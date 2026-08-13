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മറന്ന് വച്ചതെന്തും കണ്ടെത്താം: ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം വിപണിയിൽ; ആപ്പിളിന്റെ എയർടാഗിന് എതിരാളി
താക്കോലോ, ലഗേജോ, ബാഗോ, സൈക്കിളോ ഉൾപ്പെടെ ഏത് ഉപകരണവും എവിടെയെങ്കിലും മറന്നുവെച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ പിക്സൽ ടാഗ് സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കർ ഘടിപ്പിച്ചുവെച്ചാൽ മതി.
Published : August 13, 2026 at 12:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി ഗൂഗിൾ. 'പിക്സൽ ടാഗ്' എന്ന പേരിലാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കർ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ എയർടാഗ് ഉൾപ്പെടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കറുകളുമായും ഇത് മത്സരിക്കും.
വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോലോ, ലഗേജോ, ബാഗോ, സൈക്കിളോ എന്തുമായിക്കോട്ടേ... ഒരു വസ്തു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കുമ്പോഴോ, കാണാതാവുമ്പോഴോ കണ്ടെത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന ട്രാക്കിങ് ഉപകരണമാണ് ഇത്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ പിക്സൽ ടാഗ് വെറുതെ ഘടിപ്പിച്ചുവെച്ചാൽ മതി.
ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഹാർഡ്വെയർ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റായ 'മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' പരിപാടിയിലാണ് ടെക് ഭീമൻ പിക്സൽ ടാഗ് വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം പിക്സൽ 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസും ഇയർബഡ്സ്, സ്മാർട്ട്വാച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 11 മുതൽ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി പിക്സൽ ടാഗ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. ഒന്ന് മാത്രമായോ, നാലെണ്ണം അടങ്ങുന്ന പായ്ക്കായോ വിൽക്കും.
ഈടുനിൽക്കുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. വളയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഗൂഗിൾ ബ്രാൻഡിംഗും ഇതിലുണ്ട്. വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
Introducing Google Pixel Tag, our first-ever finder tag. Attach it to your keys or slip it into your luggage to easily find the things you need, whether they’re near or far, right in Find Hub. pic.twitter.com/wN7HNI19BI— Google (@Google) August 12, 2026
പിക്സൽ ടാഗ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കറായ പിക്സൽ ടാഗിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ചാനൽ സൗണ്ടിംഗും അൾട്രാ-വൈഡ്ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇത് ഫൈൻഡ് ഹബ് ആപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാപ്പിലെ ദിശാസൂചനയുടെ സഹായത്തോടെ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
പിക്സൽ ടാഗ് ഒരു ബില്യണിലധികം ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ക്രൗഡ്സോഴ്സ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ അവരുടെ ബ്ലോഗിൽ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ പരിധിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ പോലും പസുരക്ഷിതമായി ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എല്ലാ ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റയും എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ടാഗിൽ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് അലേർട്ടുകളും ലഭ്യമാണ്.
ഏതെങ്കിലും അജ്ഞാത ട്രാക്കർ നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോൺ യാന്ത്രികമായി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും. ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരേസമയം പത്ത് ആളുകളുമായി വരെ ഒരു പിക്സൽ ടാഗ് പങ്കിടാനും കഴിയും.
ഈ ട്രാക്കറിൽ CR2032 കോയിൻ സെൽ ബാറ്ററി ആണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോക്താവിന് തന്നെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനാവും. ഇത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പിക്സൽ ടാഗിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ IP67 റേറ്റിങ് ഉണ്ട്.
ഒരു പിക്സൽ ടാഗ് ഒരു മീറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ യാതൊരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് 9 പതിപ്പുകളിലും ഈ ട്രാക്കർ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ട്രാക്കറിന് ഗൂഗിൾ ഒരു വർഷത്തെ വാറന്റിയും നൽകുന്നു. വെറും 11.8 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം.
പിക്സൽ ടാഗ്: വിലയും ലഭ്യതയും
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ടാഗിന്റെ സിംഗിൾ പീസിന് 3,799 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. അതേസമയം നാല് ട്രാക്കറുകളുള്ള ഒരൊറ്റ പായ്ക്കിന് 12,900 രൂപയാണ് വില. ഫോഗ് നിറത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. നവംബർ 11 മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.
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