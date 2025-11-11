ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാം: പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി വിഡ; വിശദാംശങ്ങൾ

ദൈനംദിന യാത്രയിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ചും, കാര്യക്ഷമതയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുതകുന്നതാണ് പുതിയ വിഡ ഇവൂട്ടർ വിഎക്‌സ്2 ഗോ. വിശദമായി അറിയാം.

VIDA EVOOTER XV2 GO PRICE VIDA NEW ELECTRIC SCOOTER വിഡ ഇവൂട്ടർ വിഎക്‌സ്2 ഗോ VIDA EVOOTER XV2 GO RANGE
The new VIDA VX2 Go 3.3 kWh delivers a peak power of 6 kW with 26 Nm torque (Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് വിഡ ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിഡ ഇവൂട്ടർ വിഎക്‌സ്2 ഗോ 3.4 കിലോവാട്ട് വേരിയന്‍റാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരിയാണ് പുതിയ ഇവി പുറത്തിറക്കിയത്.

പുതിയ മോഡൽ വിഡയുടെ VX2 ലൈനപ്പിൽ ചേരും. വിഎക്‌സ്2 ഗോ 2.2 കിലോവാട്ട്, വിഎക്‌സ്2 പ്ലസ് എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിലെ മറ്റ് മോഡലുകൾ. പുതിയ വിഎക്‌സ്2 ഗോ മോഡലിന് 1,02,000 രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. 60,000 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബാറ്ററി വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാവുന്ന ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസും (BaaS) ഇത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. കിലോമീറ്ററിന് 0.90 രൂപ വിലയിലായിരിക്കും ഇത് ലഭ്യമാവുക.

ഈ മാസം മുതൽ തന്നെ രാജ്യവ്യാപകമായി പുതിയ ഇവി വിഡ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാകും. വിഡയുടെ നിലവിലുള്ള VX2 ശ്രേണി ഉപയോക്താക്കൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് പുതിയ വിഎക്‌സ്2 ഗോ 3.4 കിലോവാട്ട് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2.2 കിലോവാട്ട് വേരിയന്‍റിനേക്കാൾ മികച്ച റേഞ്ച് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാൻ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന് സാധിക്കും.

VIDA EVOOTER XV2 GO PRICE VIDA NEW ELECTRIC SCOOTER വിഡ ഇവൂട്ടർ വിഎക്‌സ്2 ഗോ VIDA EVOOTER XV2 GO RANGE
Nitin Gadkari unveiled the new VIDA VX2 Go 3.3 kWh (Hero MotoCorp)

സവിശേഷതകൾ:
എല്ലാ വീടുകളിലും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകൾ എത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് വിഡയുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. 3.4 കിലോവാട്ടിന്‍റെ ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഡ്യുവൽ-റിമൂവബിൾ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ, ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനാവും. വിഡ ഇവൂട്ടർ വിഎക്‌സ്2 ഗോ 3.4 കിലോവാട്ട് വേരിയന്‍റിന് ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിലെ മോട്ടോർ 26 എൻഎം ടോർക്കും 70 കിലോമീറ്റർ വേഗതയും നൽകുന്നു.

റോഡിലെ വ്യത്യസ്‌ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഇക്കോ, റൈഡ് മോഡുകൾ ഈ സ്‌കൂട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 27.2 ലിറ്റർ സീറ്റിനടിയിൽ വലിയ സ്റ്റോറേജ്, ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോർബോർഡ്, ഇന്ത്യൻ റോഡുകൾക്കായി ട്യൂൺ ചെയ്‌ത സസ്പെൻഷൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സോളോ റൈഡർമാർക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണ് സ്‌കൂട്ടറെന്ന് ഹീറോ പറയുന്നു.

ദൈനംദിന യാത്രയിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ചും, കാര്യക്ഷമതയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിലെ എമേർജിങ് മൊബിലിറ്റി ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന്‍റെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫിസർ കൗസല്യ നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞു. പ്രകടനത്തിലും പ്രായോഗികതയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർമിച്ച പുതിയ ഇവി ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി മികച്ച ഓപ്‌ഷനാണ്.

കമ്പനി അതിന്‍റെ "ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ്" (BaaS) മോഡൽ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടരും. ഇത് ബാറ്ററി നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം, സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. വിഡയ്‌ക്ക് 4,600ലധികം ചാർജിങ് പോയിന്‍റുകളും 700 സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് ഉടമസ്ഥാവകാശ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Also Read:

  1. ഡ്യുവൽ ചാനൽ എബിഎസുമായി പുതിയ ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125ആർ: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
  2. സ്‌ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്‌ത പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ന്യൂമെറോസ് മോട്ടോഴ്‌സ്: 64,999 രൂപ വിലയിൽ എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി
  3. കരുത്തിന്‍റെ പുതിയ മുഖം: കിടിലൻ മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ ഡ്യുക്കാട്ടി മൾട്ടിസ്ട്രാഡ V4 പൈക്‌സ് പീക്ക്
  4. മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും, അത്രയും പെർഫെക്‌ട് മൂവ്‌മെന്‍റ്‌സ്! ആളുകൾക്ക് സംശയമായി, ഒടുവിൽ കമ്പനിക്ക് ഈ റോബോട്ട് മനുഷ്യനല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിവന്നു

TAGGED:

VIDA EVOOTER XV2 GO PRICE
VIDA NEW ELECTRIC SCOOTER
വിഡ ഇവൂട്ടർ വിഎക്‌സ്2 ഗോ
VIDA EVOOTER XV2 GO RANGE
VIDA EVOOTER XV2 GO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.