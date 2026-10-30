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ഡിസൈനിൽ മാറ്റം: ഫാമിലി സ്കൂട്ടർ തേടുന്നവർക്കായി 'ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110 ക്ലാസിക് എഡിഷൻ'
ദൈനംദിന കുടുംബ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രായോഗികമായ ഒരു വാഹനം തേടുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഹിറോ ഡെസ്റ്റിനി 110ന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിച്ചത്.
Published : October 30, 2026 at 4:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഫാമിലി സ്കൂട്ടറാണ് ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110. മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും സുഖകരമായ യാത്രയും ആകർഷകമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. 'ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110 ക്ലാസിക് എഡിഷൻ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ മോഡൽ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
76,400 രൂപയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം. സാങ്കേതിക വശങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ, ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ക്ലാസിക് എഡിഷൻ വിപണിയിലെത്തിയത്. ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി എത്തുന്ന ഈ പതിപ്പ്, 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നിലവിലുള്ള ഡെസ്റ്റിനി 110 ശ്രേണിയിലേക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിങ് ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നു.
ദൈനംദിന കുടുംബ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രായോഗികമായ ഒരു വാഹനം തേടുന്നവരെയാണ് പുതിയ മോഡലിലൂടെ കമ്പനി പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ പതിപ്പിന് ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110നേക്കാൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നും പുതുതായി എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110 ക്ലാസിക് എഡിഷൻ: പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം 'നിയോ-റെട്രോ' രൂപകൽപ്പനയാണ്. 'മാറ്റ് ഗോൾഡ്ഫിഷ് സിൽവർ/ലൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേ', 'മാറ്റ് ഏരീസ് ബ്രൗൺ' എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. രണ്ടിലും മുൻവശത്തെ ഹാൻഡിൽ കവറിലും സൈഡ് പാനലുകളിലും പുതിയ സ്ട്രൈപ്പ് ഗ്രാഫിക്സുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നിറമുള്ള മിററുകൾ, സീറ്റിനും ഇന്നർ പാനലുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിറങ്ങൾ, റിം ടേപ്പുകൾ, പ്രത്യേക '3D ക്ലാസിക് എഡിഷൻ' ബാഡ്ജ് എന്നിവയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന രൂപകൽപ്പനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ തന്നെ, വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവ. എങ്കിലും സാധാരണ ഡെസ്റ്റിനി 110-ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലുക്ക് പ്രത്യേക പതിപ്പിന് ലഭിക്കുന്നു.
ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110 ക്ലാസിക് എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
നിലവിലുള്ള സ്കൂട്ടറിലെ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ക്ലാസിക് എഡിഷനിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 785mm നീളമുള്ള സീറ്റാണുള്ളത്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ സീറ്റാണെന്ന് ഹീറോ അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, വിശാലമായ ഫ്ലോർബോർഡും മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും 12 ഇഞ്ച് വീലുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. വീതിയേറിയ 100/80-12 പിൻ ടയറും ലഭിക്കുന്നു.
സീറ്റിനടിയിൽ 19 ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും, മൊബൈൽ ചാർജിംഗ് സൗകര്യമുള്ള മുൻവശത്ത് സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെന്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിനടിയിലെ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൗകര്യപ്രദമാകുന്നതിനായി അവിടെ ഒരു ലൈറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ-അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, അലോയ് വീലുകൾ, ക്രോം ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ്, എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പ്, പൊസിഷൻ ലാമ്പ് എന്നിവയും ഈ സ്കൂട്ടറിലുണ്ട്.
ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110 ക്ലാസിക് എഡിഷൻ: എഞ്ചിനും പെർഫോമൻസും
ഹീറോ ഡെസ്റ്റിനി 110 ക്ലാസിക് എഡിഷനിൽ സാധാരണ മോഡലിലുള്ള അതേ 110.9cc, എയർ-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 7,250 rpm-ൽ 8 bhp പവറും 5,750 rpm-ൽ 8.7 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. CVT ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദൈനംദിന യാത്രകളിൽ ഇന്ധനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഹീറോയുടെ i3S (ഐഡിൽ സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം) സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ എഞ്ചിനിലോ ട്രാൻസ്മിഷനിലോ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള 'ഡെസ്റ്റിനി 110' നിരയിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ പതിപ്പ് എത്തുന്നത്. നിറം, സ്റ്റൈലിംഗ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നൽകാൻ ക്ലാസിക് എഡിഷൻ സഹായിക്കും. മെക്കാനിക്കൽ വശങ്ങളിലോ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിലോ കമ്പനി പ്രത്യേകം മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
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