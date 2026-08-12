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കാത്തിരുന്ന ദിനം വന്നെത്തി: 'പിക്സൽ 11 സീരിസ്' മുതൽ 'പിക്സൽ വാച്ച് 5' വരെ, ഗൂഗിളിന്റെ വമ്പൻ ലോഞ്ചിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം
പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ്, പിക്സൽ വാച്ച് 5, പിക്സൽ ടാഗ് എന്നിവയാണ് ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : August 12, 2026 at 5:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആൻഡ്രോയ്ഡ് ആരാധകർ ഏറെ നാളായി കാത്തിരുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ വാർഷിക ഹാർഡ്വെയർ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റായ 'മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' ഇവന്റിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 12) ഈസ്റ്റേൺ സമയം വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് (ഇന്ത്യൻ സമയം ഓഗസ്റ്റ് 13 പുലർച്ചെ 3.30ന്) ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ടെക് ഭീമൻ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും. പിക്സൽ 11 സീരിസ് മുതൽ ഇയർബഡ്സ്, സ്മാർട്ട്വാച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
പരിപാടിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നറിയാൻ ടെക് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയാണ് പിക്സൽ 11 സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മോഡലുകൾ. ഇതിൽ പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള മടക്കാവുന്ന ഫോൺ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, കമ്പനി ഈ പരിപാടിയിൽ സ്മാർട്ട്വാച്ചായ പിക്സൽ വാച്ച് 5, ആദ്യത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കറായ പിക്സൽ ടാഗും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന പിക്സൽ 11 സീരിസിന്റെ വില, ലഭ്യത, സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവന്റിൽ പങ്കുവെയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ലോഞ്ച് ദിവസം തന്നെ തുടങ്ങുമെന്ന് ഗൂഗിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ 2026: എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
2026 ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം (IST) പുലർച്ചെ 3:30ന് (ഈസ്റ്റേൺ സമയം ഓഗസ്റ്റ് 12ന് വൈകുന്നേരം 6:00 PM) ഗൂഗിളിന്റെ മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇവന്റ് ആരംഭിക്കും. ഗൂഗിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യും. തത്സമയം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 13ന് പുലർച്ചെ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ലൈവ് ഇവന്റ് കാണാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ നൽകുന്നു.
മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ 2026: എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
ഇവന്റിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസായ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 11 സീരീസ് ആയിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെൻസർ ജി6 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പിക്സൽ 11 സീരീസ് ടെൻസർ ജി5 പ്രോസസറുള്ള മുൻഗാമിയായ പിക്സൽ 10 സീരീസിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം നൽകും. പിക്സൽ 11ന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിൽ 12 ജിബി റാമും 1 ടിബി സ്റ്റോറേജും സംയോജിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, പ്രോ മോഡലുകളുടെ പിൻ പാനലിൽ 'ഹൈലൈറ്റ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫീച്ചർ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മുമ്പ് പിക്സൽ ഗ്ലോ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഫീച്ചറായിരിക്കാം ഇത്. നത്തിങിന്റെ ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസിനോട് ആശയപരമായി സാമ്യതയുള്ള സവിശേഷതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
On a scale from 1 to 10, meet 11.— Made by Google (@madebygoogle) August 10, 2026
Google #Pixel11 Pro.
Ask more of your phone. August 12.
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/yoJqQIUi3D pic.twitter.com/jXQNoKVREf
കോളുകൾ, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ചാർജിങ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഗൂഗിളിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് വിപുലമായ ബാക്ക്-പാനൽ ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം പിക്സൽ UI, ജെമിനൈ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ഫീച്ചറായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, പിക്സൽ 11 സീരിസ് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (OS), ആൻഡ്രോയിഡ് 17, ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ പുതിയ ഫോണുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട എഐ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5
പിക്സൽ 11 സീരിസിലെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ഗൂഗിൾ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചും പുറത്തിറക്കും. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ വാച്ച് 5 എന്ന പേരിലാണ് പുറത്തിറക്കുക. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസർ വീഡിയോ കമ്പനി നേരത്തെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സ്മാർട്ട്വാച്ച് വിപണിയിൽ പിക്സലിന്റെ പ്രാഥമിക എതിരാളികളായ ആപ്പിളിനെയും സാംസങിനെയും കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
എതിരാളികളുടെ ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗൂഗിളിന്റെ കാമ്പെയ്ൻ. ടീസറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്വാച്ചിന്റെ പരമ്പരാഗത വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രധാന ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിങ് കഴിവുകളെ കുറിച്ചും സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്.
