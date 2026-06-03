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പെട്രോള്‍ വെറും 15% മാത്രം മതി! ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യ ഇന്ധനത്തിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഹീറോയുടെ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസും എച്ച്‌എഫ് ഡീലക്‌സും: ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ മോഡലുകൾ വിപണിയിലെത്തി

സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്‌സ് എന്നിവയുടെ E85 വേരിയന്‍റുകളാണ് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള എഥനോൾ-പെട്രോൾ മിശ്രിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവയ്‌ക്ക് കഴിയും.

HERO SPLENDOR PLUS FLEX FUEL PRICE HERO HF DELUXE FLEX FUEL PRICE ETHANOL MOTORCYCLE INDIA 2026 സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ
Hero Launches Splendor+ And HF Deluxe Flex-Fuel Variants In India (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 8:40 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുമായി പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോർകോർപ്പ്. സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്‌സ് എന്നിവയുടെ E85 വേരിയന്‍റുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരിയുടെയും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ പതിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും E20നും E85നും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് പെട്രോളിനൊപ്പം 85 ശതമാനം വരെ എഥനോൾ മിശ്രിതം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിലെ എഞ്ചിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇവയ്‌ക്കായി പുതിയ ഇന്ധന പമ്പും സെക്കൻഡറി ഫ്യുവൽ ഫിൽട്ടറും, റീ-കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്‌ത ECU മാപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷിയിൽ എഥനോൾ (E85) ഉപയോഗിച്ച് ഓടാൻ കഴിയുന്ന ബൈക്കുകളായിരിക്കും ഇവ.

പെട്രോളിനൊപ്പം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എഥനോൾ മിശ്രിതങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ ഈ ബൈക്കുകൾ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രാജ്യത്തെ എഥനോൾ ഉത്‌പാദനം വർധിപ്പിക്കാനും പെട്രോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്‌ക്കാനും ആണ് ഹീറോയുടെ പുതിയ ബൈക്കുകളിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകരമാവും.

HERO SPLENDOR PLUS FLEX FUEL PRICE HERO HF DELUXE FLEX FUEL PRICE ETHANOL MOTORCYCLE INDIA 2026 സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ
Hero shows how flex fuel variants are more environmental friendly comapred to the exisiting BS6 bikes. (Image credit: YouTube/ Hardeep Singh Puri)

കരിമ്പ്, ചോളം പോലുള്ള കാർഷിക ഉത്‌പന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായും എഥനോൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ എഥനോളിന്‍റെ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലയ്‌ക്കും ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, പരമ്പരാഗത ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എഥനോൾ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്‌ക്കും. രാജ്യം ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

HERO SPLENDOR PLUS FLEX FUEL PRICE HERO HF DELUXE FLEX FUEL PRICE ETHANOL MOTORCYCLE INDIA 2026 സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ
Technical upgrades on the bikes (Image credit: YouTube/ Hardeep Singh Puri)

സ്പ്ലെൻഡർ+, HF ഡീലക്‌സ് എന്നിവയുടെ E85 വേരിയന്‍റുകളാണ് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ. ഈ ബൈക്കുകളുടെ ഡെലിവറി 2026 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിക്കും. പുതിയ മോഡലുകൾ ആദ്യം ലഭ്യമാവുക മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും ആയിരിക്കും. ഇവയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: വില, സവിശേഷതകൾ
82,710 രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലെക്‌സ്-ഫ്യുവൽ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഒന്നായ ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് E85ന് അനുയോജ്യമായ എഞ്ചിൻ ലഭിക്കും. പുതിയ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ 97.2 സിസി മോട്ടോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8 bhp പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8.3 Nm ടോർക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിനേക്കാൾ നേരിയ തോതിൽ കൂടുതൽ പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കും.

E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി, ഹീറോയുടെ പേറ്റന്‍റ് നേടിയ i3S ഐഡിൽ-സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് ടെക്, ഒരു പുതിയ ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ്, ട്യൂബ്‌ലെസ് ടയറുകൾ, എഥനോൾ മിശ്രിതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പരിഷ്കരിച്ച ECU, ഇന്ധന സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ഫ്യുവൽ മോഡലിന് പുതിയ കറുപ്പ്, ലൈം യെല്ലോ ഗ്രാഫിക്‌സ് സ്‌കീമും ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പരിചിതമായ കമ്മ്യൂട്ടർ ഡിസൈനിലേക്ക് അൽപ്പം വ്യത്യസ്‌തത കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഹീറോ എച്ച്‌എഫ് ഡീലക്‌സ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ: വില, സവിശേഷതകൾ
72,792 രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഹീറോ എച്ച്‌എഫ് ഡീലക്‌സ് ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പ് ലഭ്യമാവുക. ഇത് താരതമ്യേന കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭ്യമാവും. E85 ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8 bhp പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 8.3 Nm ടോർക്കും നൽകുന്ന 97.2cc എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. E20 മുതൽ E85 വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി ഇതിലുമുണ്ട്.

പുതിയ ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ്, ട്യൂബ്‌ലെസ് ടയറുകൾ, പുതുക്കിയ ECU, നവീകരിച്ച ഇന്ധന സിസ്റ്റം ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. കൂടെ കൂടുതൽ ആകർഷകവും വ്യത്യസ്‌തവുമാക്കുന്നതിന് ഹീറോ എച്ച്‌എഫ് ഡീലക്‌സിന്‍റെ ഫ്ലെക്‌സ് ഫ്യുവൽ പതിപ്പിന് പുതിയ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് ലൈം യെല്ലോ ഗ്രാഫിക്‌സ് സ്‌കീമും ലഭിക്കുന്നു.

മോഡൽവില
(ex-showroom)
സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ്(Flex Fuel)Rs 82,810
എച്ച്‌എഫ് ഡീലക്‌സ് (Flex Fuel)Rs 72,792

ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ പ്രതീകരണം
നിലവിലുള്ള ബിഎസ്‌വിഐ (ബിഎസ്‌6) ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ഫ്ലെക്‌സ് ഇന്ധന മോഡലുകൾക്ക് 77 ശതമാനം കാർബൺ മോണോക്‌സൈഡ് (CO) ഉദ്‌വമനവും, 14 ശതമാനം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് (THC) ഉദ്‌വമനവും, 40 ശതമാനം മീഥേൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് (NMHC) ഉദ്‌വമനവും കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്‍റെ ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫീസർ അശുതോഷ് വർമ്മ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. E85 ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബൈക്കുകൾക്ക് 7 ശതമാനം കൂടുതൽ പവറും 3 ശതമാനം ഉയർന്ന ടോർക്കും നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സർക്കാർ പിന്തുണയോടെ അടുത്ത ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ലെക്‌സ്-ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യ രാജ്യത്തെ വിപണിയിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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