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3.1 കിലോവാട്ടിന്റെ ഫിക്സഡ് ബാറ്ററിയിൽ വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റ്: വിലയും സവിശേഷതകളും
3.1 കിലോവാട്ടിന്റെ ഫിക്സഡ് ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം വാൾ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്കൂട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യാം.
Published : August 1, 2026 at 8:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി വിഭാഗമായ വിഡ തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറായ വിഡ വിഎക്സ് 2 ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിച്ചു. പുതിയ ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കി. പുതിയ വേരിയന്റിന് 1.13 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരും.
3.1 കിലോവാട്ടിന്റെ ഫിക്സഡ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുപകരം വാൾ സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്കൂട്ടർ ചാർജ് ചെയ്യാം. വിഡ വിഎക്സ് 2 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ പുതിയ വേരിയന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.
വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റ്: റേഞ്ച്, പെർഫോമൻസ്
പുതിയ വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റിന് പൂർണ്ണ ചാർജിൽ 128 കിലോമീറ്റർ ഐഡിസി-സർട്ടിഫൈഡ് റേഞ്ച് നൽകാനാവുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ സ്കൂട്ടറിൽ 6 കിലോവാട്ട് സ്വിംഗാർം-മൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് മണിക്കൂറിൽ 70 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. എഫ്ബി വേരിയന്റിന്റെ 3.1 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് 65 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും.
വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റ്: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയും ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷനും ഉള്ള 4.3 ഇഞ്ച് LCD ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സീറ്റിനടിയിൽ 27.2 ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജുണ്ട്.
വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റ്: വില, ലഭ്യത
വിഡ വിഎക്സ് 2 ഗോ എഫ്ബി വേരിയന്റിന് 1.13 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം മുതൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ പുതിയ സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഫിക്സഡ് ബാറ്ററി ആദ്യമായാണ് വിഡ വിഎക്സ് 2 ലൈനപ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. എഫ്ബി വേരിയന്റ് വേരിയന്റ് അവതരിപ്പിച്ചതോടെ നിലവിൽ നാല് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളിൽ അഞ്ച് വേരിയന്റുകളിലായി വിഡ VX2 ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകും.
|വിഡ VX2 വേരിയന്റുകൾ
|ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ
|IDC-സർട്ടിഫൈഡ് റേഞ്ച്
|VX2 Go
|2.2kWh
|93 km
|VX2 Go FB
|3.1kWh
(ഫിക്സഡ് ബാറ്ററി)
|128 km
|VX2 Go
|3.4kWh
|146 km
|VX2 Plus
|3.4kWh
|146 km
|VX2 Plus
|4.4kWh
|187 km
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