ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ റേഞ്ച്, പുതിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കുമായി 'ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസ്' ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ: വിലയറിഞ്ഞോ?

ഊരി മാറ്റാവുന്ന 2.2 കിലോവാട്ടിന്‍റെ രണ്ട് ബാറ്ററികളാണ് പുതിയ വേരിയന്‍റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വേരിയന്‍റിന് 187 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കും.

HERO VIDA VX2 PLUS BATTERY VARIANTS HERO VIDA VX2 PLUS 4 4 KWH PRICE HERO VIDA VX2 PLUS 4 4 KWH RANGE ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസ്
Hero Vida VX2 Plus With 4.4 kWh Battery Pack Launched In India (Image Credit: VidaWorld)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ബാറ്ററി പായ്‌ക്കുമായി ഹീറോ മോട്ടോർകോർപ്പിന്‍റെ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 4.4 കിലോവാട്ടിന്‍റെ ഊരിമാറ്റാവുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1.44 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം (ഹൈദരാബാദ്) വിലയിലാണ് പുതിയ ഇവി പുറത്തിറക്കിയത്.

നഗരയാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വാഹനമാണ് ഇത്. മുൻപ് ലഭ്യമായ 3.4 kWh ബാറ്ററി ട്രിമ്മിനെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ മോഡലിന് കൂടുതൽ റേഞ്ച് ലഭിക്കും. പെർഫോമൻസ് അധിഷ്‌ഠിതമായ പുതിയ വേരിയന്‍റിന് 187 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം മുൻപുള്ള 3.4 kWh ബാറ്ററി ട്രിമ്മിന് 146 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്നു.

3.4 kWh മോഡലിന്‍റെ അതേ നിറങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ വേരിയന്‍റും ലഭ്യമാവുക. നെക്സസ് ബ്ലൂ, മെറ്റാലിക് ഗ്രേ, മാറ്റ് വൈറ്റ്, ഓട്ടം ഓറഞ്ച്, മാറ്റ് ലൈം, പേൾ ബ്ലാക്ക്, പേൾ റെഡ് എന്നിവയാണ് ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസിന്‍റെ 4.4 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി വേരിയന്‍റ് ലഭ്യമാകുന്ന കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ. ഇതിനൊപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡായി വേഗതയേറിയ പോർട്ടബിൾ ചാർജറും ഹീറോ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് 2026 ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഷോറൂമുകളിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മോഡൽ വില
(എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)
വിഡ VX2 പ്ലസ് 4.4 kWhRs 1,43,990

ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസ് 4.4 kWh: ബാറ്ററി, റേഞ്ച്, പെർഫോമൻസ്

ഊരി മാറ്റാവുന്ന 2.2 കിലോവാട്ടിന്‍റെ രണ്ട് ബാറ്ററികളാണ് പുതിയ വേരിയന്‍റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ബാറ്ററികളും കൂടെ ചേർത്ത് ആകെ 4.4 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി ശേഷി ലഭിക്കുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ബാറ്ററിക്ക് IP67 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു.

പുതിയ വേരിയന്‍റിനൊപ്പം ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ലഭിക്കും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് 65 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേസമയം എസി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, 20 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 2 മണിക്കൂർ 28 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. പോർട്ടബിൾ ചാർജർ 1,000 W (അല്ലെങ്കിൽ 1 kW) പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഹീറോ അവകാശപ്പെടുന്നു.

6kW പെർമനന്‍റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോറാണ് വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മണിക്കൂറിൽ 90 കിലോമീറ്റർ ഉയർന്ന വേഗത കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും. 187 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം റിയൽ വേൾഡ് റേഞ്ച് 140 കിലോമീറ്റർ ആണ്. നഗര യാത്രയ്ക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാകും.

ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസ് 4.4 kWh: സവിശേഷതകൾ

മൂന്ന് റൈഡ് മോഡുകളിലാണ് വിഡ VX2 പ്ലസ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇക്കോ, റൈഡ്, സ്പോർട്ട് എന്നിവയാണ് ഇവ. 4.3 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ, ഫോൺ ചാർജിങ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) അനുയോജ്യത ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, ഓൾ-എൽഇഡി ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസ് 4.4 kWh: ഡിസൈൻ

3.4 kWh ബാറ്ററി വേരിയന്‍റിന് സമാനമായ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് 4.4 kWh വേരിയന്‍റിനും ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് 777mm സീറ്റ് ഉയരവും, 851 mm സീറ്റ് നീളവും, 120 ലിറ്റർ അണ്ടർസീറ്റ് സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കുന്നു. മുൻവശത്ത് 4.8 ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്. പുതിയ ബാറ്ററി വേരിയന്‍റിന് 120 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് (മുൻവശത്ത്), ഡ്രം ബ്രേക്ക് (പിൻവശത്ത്) എന്നിവയുടെ സംയോജിത ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (CBS) ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. മുന്നിലും പിന്നിലും 12 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിലാണ് ഉള്ളത്.

Also Read:

  1. 2028 മുതൽ പെട്രോൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം; ഡൽഹിയുടെ പുതിയ ഇവി നയം വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്ന് ക്രിസിൽ റേറ്റിങ്സ്
  2. പെട്രോൾ വേണ്ട, എഥനോളിൽ ഓടും: യമഹ FZ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പെത്തി, വില അറിയാം
  3. ഒറ്റച്ചാർജിൽ 117 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 3 കിലോവാട്ടിന്‍റെ ഊരിവെയ്‌ക്കാവുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററികൾ: യമഹയുടെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ എത്തി
  4. ടിവിഎസിനും ഏഥറിനും എതിരാളി: സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പുതിയ പെർഫോമൻസ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി കീവേ

TAGGED:

HERO VIDA VX2 PLUS BATTERY VARIANTS
HERO VIDA VX2 PLUS 4 4 KWH PRICE
HERO VIDA VX2 PLUS 4 4 KWH RANGE
ഹീറോ വിഡ VX2 പ്ലസ്
HERO VIDA VX2 PLUS 4 4 KWH LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.