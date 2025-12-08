ETV Bharat / automobile-and-gadgets

അഡ്വാൻസ്‌ഡ് റൈഡർ എയ്‌ഡുകളുമായി ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ എക്‌സ്440ടി: വിലയും ഫീച്ചറുകളും

പേൾ ബ്ലൂ, പേൾ റെഡ്, വിവിഡ് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440ടി ലഭ്യമാവുക. കൂടുതലറിയാം.

HARLEY DAVIDSON X440T FEATURES HARLEY DAVIDSON X440T ENGINE HARLEY DAVIDSON X440T SPECS ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സൺ എക്‌സ്440ടി
New Harley-Davidson X440T launched (Photo - Harley-Davidson)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: 2023ലാണ് ലളിതവും എന്നാൽ സ്റ്റൈലിഷുമായ ഒരു അമേരിക്കൻ ക്രൂയിസറായ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പും ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സണും ചേർന്ന് കൂടുതൽ സ്‌പോർട്ടിയർ വേരിയന്‍റായ X440 ടി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. X440ന്‍റെ അതേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഡിസൈനിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് വരുന്നത്.

ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില 2,79,500 രൂപയാണ്. പേൾ ബ്ലൂ, പേൾ റെഡ്, വിവിഡ് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ് തുടങ്ങിയ പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഈ രൂപകൽപ്പനയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440 മോഡലിന്‍റെ X440 വിവിഡ് വേരിയന്‍റിന് വില 2.35 ലക്ഷം രൂപയും, X440 S വേരിയന്‍റിന് വില 2.55 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്. X440 ടി മോഡലിന്‍റെ വിൽപ്പന ഡിസംബർ 7ന് ആരംഭിക്കും. അതേസമയം ഡെലിവറി 2026 ജനുവരിയോടെ ആരംഭിക്കും.

HARLEY DAVIDSON X440T FEATURES HARLEY DAVIDSON X440T ENGINE HARLEY DAVIDSON X440T SPECS ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സൺ എക്‌സ്440ടി
Harley-Davidson X440T ( (Photo - Harley-Davidson)

ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440ടി: ഡിസൈൻ
കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഇത്. X440നെ അപേക്ഷിച്ച് X440 T മോഡലിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്‌ത ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ ഹാർലി XR1200 നെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സവിശേഷമായ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന്‍റെ പിൻവശത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി സീറ്റ് പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, X440 Tയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടാങ്ക് ഏരിയയിൽ 'ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440 T' ബ്രാൻഡിങും പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വശങ്ങളിലായി റേസിങ് പിൻസ്ട്രൈപ്പും ഉണ്ട്. X440 T മോഡലും X440 മോഡലും തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ സവിശേഷതകളിൽ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

T പതിപ്പിൽ മുൻ ചക്രങ്ങൾക്കായി ബാർ-എൻഡ് മിററുകളും കറുത്ത ഫെൻഡറുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ-സൈഡഡ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി കാണുന്നു.

മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, റൈഡ്-ബൈ-വയർ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, സ്വിച്ചബിൾ റിയർ എബിഎസ്, റോഡ് ആൻഡ് റെയിൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റൈഡ് മോഡുകൾ പോലുള്ള അധിക റൈഡർ എയ്‌ഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും റെയിൻ മോഡിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.

HARLEY DAVIDSON X440T FEATURES HARLEY DAVIDSON X440T ENGINE HARLEY DAVIDSON X440T SPECS ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സൺ എക്‌സ്440ടി
Harley-Davidson X440T ( (Photo - Harley-Davidson)

ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440ടി: എഞ്ചിൻ
പുതിയ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ X440 ടി മോഡലിൽ 440 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ-ഓയിൽ-കൂൾഡ് യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 27 ബിഎച്ച്‌പി കരുത്തും 38 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ലിറ്ററിന് 35 കിലോമീറ്റർ കാര്യക്ഷമതയോടെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് X440 മോഡലിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

192 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ ബൈക്ക് 18 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് വീലിലും 17 ഇഞ്ച് പിൻ വീലിലും സജ്ജമാണ്. ഇത് 1418 എംഎം വീൽബേസും 170 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 43 എംഎം കെവൈബി അപ്‌സൈഡ്-ഡൌൺ ഫോർക്കും 130 എംഎം ട്രാവൽ അപ്പ് ഫ്രണ്ടും പിന്നിൽ ഗ്യാസ് ചാർജ്‌ഡ് ട്വിൻ ഷോക്കുകളും സസ്‌പെൻഷൻ ഡ്യൂട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Also Read:

  1. മോട്ടോസോളിൽ ടിവിഎസ് പുറത്തിറക്കിയത് റോണിൻ അഗോണ്ട എഡിഷനും ആർടിഎക്‌സ് 300 സ്‌പെഷ്യൽ എഡിഷനും: വിശദാംശങ്ങൾ
  2. റൈഡർമാർ കാത്തിരുന്നോ... കെടിഎം മുതൽ ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ വരെ, ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ വൈകാതെ ഇവരെത്തും: വില അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ
  3. എഞ്ചിൻ തകരാറ്, കെടിഎം 390 മോഡലുകൾ തിരികെ വിളിക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ബാധിക്കുമോ?
  4. ഷോറൂം കാലിയാക്കാനൊരുങ്ങി കമ്പനികൾ, ഇയർ എൻഡ് ഓഫറിൽ കാറുകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ഡിസ്‌കൗണ്ട്: വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ പെട്ടന്നായിക്കോളൂ...

TAGGED:

HARLEY DAVIDSON X440T FEATURES
HARLEY DAVIDSON X440T ENGINE
HARLEY DAVIDSON X440T SPECS
ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സൺ എക്‌സ്440ടി
HARLEY DAVIDSON X440T PRICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.