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പ്രീമിയം ബൈക്ക് വിപണി പിടിക്കാൻ ഹീറോ; അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ പുത്തൻ മോഡലുകൾ
പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽ കമ്പനിയുടെ വിപണിവിഹിതം രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
Published : October 30, 2026 at 2:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാൻ വെറും അഞ്ച് മാസം മാത്രം ശേഷിക്കവെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് കൂടുതൽ പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ്. വലിയ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ബൈക്കുകളുമായി കമ്പനി വിപണിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിലെ വിപണി വിഹിതം 2 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് കമ്പനി ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 160R, ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 250R എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വരുത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിരയിലെ കുറവുകൾ നികത്താനുള്ള കമ്പനിയുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.
സിഇഒയുടെ പ്രതികരണം
"കൂടുതൽ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം നിരയിലെ വിടവുകൾ നികത്തുന്നത് തുടരും. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന സമയത്തായി മൂന്നോ നാലോ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം." 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ രണ്ടാം പാദ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ, കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഹർഷ്വർധൻ ചിറ്റാലെ പറഞ്ഞു.
ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440
പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ വിപണിയിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പ് പ്രധാനമായും നാല് മോഡലുകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഹീറോ എക്സ്ട്രീം, ഹീറോ എക്സ്പൾസ്, ഹീറോ കരിസ്മ, ഹാർലി ഡേവിഡ്സണുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ച മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹാർലി-ഡേവിഡ്സണിന്റെ സ്പ്രിന്റ് 440 എന്ന എൻട്രി ലെവൽ ക്രൂയിസർ ബൈക്ക് പരീക്ഷണത്തിനിടെ അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2026 നവംബർ 3 മുതൽ 8 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന EICMA 2026 ട്രേഡ് ഷോയിൽ ഈ ബൈക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും, പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഹീറോ കരിസ്മയുടെയും പുതിയ ബൈക്ക്
കൂടാതെ ഹീറോ കരിസ്മ നിരയിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും, പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കമ്പനി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്നോ, വില എത്രയായിരിക്കുമെന്നോ, എപ്പോഴാണ് വിപണിയിലെത്തുകയെന്നും ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഹീറോ കരിസ്മ XMR 250ന്റെ പരീക്ഷണ സമയത്തെ ചിത്രങ്ങളും അടുത്തിടെ പലതവണകളായി പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് EICMA 2024-ൽ ഇത് ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബൈക്ക് വരും മാസങ്ങളിൽ വിപണിയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വിപണി പിടിക്കാൻ ഹീറോ
കമ്മ്യൂട്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ പോലുള്ള വിപണി വിഭാഗങ്ങളിൽ മുൻനിര സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് പരിശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ വിപുലീകരണത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യം വർധിക്കുന്നത് കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയായിരിക്കുകയാണ്.
സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ 150-350cc വിഭാഗത്തിലുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പനയിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 31 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായി. 100cc, 125cc കമ്മ്യൂട്ടർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം 5 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി താരതമ്യം 150-350cc വിഭാഗത്തിലുണ്ടായ വളർച്ച വളരെ ഉയർന്ന നിരക്കാണ്.
ഈ കാലയളവിൽ, 150-200cc വിഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം 28,000 മോട്ടോർസൈക്കിളുകളാണ് ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പ് വിതരണം ചെയ്തത്. അതേസമയം, ഇതേ വിഭാഗത്തിൽ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ 3.34 ലക്ഷം 'അപ്പാച്ചെ' മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും, ബജാജ് ഓട്ടോ 2.11 ലക്ഷം മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും വിറ്റഴിച്ചു. ഇത് വിപണിയിൽ എതിരാളികൾക്കുള്ള ശക്തമായ സ്വാധീനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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