയന്‍റിന് 10,999 രൂപയും 4GB RAM +128GB വേരിയന്‍റിന് 11,999 രൂപയും ആണ് വില. കോസ്‌മിക് ലാവെൻഡർ, നോർഡിക് ബ്ലൂ, പീച്ച് പിങ്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയാണ് ഈ ഫോൺ വിൽക്കുക.

HMD VIBE 2 5G PRICE HMD VIBE 2 5G FEATURES എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 5ജി BEST BATTERY BUDGET PHONE
HMD Vibe 2 5G (Image credit: HMD)

എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് HMD വൈബ് 2 5G. കൂടാതെ 265ppi പിക്സൽ സാന്ദ്രതയും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.7 ഇഞ്ച് HD+ (720×1,600 പിക്സലുകൾ) ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2.3GHz വരെ ക്ലോക്ക് ചെയ്‌ത ഒക്ടാ-കോർ യൂണിസോക്ക് പ്രോസസറാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 128GB വരെ സ്റ്റോറേജിനൊപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡായി 4GB റാമും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു.

HMD വൈബ് 2 5G-യിൽ LED ഫ്ലാഷ് പിന്തുണയുള്ള 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ AI- പിന്തുണയുള്ള പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് പുതിയ ഫോണിനുള്ളത്.

ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0, വൈ-ഫൈ 5, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകളെയും പുതിയ 5ജി ഫോൺ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ തുടങ്ങിയ സെൻസറുകളും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സുരക്ഷാ സവിശേഷതയായി സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനറും ഇതിലുണ്ട്. 8W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6000 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. ചാർജിങിന് സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും ഫുൾ ചാർജിന് ശേഷം ദീർഘനേരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Also Read:

  1. കിടിലൻ ക്യാമറയും വമ്പൻ പെർഫോമൻസും വലിയ ബാറ്ററിയും ഒത്തുചേരുന്നു: രണ്ട് പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് മോഡലുകളുമായി ഓപ്പോ, ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയുടെ വിലയറിഞ്ഞോ?
  2. ആപ്പിൾവിഷൻ പ്രോ ധരിച്ച് വീൽചെയറുകൾ ഇനി കണ്ണ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാം: ആപ്പിൾ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ
  3. റെഡ്‌മിയുടെ ടർബോ സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്: ആദ്യത്തെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ 'ടർബോ 5'; എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
  4. എൻട്രി ലെവൽ 5ജി ഫോണുകൾ തിരയുന്നവർക്കായി മോട്ടോറോളയുടെ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ: വിലയും ഓഫറുകളും

TAGGED:

HMD VIBE 2 5G PRICE
HMD VIBE 2 5G FEATURES
എച്ച്എംഡി വൈബ് 2 5ജി
BEST BATTERY BUDGET PHONE
HMD VIBE 2 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.