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വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങും ജെമിനൈ പിന്തുണയും: പിക്സൽ വാച്ച് 5 വരുന്നു, ടീസർ പുറത്ത്
ടീസറിൽ പിക്സൽ വാച്ച് 5ന്റെ പരമ്പരാഗത വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാന ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് കഴിവുകളെ കുറിച്ചും സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്.
Published : August 9, 2026 at 6:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വരാനിരിക്കുന്ന മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇവന്റിൽ ഫോൾഡബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ഇയർബഡ്സ്, സ്മാർട്ട്വാച്ച് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ. ന്യൂയോർക്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചായ പിക്സൽ വാച്ച് 5 പുറത്തിറക്കും. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ ഗൂഗിൾ പുറത്തുവിട്ടു.
സ്മാർട്ട്വാച്ച് വിപണിയിൽ പിക്സലിന്റെ പ്രാഥമിക എതിരാളികളായ ആപ്പിളിനെയും സാംസങിനെയും കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. എതിരാളികളുടെ ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗൂഗിളിന്റെ കാമ്പെയ്ൻ. ടീസറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്വാച്ചിന്റെ പരമ്പരാഗത വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാന ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് കഴിവുകളെ കുറിച്ചും സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്.
ക്ലാസിക് ഡിസൈനിൽ പിക്സൽ വാച്ച് 5
പരമ്പരാഗത ടൈംപീസിന്റെ ക്ലാസിക് രൂപം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കിട്ട ടീസർ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു നൂതന ആരോഗ്യ, ഉറക്ക, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറായി പിക്സൽ വാച്ച് 5 നെ പ്രമോഷണൽ വീഡിയോയിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിൽ ഒരു അനലോഗ് ക്ലോക്ക് ഫെയ്സ് എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഉപകരണത്തിന് “ഇപ്പോഴും ഒരു വാച്ച് പോലെ തോന്നാനുള്ള മാന്യതയുണ്ട്” എന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു.
Google Pixel Watch 5. August 12.— Google India (@GoogleIndia) August 7, 2026
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/hSVllDl1xa pic.twitter.com/sZ54GzVXPi
മറ്റ് കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കുറച്ചുകൂടെ വാച്ചിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രൂപവും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുഖവും ലഭിക്കുന്നതായാണ് ഗൂഗിൾ ഇതിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കരുതാം. ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം സാംസങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗാലക്സി വാച്ച് ലൈനപ്പിൽ ഹൈബ്രിഡ് "സ്ക്വിർക്കിൾ" ഡിസൈൻ കൂടുതലായി സ്വീകരിച്ചത് കാണാം.
തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നം പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് എതിരാളികളെ ഗൂഗിൾ കളിയാക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഐഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനി മുൻപും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സൗഹൃദപരമായ പരിഹാസങ്ങൾ കലർന്ന വീഡിയോ ആണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പിക്സൽ വാച്ച് 5 അതിന്റെ മുൻഗാമിയുടെ അതേ ഡിസൈൻ നിലനിർത്തുമെന്ന് ടീസറിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ തന്നെ എഐ സവിശേഷതയായ ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസ് അടങ്ങുന്നതായിരിക്കും പിക്സൽ വാച്ച് 5 എന്നും എടുത്തുകാണിച്ചാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.
മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇവന്റ് ഉടൻ
ഓഗസ്റ്റ് 12ന് ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ചാണ് ഗൂഗിളിന്റെ മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇവന്റ് നടക്കുക. പിക്സൽ 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരീസ്, പിക്സൽ വാച്ച് 5, പിക്സൽ ബഡ്സ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ പുറത്തിറക്കും. പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയാണ് പിക്സൽ 11 സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മോഡലുകൾ. ഇതിൽ പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള മടക്കാവുന്ന ഫോൺ ആണ്.
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