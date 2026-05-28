കൂടുതൽ മൈലേജും ആധുനിക സവിശേഷതകളുമായി ഹീറോയുടെ 'ഹീറോ': 72 കിലോമീറ്റർ മൈലേജിൽ പുതുക്കിയ സ്‌പ്ലെൻഡർ വിപണിയിൽ

ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കോൺസോൾ, ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ മികച്ച മൈലേജും ഫീച്ചറുകളും സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0ന് ലഭിക്കും.

HERO SUPER SPLENDOR XTEC 2 0 ഹീറോ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2 0 SUPER SPLENDOR XTEC 2 0 PRICE SUPER SPLENDOR XTEC 2 0 FEATURES
New Hero Super Splendor XTEC 2.0 launched (Photo - Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 11:24 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത മോഡലാണ് ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്‌ദങ്ങളായി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ജനപ്രിയ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഇത്. മികച്ച മൈലേജ്, കുറഞ്ഞ പരിപാലന ചെലവ്, ഉയർന്ന റീസെയിൽ മൂല്യം, ലളിതമായ ഡിസൈൻ, അസാധ്യമായ കരുത്ത് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളാണ് സ്പ്ലെൻഡറിനെ എപ്പോഴും സവിശേഷമാക്കുന്നത്. ഇന്നും വിപണി ഭരിക്കാൻ സ്‌പ്ലെൻഡറിനെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതും ഇതുതന്നെ.

ജനപ്രിയ കമ്മ്യൂട്ടർ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ഒന്നായ സ്പ്ലെൻഡറിന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്ധനക്ഷമത, നൂതന റൈഡർ-ഫോക്കസ്‌ഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ, സമകാലിക സ്റ്റൈലിങ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് പുത്തൻ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0 ഉയർന്ന മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ 125 സിസി കമ്മ്യൂട്ടർ വിഭാഗത്തിൽ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മികച്ച മൈലേജും സ്റ്റൈലിഷ് ഫീച്ചറുകളും ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയും നൽകുന്ന ഈ ബൈക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്.

ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് ആധുനിക സവിശേഷതകളോടെ റൈഡർമാർക്ക് പ്രായോഗിക മൊബിലിറ്റി പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0 എത്തുന്നത്. 1994 മുതൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന സ്പ്ലെൻഡറിന്‍റെ ദീർഘകാല പാരമ്പര്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0 നഗര, അർദ്ധ-നഗര യാത്രക്കാരുടെ റൈഡിങ് പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ, ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കോൺസോൾ, ചാർജിംഗ് പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

Hero Super Splendor XTEC 2.0 colour options (Photo - Hero MotoCorp)

2026 ഹീറോ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0: ഡിസൈൻ
ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഗ്രാഫിക്‌സ്, പുതിയ എക്സ്ടെക് 2.0 ബ്രാൻഡിങ്, പ്രീമിയം 3D എംബ്ലങ്ങൾ, തുന്നിച്ചേർത്ത ഡ്യുവൽ-ടെക്സ്ചർഡ് സീറ്റ് എന്നിവയാൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്‌ത പുതുക്കിയ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. റിം ടേപ്പുകൾ, പുതുക്കിയ കളർ പാലറ്റ് തുടങ്ങിയ അധിക സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രീമിയവും ആധുനികവും ആയി തോന്നുന്നു. ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക്, കാൻഡി ബ്ലേസിങ് റെഡ്, മാറ്റ് ആക്‌സിസ് ഗ്രേ, മാറ്റ് നെക്‌സസ് ബ്ലൂ, മാറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ബ്രൗൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ മോഡൽ ലഭ്യമാണ്.

2026 ഹീറോ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0: എഞ്ചിൻ
124.7 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0ന് കരുത്തേകുന്നത്. 7,500 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ 10.7 ബി‌എച്ച്‌പി പവറും 6,000 ആർ‌പി‌എമ്മിൽ 10.6 എൻ‌എം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. സുഗമമായ ആക്‌സിലറേഷൻ, പരിഷ്‌കരിച്ച പെർഫോമൻസ്, ദൈനംദിന യാത്രകളിൽ പോലും വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസനീയമായ ഉപയോഗക്ഷമത നൽകുന്നതിനും എഞ്ചിൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2026 ഹീറോ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ എക്സ്ടെക് 2.0: സവിശേഷതകൾ
ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഐ3എസ് ഐഡിൽ സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റവും വഴി ലഭിക്കുന്ന 72 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് പുതിയ മോഡലിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം. ഗതാഗതക്കുരുക്കുള്ള നഗര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിശബ്‌ദ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടുകളും പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ഒരു ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്ററും മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിരക്കേറിയ നഗര സാഹചര്യങ്ങളിൽ റൈഡിങ് സുഗമമാക്കുന്നു.

ദൈനംദിന യാത്രാനുഭവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി സുരക്ഷാ, സൗകര്യ സവിശേഷതകളും സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ XTEC 2.0ൽ ഉണ്ട്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ദൃശ്യപരതയ്ക്കായി സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യമായി ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്ക്, ഹാൻഡിൽബാറിൽ ഘടിപ്പിച്ച എഞ്ചിൻ കിൽ സ്വിച്ച്, മെച്ചപ്പെട്ട നിയന്ത്രണത്തിനും യാത്രാ സുഖത്തിനും വേണ്ടി ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കോൾ അലേർട്ടുകൾ, എസ്എംഎസ് അറിയിപ്പുകൾ, കോളർ ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ, ബാറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ്, തത്സമയ മൈലേജ് വിവരങ്ങൾ, ഇന്ധന അളവ് കുറയുമ്പോൾ അലേർട്ടുകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ഇതിലുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കിടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായി ഒരു യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിലും തിളങ്ങി ഹീറോ
ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലായി 52 രാജ്യങ്ങളിൽ സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ, സ്‌കൂട്ടർ നിർമ്മാവ് എന്ന സ്ഥാനം കമ്പനി നിലനിർത്തുന്നു. VIDA വഴി ഹീറോ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയിലും നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ, സീറോ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ്, ഏഥൽ എനർജി, യൂളർ മോട്ടോഴ്‌സ് എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലും ജർമ്മനിയിലുമായി എട്ട് നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങളും രണ്ട് അത്യാധുനിക ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. ഡൗ ജോൺസ് സുസ്ഥിരതാ സൂചികയിൽ (ഡിജെഎസ്ഐ) ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനിയാണ് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ്. ഗോൾഫ്, ഫുട്ബോൾ, ഹോക്കി, മോട്ടോർസ്പോർട്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപണിയിൽ ഹോണ്ട തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു.

