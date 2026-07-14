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350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള പ്രീമിയം ബൈക്കുകൾ പുറത്തിറക്കും: ലോഞ്ച് അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളിൽ

350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയെന്ന് കമ്പനിയുടെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

HERO MOTOCORP NEW BIKES HERO XPULSE 411 LAUNCH HARLEY DAVIDSON ഹീറോ
Hero to Launch Premium Bikes in 150cc to 350cc (Image credit: Hero MotoCorp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 12:29 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: 350 സിസിയിൽ താഴെ ശേഷിയുള്ള പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ പുറത്തിറക്കാൻ തദ്ദേശീയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സണുമായി സഹകരിച്ചാകും നിർമ്മാണം. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പുതിയ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

150-350 സിസി പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ഭാവി പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ തങ്ങളുടെ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച പ്രീമിയം അനുഭവം നൽകുന്നതിനും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതായി പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പും ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സണും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രാൻഡുകൾക്ക് കീഴിൽ 'പ്രീമിയ' ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളും പ്രീമിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ആരംഭിച്ച് ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി കമ്പനി പറയുന്നു.

അതിവേഗം വളരുന്ന 250-350 സിസി വിഭാഗത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനും എതിരാളികളോട് മല്ലിടാനും 'പ്രീമിയ' ചാനൽ വികസിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രീമിയം ബൈക്ക് വിൽപ്പനയിൽ വൻ വളർച്ചയുണ്ടായതായും മൊത്തത്തിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണി വളർച്ചയെ മറികടക്കുമെന്നും കമ്പനി വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചതിന് ശേഷം 350 സിസിക്ക് താഴെയുള്ള എഞ്ചിൻ വിഭാഗത്തിലുള്ള വിഹനങ്ങൾക്ക് വില കുറച്ചിരുന്നു. വില കുറഞ്ഞത് പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ വാങ്ങുന്നവരെ ആകർഷിച്ചു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ വാങ്ങാൻ പലർക്കും പ്രോത്സാഹനമായി. ഇതാണ് വിൽപ്പന വർധിക്കാൻ കാരണമായത്.

421 സിസിയിൽ എക്‌സ്‌പൾസ് മോഡൽ
ഹീറോ എക്‌സ്‌പൾസ് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ശ്രേണിയിൽ വലുതും ശക്തവുമായ 421 സിസി മോഡൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിഭാഗത്തെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കും. പ്രീമിയം വിഭാഗം വർഷം തോറും 18 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചതായും, ഇത് കമ്പനിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണിയുടെ വളർച്ചയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ ബാധകമായതോടെ 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്ക് വില കൂടിയിരുന്നു. ഇത് ഈ സെഗ്‌മെന്‍റിന് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി. 350 സിസിയിൽ താഴെ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്‍റ് വളർച്ച കൈവരിച്ചെങ്കിലും, 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ വിഭാഗം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. 350 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ സെഗ്‌മെന്റിൽ നിലവിൽ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സണിൽ നിന്ന് രണ്ട് 440 സിസി മോഡലുകൾ മാത്രമേ ഹീറോ വിൽക്കുന്നുള്ളൂ.

2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആസൂത്രിത മൂലധന ചെലവായി 1,500 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹീറോമോട്ടോകോർപ്പ് വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹന ശേഷി ഇരട്ടിയാക്കാനും ICE സ്കൂട്ടറുകളുടെയും പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെയും ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും ഈ തുക വിനിയോഗിക്കും.

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HARLEY DAVIDSON
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