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4000 രൂപ കുറയും, എഥനോളിൽ ഓടുന്ന ബൈക്കുകൾക്ക് കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹീറോ: ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക്
പരിമിത കാലത്തേക്കാണ് സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന്റെയും എച്ച്എഫ് ഡീലക്സിന്റെയും ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പുകൾക്ക് ഹീറോ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Published : June 16, 2026 at 8:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുൻപാണ് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോർകോർപ്പ് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്സ് എന്നിവയുടെ E85 വേരിയന്റുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെയും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പുതിയ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.
നിലവിൽ രണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്കും 4,000 രൂപ കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. എന്നാൽ ഈ പരിമിതകാല ഓഫർ 2026 ജൂലൈ വരെ മാത്രമേ സാധുതയുള്ളൂ. ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് 82,710 രൂപയും ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് 72,792 രൂപയും ആണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതോടെ ഇവയുടെ വില 78,710 രൂപയും 68,792 രൂപയും ആയി കുറയും.
ഡെലിവറി ജൂലൈ മുതൽ
വില കുറച്ചതിനുശേഷം, ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ+ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനേക്കാൾ 1,153 രൂപ മാത്രമായിരിക്കും വില വർധിക്കുക. അതേസമയം, ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് HF ഡീലക്സ് i3S കാസ്റ്റ് വേരിയന്റിനേക്കാൾ 1,650 രൂപ ആയിരിക്കും കുറവ്. ജൂലൈ മുതലാണ് ഇവ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുക. ഡൽഹിയിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഉള്ള തെരഞ്ഞെടുത്തയിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യം ബൈക്കുകൾ ലഭ്യമാവുക. പിന്നീട് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും.
എഥനോൾ പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കും
രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും E20നും E85നും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് പെട്രോളിനൊപ്പം 85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ മിശ്രിതം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിലെ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്കായി പുതിയ ഇന്ധന പമ്പും സെക്കൻഡറി ഫ്യുവൽ ഫിൽട്ടറും, റീ-കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ECU മാപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷിയിൽ എഥനോൾ (E85) ഉപയോഗിച്ച് ഓടാൻ കഴിയുന്ന ബൈക്കുകളായിരിക്കും ഇവ.
പെട്രോളിനൊപ്പം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ ഈ ബൈക്കുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രാജ്യത്തെ എഥനോൾ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ആണ് ഹീറോയുടെ പുതിയ ബൈക്കുകളിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും.
ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ: സവിശേഷതകൾ
E85ന് അനുയോജ്യമായ എഞ്ചിനിലാണ് ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ 97.2 സിസി മോട്ടോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8 bhp പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8.3 Nm ടോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിനേക്കാൾ നേരിയ തോതിൽ കൂടുതൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കും.
E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി, ഹീറോയുടെ പേറ്റന്റ് നേടിയ i3S ഐഡിൽ-സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് ടെക്, ഒരു പുതിയ ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ്, ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ, എഥനോൾ മിശ്രിതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരിച്ച ECU, ഇന്ധന സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ഫ്യുവൽ മോഡലിന് പുതിയ കറുപ്പ്, ലൈം യെല്ലോ ഗ്രാഫിക്സ് സ്കീമും ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പരിചിതമായ കമ്മ്യൂട്ടർ ഡിസൈനിലേക്ക് അൽപ്പം വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരുന്നു.
ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ: വില, സവിശേഷതകൾ
ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാവുക താരതമ്യേന കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാവും. E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8 bhp പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8.3 Nm ടോർക്കും നൽകുന്ന 97.2cc എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി ഇതിലുമുണ്ട്.
പുതിയ ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ്, ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ, പുതുക്കിയ ECU, നവീകരിച്ച ഇന്ധന സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. കൂടെ കൂടുതൽ ആകർഷകവും വ്യത്യസ്തവുമാക്കുന്നതിന് ഹീറോ എച്ച്എഫ് ഡീലക്സിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് പുതിയ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ലൈം യെല്ലോ ഗ്രാഫിക്സ് സ്കീമും ലഭിക്കുന്നു.
എഞ്ചിനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി?
E85 ഇന്ധനം സാധാരണ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല. E85 പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിൻ വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിനായാണ് ഹീറോ പ്രത്യേകം ബൈക്കുകൾ തയ്യാറാക്കിയത്.
എഥനോൾ ഉപയോഗം സാധാരണ എഞ്ചിനുകൾക്ക് തേയ്മാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ എഞ്ചിനുകളുടെ ഘടകങ്ങളിലും അതിനനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരിഷ്കരിച്ച എഞ്ചിനുകൾ, ഇന്ധന സംവിധാനങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ, വ്യത്യസ്ത എഥനോൾ-പെട്രോൾ മിശ്രിതങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന കാലിബ്രേഷൻ എന്നിവ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങളിൽ കാണാം. പുതിയ ഇന്ധന പമ്പ്, പുതിയ സെക്കൻഡറി ഇന്ധന ഫിൽറ്റർ, ടാങ്കിലെ എത്തനോൾ മിശ്രിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ധന വിതരണം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റീകാലിബ്രേറ്റഡ് ഇസിയു എന്നിവയാണ് ഹീറോ പുതിയ ബൈക്കുകളിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ.
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