Google Pixel Watch 5. August 12.— Google India (@GoogleIndia) August 7, 2026
Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/hSVllDl1xa pic.twitter.com/sZ54GzVXPi
പരമ്പരാഗത ടൈംപീസിന്റെ ക്ലാസിക് രൂപം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കിട്ട ടീസർ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു നൂതന ആരോഗ്യ, ഉറക്ക, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറായി പിക്സൽ വാച്ച് 5 നെ പ്രമോഷണൽ വീഡിയോയിൽ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിൽ ഒരു അനലോഗ് ക്ലോക്ക് ഫെയ്സ് എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഉപകരണത്തിന് “ഇപ്പോഴും ഒരു വാച്ച് പോലെ തോന്നാനുള്ള മാന്യതയുണ്ട്” എന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്നു.
മറ്റ് കമ്പനികളുടെ സ്മാർട്ട്വാച്ചുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കുറച്ചുകൂടെ വാച്ചിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രൂപവും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മുഖവും ലഭിക്കുന്നതായാണ് ഗൂഗിൾ ഇതിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കരുതാം. ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം സാംസങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗാലക്സി വാച്ച് ലൈനപ്പിൽ ഹൈബ്രിഡ് "സ്ക്വിർക്കിൾ" ഡിസൈൻ കൂടുതലായി സ്വീകരിച്ചത് കാണാം. കമ്പനിയുടെ തന്നെ എഐ സവിശേഷതയായ ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസ് അടങ്ങുന്നതായിരിക്കും പിക്സൽ വാച്ച് 5 എന്നും എടുത്തുകാണിച്ചാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.
വേരിയബിൾ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉയർന്ന പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള ഒരു LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മുൻഗാമിയായ പിക്സൽ വാച്ച് 4 ൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്വാൽകോമിന്റെ SW5100 ചിപ്സെറ്റിൽ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുൻ തലമുറയിലെ 2GB യിൽ നിന്ന് 3GB റാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇത് 41mm, 45mm വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 11 ഫോൾഡ്
വരാനിരിക്കുന്ന ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള മടക്കാവുന്ന ഫോണായ പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിന്റെ ഡിസൈൻ ഗൂഗിൾ നേരത്തെ മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിളിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പങ്കിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും പിക്സൽ ലൈനപ്പിലുടനീളം ഇപ്പോൾ പരിചിതമായ ഒരു ഡിസൈൻ ഭാഷയും കാണാം. ക്യാമറ ലെൻസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള വൈസറുകൾ മുൻഗാമിയേക്കാൾ വലുതായി കാണപ്പെടുന്നു.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ എന്നിവയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പിക്സൽ ഗ്ലോ ലൈറ്റ് ഫോൾഡബിൾ മോഡലിൽ ദൃശ്യമല്ല. ഗൂഗിൾ അതിന്റെ നോൺ-ഫോൾഡിങ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ചില ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ കരുതിവച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോൾഡബിളിന്റെ പിൻ പാനലിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഗൂഗിൾ ബ്രാൻഡിങും കാണാം. അതേസമയം പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപകരണത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും മൈക്രോഫോൺ കട്ടൗട്ടും മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് പച്ച നിറത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. രണ്ട് പ്രതലങ്ങളിലും സ്ഥിരതയുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാനൽ ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹാർഡ്വെയർ ലൈനപ്പിലുടനീളം മെച്ചപ്പെട്ട എഐ സവിശേഷതകൾക്കായി വിവിധ ജെമിനൈ എഐ-പവർ ടൂളുകൾ ഗൂഗിൾ ചേർക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിക്സൽ ടാഗും വരുന്നു?
ഇവന്റിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കറായ പിക്സൽ ടാഗും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കളെ സ്വകാര്യ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രാക്കറാണ് ഇത്. പുറത്തിറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിന്റെ എയർടാഗുമായും സമാനമായ ട്രാക്കറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളുമായും നേരിട്ട് മത്സരിക്കും.
ഉപയോക്താക്കളുടെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മോട്ടോ ടാഗ്, ജിയോടാഗ് പോലുള്ള മൂന്നാം കക്ഷി ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കറിനെ ഇതിനകം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ഫൈൻഡ് ഹബ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ പിക്സൽ ടാഗിന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയും. എങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
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