ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സ്മാർട്ട് കെയ്സുകൾ, 108 എംപി ക്യാമറ: എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷൻ 2 വരുന്നു; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
Published : October 26, 2025 at 1:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നോക്കിയ ബ്രാൻഡ് ഫോണുകളുടെ നിർമാണത്തിലൂടെ പ്രശസ്തരായ എച്ച്എംഡി ഗ്ലോബൽ 2024 നവംബറിലാണ് എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയ എച്ച്എംഡി വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഫീച്ചറുകളും പുതുപുത്തൻ കെയ്സും സഹിതമാണ് അന്ന് എത്തിയത്.
ഇപ്പോൾ കമ്പനി അടുത്ത തലമുറ മോഡുലാർ സ്മാർട്ട്ഫോണായ എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷൻ 2 പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇത് എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷന്റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.
എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷനോടൊപ്പം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ സ്മാർട്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും പുതിയ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 പ്രോസസറും ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന സവിശേഷതകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും:
HMD Meme എക്സിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, വരാനരിക്കുന്ന എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷൻ 2 ഫോണിൽ പുതിയ പോഗോ പിൻ 2.0 ഉള്ള സ്മാർട്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ജെൻ 2 ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആറ് സ്മാർട്ട് പിന്നുകൾ വഴി ഫോണിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന കെയ്സുകളാണിവ. കിക്ക്സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ള കാഷ്വൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ്, വയർലെസ് ചാർജിങ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്, റഗ്ഗഡ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ഗെയിമിങ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ക്യാമറ ഗ്രിപ്പ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ഫ്ലാഷി ഔട്ട്ഫിറ്റ്, സ്പീക്കർ ഔട്ട്ഫിറ്റ്, ക്യുആർ ആൻഡ് ബാർകോഡ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്, സ്മാർട്ട് പ്രൊജക്ടർ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കേയ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു.
മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഔട്ട്ഫിറ്റുകൾ (കെയ്സുകൾ) ആദ്യതലമുറ മോഡലുമായി പൊരുത്തപ്പെടില്ലെന്നും ടിപ്സ്റ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ടിപ്സ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ട് മറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം. ഇതിൽ ഫുൾ HD+ റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.58 ഇഞ്ച് OLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 120Hz സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s ജെൻ 4 പ്രോസസർ:
അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s ജെൻ 4 പ്രോസസറാണ് എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷൻ 2ന് കരുത്ത് നൽകുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പ്രകടനത്തിന്റെയും ഗ്രാഫിക്സിന്റെയും കാര്യത്തിൽ മികച്ചതാണ് ഈ ചിപ്സെറ്റെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടത്. പുതിയ ചിപ്പിന്റെ സിപിയു 36% വരെ വേഗത്തിലും ജിപിയു 59% വരെ വേഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് സുഗമമായ ഗെയിമിങും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഈ ചിപ്സെറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മികച്ച പെർഫോമൻസും ഗെയിമിങ് ്നുഭവവും ലഭിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
ഫോണിന്റെ പിൻ പാനലിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 108 എംപി പ്രൈമറി സെൻസറും, OIS പിന്തുണയുള്ള 8 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസും ഉള്ളതായിരിക്കും ക്യാമറ. IP65, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, ഡ്യുവൽ സ്പീക്കറുകൾ, 3.5 എംഎം ഓഡിയോ ജാക്ക് എന്നിവയാണ് സാധ്യതയുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ. എന്നിരുന്നാലും, വരാനിരിക്കുന്ന മോഡുലാർ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
- അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