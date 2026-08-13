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ശരീരത്തിലെ ഓരോ മാറ്റവും നിരീക്ഷിക്കും: ഹെൽത്ത് ഗാർഡിയൻ സവിശേഷതയുമായി ഡ്യുവൽ-ചിപ്പ് ആർക്കിടെക്ച്ചറിൽ 'പിക്സൽ വാച്ച് 5'
41 mm, 45 mm കെയ്സ് വലുപ്പങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5 ലഭ്യമാണ്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 40 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാൻ ഈ സ്മാർട്ട്വാച്ചിന് കഴിയും.
Published : August 13, 2026 at 11:15 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചായ പിക്സൽ വാച്ച് 5 ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം പിക്സൽ 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസും ഇയർബഡ്സ്, ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഹാർഡ്വെയർ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റായ 'മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' പരിപാടിയിലാണ് ടെക് ഭീമൻ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിച്ചത്.
പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നീ ഫോണുകളാണ് പിക്സൽ 11 സീരിസിൽ വരുന്നത്. 3,000 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഡബ്ല്യു 5 ജെൻ 2 ആക്സിലറേറ്റഡ് പ്രോസസറും ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചായ പിക്സൽ വാച്ച് 5ൽ ഉള്ളത്. ഇത് ആഴത്തിലുള്ള ജെമിനൈ സംയോജനത്തോടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
ശ്വസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുൾപ്പെടെ പുതിയ ഹെൽത്ത് ഗാർഡിയൻ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ 40 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
Here’s your first peek at Pixel Watch 5. Designed for Gemini Intelligence and @GoogleHealth, it helps you stay on top of your day with proactive assistance, advanced fitness tracking, and breakthrough health features. pic.twitter.com/gqCfSHvu5n— Google (@Google) August 12, 2026
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
41 mm, 45 mm എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കെയ്സ് വലുപ്പങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5 ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും 12.3 mm വണ്ണമുണ്ട്. 41 മില്ലീമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള വേരിയന്റിന് 42,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 45 മില്ലീമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള വേരിയന്റിന് 45,999 രൂപയാണ് വില.
41 മില്ലീമീറ്റർ മോഡൽ ഫോഗ് ആക്ടീവ് ബാൻഡോടുകൂടിയ പോളിഷ്ഡ് സിൽവർ അലുമിനിയം കെയ്സിലും കാന്യൺ ആക്ടീവ് ബാൻഡോടുകൂടിയ ഷാംപെയ്ൻ ഗോൾഡ് അലുമിനിയം കെയ്സിലും ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം 45 മില്ലീമീറ്റർ മോഡൽ ഒലിവ് ആക്ടീവ് ബാൻഡോടുകൂടിയ സാറ്റിൻ പൈറൈറ്റ് അലുമിനിയം കെയ്സിലും ഒബ്സിഡിയൻ ആക്ടീവ് ബാൻഡോടുകൂടിയ മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അലുമിനിയം കെയ്സിലും ലഭ്യമാണ്.
കമ്പനി ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു സ്റ്റീഫൻ കറി സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് $579 (ഏകദേശം 55,000 രൂപ) ആണ് വില. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല. പിക്സൽ വാച്ച് 5 നിലവിൽ പ്രീ-ഓർഡറിന് ലഭ്യമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5 അതിന്റെ മുൻഗാമിയുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ നിലനിർത്തുന്നു. പക്ഷേ ഹാർഡ്വെയറിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിലും നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ട്. 3,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 320ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 60Hz വരെ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, ഓൾവേയ്സ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ പിന്തുണ എന്നിവയുള്ള ഒരു ഡോംഡ് ആക്റ്റുവ 360 AMOLED LTPO ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ക്രീൻ കസ്റ്റം സ്ക്രാച്ച്-റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ W5 Gen 2 ആക്സിലറേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഒരു കോർട്ടെക്സ്-M55 കോ-പ്രോസസറും ആണ് പുതിയ വാച്ചിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പിക്സൽ വാച്ച് 4നെ അപേക്ഷിച്ച് 50 ശതമാനം കൂടുതൽ റാമും 12 ശതമാനം സിപിയു ബൂസ്റ്റും ഉപയോഗിച്ച് 20 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നൽകാൻ ഈ ഡ്യുവൽ-ചിപ്പ് ആർക്കിടെക്ചർ സഹായിക്കും. 64 ജിബി ഇഎംഎംസി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായാണ് സ്മാർട്ട്വാച്ച് വരുന്നത്.
കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ജെമിനൈ സംയോജനവും ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5ന് ലഭിക്കുന്നു. വാച്ച് ധരിച്ച് കൈത്തണ്ട ഉയർത്തിയാൽ ജെമിനൈ എഐ സജീവമാകുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. അതേസമയം ജിമെയിൽ, കലണ്ടർ പോലുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ഫസ്റ്റ്-പാർട്ടി സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ പ്രോആക്ടീവ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും.
AFib ഡിറ്റക്ഷൻ, ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് അലേർട്ടുകൾ, വിശ്രമ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, രക്ത ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ (SpO2), ഹൃദയമിടിപ്പ് വേരിയബിലിറ്റി (HRV), ശ്വസന നിരക്ക്, ചർമ്മ താപനില വ്യതിയാനം, തത്സമയ സമ്മർദ്ദ ട്രാക്കിങ് എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ശ്വസന ക്രമ വിശകലനം, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ സ്ലീപ്പ് സ്കോർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധേയമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹെൽത്ത് ഗാർഡിയൻ. രക്തസമ്മർദ്ദം, ഉറക്ക ശ്വസന നിലവാരം, ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധ പ്രവണത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിമാസ വിശകലനങ്ങളും നൽകും. തത്സമയ ക്ലിനിക്കൽ റീഡിങുകൾക്ക് പകരം ദീർഘകാല നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
മറ്റൊരു പുതിയ സവിശേഷത ബ്രീത്തിങ് എമർജൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ്. ഇത് സ്മാർട്ട്വാച്ചിന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ സവിശേഷതയായി ഗൂഗിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. PG, ആക്സിലറോമീറ്റർ, ബാരോമീറ്റർ സെൻസറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷനിൽ ഗുരുതരമായ ഇടിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇത് 50-ലധികം പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഡ്യുവൽ-ഫ്രീക്വൻസി GPS ഇതിനുണ്ട്.
41mm മോഡൽ 30 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. അതേസമയം 45mm മോഡലിന് ഒറ്റ ചാർജിൽ 40 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാൻ കഴിയും. 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 15 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു.
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