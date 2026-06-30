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ട്രാഫിക്കിനിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട, ഹീറോയുടെ സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ഇലക്ട്രിക് ട്രൈക്ക് വരുന്നു; വിശദാംശങ്ങൾ
വിഡ നെക്സ് 2 എന്ന പേരിലുള്ള വാഹനത്തിനായി ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സെൽഫ്-ബാലൻസിങ് ഇലക്ട്രിക് ട്രൈസൈക്കിൾ സ്കൂട്ടറാണ് ഇത്. വിശദമായി അറിയാം.
Published : June 30, 2026 at 3:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ബ്രാൻഡായ വിഡ ഭാവിയിലെ മൊബിലിറ്റിക്കായി പോർട്ട്ഫോളിയോ വികസിപ്പിക്കുന്നു. വിഡ നെക്സ് 2 എന്ന പേരിലുള്ള വാഹനത്തിനായി ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സെൽഫ്-ബാലൻസിങ് ഇലക്ട്രിക് ട്രൈസൈക്കിൾ സ്കൂട്ടറാണ് ഇത്.
EICMA 2025 പരിപാടിയിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തതിനാൽ പുതിയ സ്കൂട്ടർ വൈകാതെ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം കുറഞ്ഞത് ഡിസൈൻ ഭാഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പേറ്റന്റ് ഡിസൈൻ
കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്ത പേറ്റന്റ് ചിത്രങ്ങൾ, EICMA 2025 പരിപാടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. മുൻവശത്ത് രണ്ട് ചക്രങ്ങളും പിന്നിൽ ഒരു ചക്രവുമുള്ള ഒരു റിവേഴ്സ് ട്രൈക്ക് ലേഔട്ട് ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ഒരു ത്രീ-വീലറിന്റെ സ്ഥിരത നൽകുന്നു.
വലിയ വിൻഡ്സ്ക്രീൻ, ശിൽപമുള്ള ഫ്രണ്ട് ആപ്രോൺ, മുൻവശത്ത് നേർത്ത എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രൈക്കിൽ കാണാം. ഇതിന്റെ ബോഡിവർക്ക് എയറോഡൈനാമിക് ആയി കാണപ്പെടുന്നു. അതേസമയം കോംപാക്റ്റ് മോഡലിന് പിന്നിൽ ഒരു സ്പോർട്ടി ടെയിൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്.
V-ആകൃതിയിലുള്ള സ്പോക്ക്ഡ് അലോയ് വീലുകൾ, പിൻവലിക്കാവുന്ന ഫുട്പെഗുകൾ, ശക്തമായ ഗ്രാബ് റെയിലുകൾ, ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.
സെൽഫ് ബാലൻസിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ
പേറ്റന്റ് ഡിസൈൻ ഫയൽ ചെയ്ത വിഡ NEX 2ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിന്റെ സെൽഫ് ബാലൻസിങ് ശേഷിയാണ്. അതായത് കുറഞ്ഞ വേഗതയിലും നിശ്ചലമാകുമ്പോഴും ട്രൈക്ക് യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ റൈഡർമാർക്ക് ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ, നഗരങ്ങളിലെ ട്രാഫിക്കിലോ ഇടയ്ക്കിടെ വാഹനം ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
മുൻവശത്തെ സസ്പെൻഷനും ഒരു സാധാരണ സ്കൂട്ടറിനേക്കാൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായാണ് പുതിയ മോഡലിൽ തോന്നുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്ന പ്രീമിയം ടിൽറ്റിങ് ട്രൈക്കുകളിലേതുപോലെ, ഇത് വാഹനത്തെ കോണുകളിൽ ചാരിയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അധിക ഫ്രണ്ട് വീൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മോട്ടോർസൈക്കിൾ പോലുള്ള റൈഡിങ് അനുഭവം നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
വിഡ നെക്സ് 2:പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പവർട്രെയിൻ
വിഡ NEX 2ന്റെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഇതുവരെ ഒരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഡയറക്ട്-ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിഷനോടു കൂടിയ ഉയർന്ന ടോർക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രവും മൊത്തത്തിലുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യലും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇതിന്റെ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ചേസിസിനുള്ളിൽ താഴെയായി ഘടിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രൈക്കിന് അതിവേഗ ചാർജിംഗ് ശേഷിയും ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം യഥാർത്ഥ റേഞ്ചും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രകടനത്തിനും നഗര ഉപയോഗത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മോഡലായിരിക്കും ഇത്.
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