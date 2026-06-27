ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഡ്രം-ബ്രേക്കിനേക്കാൾ വില കൂടും: മികച്ച മൈലേജിൽ ഹീറോ പാഷൻ പ്ലസിന്റെ ഡിസ്ക്-ബ്രേക്ക് വേരിയന്റ്
ഹെവി ഗ്രേ, നെക്സസ് ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേ, പേൾ റെഡ് എന്നീ നാല് ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ പാഷൻ പ്ലസിന്റെ ഡിസ്ക്-ബ്രേക്ക് വേരിയന്റ് ലഭ്യമാവും.
Published : June 27, 2026 at 4:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ സ്കൂട്ടറായ പാഷൻ പ്ലസിന്റെ പുതിയ ഡിസ്ക്-ബ്രേക്ക് വേരിയന്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 84,128 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ വില ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
ഡ്രം-ബ്രേക്ക് മോഡലിനേക്കാൾ 3,800 രൂപ കൂടുതലുണ്ട് പുതിയ വേരിയന്റിന്. ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയും ബ്രേക്കിങ് പെർഫോമൻസും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. പുതുക്കിയ ഡിസൈനും പുതിയ ഗ്രാഫിക്സും പാഷൻ പ്ലസിന്റെ പുതിയ ഡിസ്ക് വേരിയന്റിൽ ലഭ്യമാവും.
ഹെവി ഗ്രേ, നെക്സസ് ബ്ലൂ, ഡാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേ, പേൾ റെഡ് എന്നീ നാല് ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ പുതിയ ബൈക്ക് ലഭ്യമാകും. ബൈക്കിന്റെ റോഡ് സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സെഗ്മെന്റ്-ഫസ്റ്റ് എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ബൈക്കിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ഡിസ്ക് വേരിയന്റിൽ പുതിയതെന്ത്?
പഴയ 130 എംഎം ഡ്രം ബ്രേക്കിന് പകരം പുതിയ ഡിസ്ക് വേരിയന്റിൽ 240 എംഎം ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൈക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മാറ്റം ഇതുതന്നെയാണ്. ഇത് ബൈക്കിന്റെ സ്റ്റോപ്പിങ് പവർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം യാത്രയിലുടനീളം റൈഡർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും.
ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോളും ബൈക്കിലുണ്ട്. കോൾ, എസ്എംഎസ് അലേർട്ടുകൾ, തത്സമയ മൈലേജ്, യാത്രാ വിവരങ്ങൾ, സർവീസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ, ഫ്യുവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
സൈഡ്-സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ് ഫങ്ഷൻ, യുഎസ്ബി ചാർജിങ് പോർട്ട്, യൂട്ടിലിറ്റി സ്റ്റോറേജ് കേസ് എന്നിവയും കമ്പനി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് തികച്ചും പ്രായോഗികമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സീറ്റ് കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് റൈഡർക്കും പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ക്ഷീണമില്ലാത്ത റൈഡുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ
പാഷൻ പ്ലസിന്റെ പുതിയ ഡിസ്ക്-ബ്രേക്ക് വേരിയന്റിൽ എഞ്ചിൻ പ്രകടനത്തിലോ മൈലേജിലോ കമ്പനി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. മുൻ വേരിയന്റിന് സമാനമായ 97.2 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് പുതിയ ബൈക്കിലുമുള്ളത്. ഇത് 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ ഏകദേശം 8 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8.05 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ എഞ്ചിൻ 4-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബൈക്കിന്റെ i3S സാങ്കേതികവിദ്യ ലിറ്ററിന് 71 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് നൽകുന്നുവെന്ന് ഹീറോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് സെഗ്മെന്റിലെ മികച്ച മൈലേജുകളിൽ ഒന്നാണ്. പുതിയ ബൈക്ക് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഡെലിവറി ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
Also Read: