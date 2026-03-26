ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ബാറ്ററി ഊരിമാറ്റാം, ഒറ്റച്ചാർജിൽ 142 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ നൈറ്റ് പർപ്പിൾ നിറത്തിൽ ഹീറോയുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ
ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഡ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ വിഡ വിഎക്സ്2 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ലഭ്യമാകും. ഇത് പരിമിത എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ വിൽക്കൂ.
Published : March 26, 2026 at 12:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ്(ഐപിഎൽ) പുതിയ സീസണിന് മാർച്ച് 28ന് തുടക്കമാവുകയാണ്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി , രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി വിഭാഗമായ വിഡ വിഎക്സ്2 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിഡ വിഎക്സ്2 പ്ലസ് കെകെആർ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1.16 ലക്ഷം രൂപയാണ് (പിഎം ഇ-ഡ്രൈവ് സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടെ) ഈ മോഡലിന്റെ വില. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (KKR) ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അതേ കളറിൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'നൈറ്റ്സ് അൺപ്ലഗ്ഡ് 3.0' പരിപാടിയിൽ കെകെആർ കളിക്കാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്.
ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഡ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. എന്നാൽ വിഡ വിഎക്സ്2 പ്ലസ് കെകെആർ പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ ഡിസൈനും വിലയും ഫീച്ചറുകളും ബാറ്ററി വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
വിഡ വിഎക്സ്2 പ്ലസ് കെകെആർ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീമിന്റെ 'നൈറ്റ് പർപ്പിൾ', 'ഗോൾഡ്' നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിയത് കാണാം. ഈ രൂപകൽപ്പനയിൽ പേൾ ബ്ലാക്ക് ബേസുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഹാൽഫ്റ്റോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്ന് ഐപിഎൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിജയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേക മാർക്കുകൾ സ്കൂട്ടറിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട്. ഈ സ്കൂട്ടറിനൊപ്പം, വിഡ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ KKR-തീം ഹെൽമെറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് അതേ പർപ്പിൾ, ഗോൾഡ് കളർ സ്കീമിൽ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക.
വിഡ വിഎക്സ്2 പ്ലസ് കെകെആർ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: ബാറ്ററി, റേഞ്ച്
വിഡയുടെ ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് പ്ലസ് വേരിയന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മെക്കാനിക്കൽ സജ്ജീകരണവും സമാനമാണ്. ആകെ 3.4 കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ള രണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററികളാണ് ഇതിൽ നൽകിയത്. ഇത് ഒറ്റച്ചാർജിൽ 142 കിലോമീറ്റർ ഐഡിസി റേഞ്ച് നൽകും. 80 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട് ഇതിന്.
0-40 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ 3.1 സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 8.04 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ട്-ഡ്രൈവ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് മോട്ടോർ ഇതിന് പവർ നൽകുന്നു.
വിഡ വിഎക്സ്2 പ്ലസ് കെകെആർ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: വില
വിഡ വിഎക്സ്2 പ്ലസ് കെകെആർ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഡ വിഎക്സ്2 പ്ലസ് മോഡലിനേക്കാൾ 21,000 രൂപ വില കൂടുതലാണ്. 1.16 ലക്ഷം രൂപ വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 94,800 രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
