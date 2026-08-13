ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനിൽ പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി 'പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2': ഇയർബഡ്സിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിൾ
പുതിയ ഫീച്ചറുകളും കളർ ഓപ്ഷനും അടങ്ങുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2-നായി മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇവന്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബറോടെ ലഭ്യമാകും.
Published : August 13, 2026 at 2:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2 ഇയർബഡുകളിൽ പുതിയ സവിശേഷത ചേർത്ത് ഗൂഗിൾ. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഹാർഡ്വെയർ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റായ 'മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' പരിപാടിയിലാണ് ടെക് ഭീമൻ പിക്സൽ ബഡ്സിനായി പുതിയ സവിശേഷതകളടങ്ങുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം പിക്സൽ 11 സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസും, ഇയർബഡ്സ്, സ്മാർട്ട്വാച്ച്, ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൈനാമിക് ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ, ജെമിനൈ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓഡിയോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, പിക്സൽ വാച്ച് സ്ലീപ്പ് സിൻക്രൊണൈസേഷൻ, വിപുലീകരിച്ച ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പിന്തുണ എന്നിവയടങ്ങുന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റാണ് ഗൂഗിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് സെപ്റ്റംബറോടെ ലഭ്യമാകും. നിലവിലുള്ള ഇയർബഡുകൾക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാവും. കൂടാതെ പുതിയ ഒലിവ് കളർ ഓപ്ഷനിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സവിശേഷത ലഭിക്കുക അപ്ഡേറ്റിലൂടെ
ഗൂഗിളിന്റെ നിലവിലെ പ്രീമിയം വയർലെസ് ഇയർബഡുകളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് വഴിയാണ് പുതിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുക. അതേസമയം നിലവിലുള്ള ടെൻസർ എ1 ചിപ്പ്, 11 എംഎം ഡ്രൈവറുകൾ, ബാറ്ററി ലൈഫ്, നോയ്സ്-കൺട്രോൾ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും?
ഗൂഗിൾ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2 ന് ലഭിക്കും. ഇയർ ടിപ്പിനും ഇയർ കനാലിനും ഇടയിലുള്ള സീൽ ചെറുതായി മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായാണ് പുതിയ ഡൈനാമിക് എഎൻസി സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉപയോഗ സമയത്ത് ഇയർബഡുകൾ ചലിക്കുമ്പോഴും സ്ഥിരമായ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
Pixel Buds are getting even better with new features, plus a new Olive finish for Pixel Buds Pro 2. Here’s what’s new:— Google (@Google) August 12, 2026
🔊 Enhanced ANC: Automatically adjusts to keep the noise out if your buds have subtle shifts
🗣️ Gemini Audio Control: Try saying, "Hey Google, turn up the bass"… pic.twitter.com/Z4RKjE5zcT
പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2-ൽ ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓഡിയോ നിയന്ത്രണങ്ങളും ചേർക്കുന്നു. വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബാസ് ലെവലുകൾ പോലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ജെമിനിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. പിക്സൽ വാച്ചിലുള്ള സ്ലീപ്പ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഫീച്ചറിലും ഇയർബഡ്സ് പ്രവർത്തിക്കും. കണക്റ്റുചെയ്ത വാച്ച് ധരിക്കുന്നയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2 ഓഡിയോ പ്ലേബാക്ക് തനിയെ നിർത്തും. ഈ കാലയളവിൽ ഇയർബഡുകൾ അവയുടെ ടച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളും നിശബ്ദ അറിയിപ്പുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും. ഉപയോക്താവ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആകസ്മികമായ ഇടപെടലുകളും തടസ്സങ്ങളും തടയുന്നതിനാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിനും അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2 ടാപ്പ് ചെയ്ത് 70-ലധികം ഭാഷകൾ തത്സമയം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കും. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം ടു-വേ സംഭാഷണങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കും. ഒരു ഉപയോക്താവിന് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, അതിനുശേഷം കണക്റ്റുചെയ്ത പിക്സൽ ഫോൺ മറ്റേയാൾക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പ് പ്ലേ ചെയ്യാം. ലിസണിങ് മോഡ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവ് ഫോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അതേസമയം പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2-ൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിക്സൽ ബഡ്സ് 2 എ മോഡലിനെ കുറിച്ച് തലക്കെട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സവിശേഷതകൾ പിക്സൽ ബഡ്സ് 2 എയിൽ വരുമോ എന്നതിൽ ഗൂഗിൾ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നില്ല.
പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനും
നിലവിലുള്ള പോർസലൈൻ, ഹേസൽ, പിയോണി കളർ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് പുറമെയാണ് ഒലിവ് ഫിനിഷിലും കൂടെ പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2 ലഭ്യമാക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുതിയ ANC സവിശേഷത ഒലിവ് പതിപ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല.
ഗൂഗിളിന്റെ ടെൻസർ A1 ചിപ്പ് നൽകുന്ന കസ്റ്റം 11mm ഡൈനാമിക് സ്പീക്കർ ഡ്രൈവറുകൾ പിക്സൽ ബഡ്സ് പ്രോ 2-ൽ ഉണ്ട്. ഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്പരൻസി മോഡ്, ആക്റ്റീവ് ഇൻ-ഇയർ പ്രഷർ റിലീഫ്, സംഭാഷണ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്ലേബാക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയും ധരിക്കുന്നയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പരൻസി മോഡ് പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Also Read:
- മറന്ന് വച്ചതെന്തും കണ്ടെത്താം: ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം വിപണിയിൽ; ആപ്പിളിന്റെ എയർടാഗിന് എതിരാളി
- ശരീരത്തിലെ ഓരോ മാറ്റവും നിരീക്ഷിക്കും: ഹെൽത്ത് ഗാർഡിയൻ സവിശേഷതയുമായി ഡ്യുവൽ-ചിപ്പ് ആർക്കിടെക്ച്ചറിൽ 'പിക്സൽ വാച്ച് 5'
- കരുത്ത് കാണിക്കാൻ ടെൻസർ ജി6 പ്രോസസർ, നോട്ടിഫിക്കേഷനായി പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ: ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിൽ മടക്കാവുന്ന പിക്സൽ ഫോണുമായി ഗൂഗിൾ
- പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ, ഗൂഗിളിന്റെ ശക്തിയേറിയ ടെൻസർ ജി6 ചിപ്സെറ്റിൽ 'പിക്സൽ 11 സീരിസ്': വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം