ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 11 സീരീസ് വരുന്നു; ലോഞ്ച് തീയതിയും ഫീച്ചറുകളും അറിയാം
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് പുറത്തിറക്കിയ പിക്സൽ 10 സീരീസിൻ്റെ പിൻഗാമിയായാണ് പിക്സൽ 11 സീരീസ് എത്തുന്നത്.
Published : July 8, 2026 at 1:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കാൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ പുതിയ അവതാരങ്ങൾ എത്തുന്നു. കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് വിരാമമിട്ട്, അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളോടെ പിക്സൽ 11 സീരീസ് ഫോണുകളും പുതിയ ഗാഡ്ജെറ്റുകളും പുറത്തിറക്കുന്ന 'മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' ഇവൻ്റിൻ്റെ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 12നാണ് ടെക് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഈ വാർഷിക ഹാർഡ്വെയർ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റ് നടക്കുന്നത്.
കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ഇതിനകം തന്നെ ക്ഷണക്കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷണക്കത്ത് പ്രകാരം, 2026 ഓഗസ്റ്റ് 12ന് വൈകിട്ട് ആറിനാണ് (ഇടി) മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇവൻ്റ് നടക്കുക. ഇന്ത്യൻ സമയം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇത് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 13ന് പുലർച്ചെ 3.30നാണ്.
കാലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക് ഭീമൻ അടുത്ത തലമുറ പിക്സൽ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ക്ഷണക്കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് പുറത്തിറക്കിയ പിക്സൽ 10 സീരീസിൻ്റെ പിൻഗാമിയായാണ് പിക്സൽ 11 സീരീസ് എത്തുന്നത്. സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കൊപ്പം പിക്സൽ വാച്ച് 5 സീരീസും ഗൂഗിൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Google Pixel event - August 12 pic.twitter.com/Veo1RCJN7j— Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2026
മെയ്ഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഇവൻ്റ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവ
പരിചിതമായ തിരശ്ചീന ക്യാമറ വൈസറിനൊപ്പം തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള മെറ്റൽ ഫ്രെയിം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിക്സൽ 11 സീരീസിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷണക്കത്തിൽ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. മുൻ മോഡലുകളുടെ അതേ ഡിസൈൻ ശൈലി തന്നെയാകും പുതിയ പിക്സൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുകയെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള പുതിയ വേരിയൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും പുതിയ നിറങ്ങളോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
മുൻഗാമിയെപ്പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിങ്ങനെ നാല് മോഡലുകൾ പിക്സൽ 11 സീരീസിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വാർഷിക ചിപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹാർഡ്വെയർ മാറ്റങ്ങളോടെയാകും പുതിയ ഫോണുകൾ എത്തുക. മുൻ ചോർച്ചകൾ പ്രകാരം, 2എൻഎം പ്രോസസിൽ നിർമിച്ച നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ടെൻസർ ജി6 ചിപ്സെറ്റാകും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. പുതിയ ടൈറ്റൻ എം3 സെക്യൂരിറ്റി ചിപ്പും മീഡിയടെക് എം90 മോഡമും ഇതിനൊപ്പം നൽകും.
ഉയർന്ന പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന സാംസങ്ങിൻ്റെ പുതിയ എം16 ഒഎൽഇഡി പാനലുകളും ഈ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിക്സൽ 11 സീരീസിന് മികച്ച ക്യാമറ സെൻസറുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആപ്പിളിന് സമാനമായി ഗൂഗിളും തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്റ്റോറേജ് 128 ജിബിയിൽ നിന്ന് 256 ജിബിയായി വർധിപ്പിച്ചേക്കാം.
പിക്സൽ ഗ്ലോ എന്ന പുതിയ ഡിസൈൻ ഘടകവും ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരീസിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഗൂഗിൾബുക്കിൽ ഉള്ളതിന് സമാനമായി, പിക്സൽ 11 ഫോണുകളുടെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഡൈനാമിക് ലൈറ്റിങ് സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
പിക്സൽ 11 സീരീസിനൊപ്പം പിക്സൽ വാച്ച് 5 ഉം ഈ ഇവൻ്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെപ്പോലെ തന്നെ, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ച് രണ്ട് വലുപ്പങ്ങളിൽ ടെക് ഭീമൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
Also Read:ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 'എഐ-പവർഡ് ടൂറിസം' സംസ്ഥാനമാകാനൊരുങ്ങി ആന്ധ്രാപ്രദേശ്