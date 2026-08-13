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കരുത്ത് കാണിക്കാൻ ടെൻസർ ജി6 പ്രോസസർ, നോട്ടിഫിക്കേഷനായി പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ: ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിൽ മടക്കാവുന്ന പിക്‌സൽ ഫോണുമായി ഗൂഗിൾ

ഈട് നിൽക്കുന്നതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഡിസൈൻ, പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ, ശക്തമായ ടെൻസർ ജി6 പ്രോസസർ, 20% കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്‌നെസുള്ള ഇന്നർ-ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

PIXEL 11 PRO FOLD PRICE INDIA GOOGLE PIXEL 11 PRO FOLD FEATURES പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് PIXEL 11 PRO FOLD DISPLAY
Google Pixel 11 Pro Fold Launched in India (Image credit: Google Store)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 8:10 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ അടുത്ത തലമുറ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിളുമായി ഗൂഗിൾ. മടക്കാവുന്ന ഫോണായ 'പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ്' ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. പിക്‌സൽ 11, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ എക്‌സ്‌എൽ എന്നീ ഫോണുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഫോൾഡബിളും പുറത്തിറക്കിയത്.

ഇതിനുപുറമെ, ഇയർബഡ്‌സ്, സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച്, ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഹാർഡ്‌വെയർ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റായ 'മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' പരിപാടിയിലാണ് ടെക്‌ ഭീമൻ നിരവധി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിലെത്തിച്ചത്.

പുതിയ ടെൻസർ ജി6 ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഈട് നിൽക്കുന്നതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഡിസൈൻ, പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ, ശക്തമായ ടെൻസർ ജി6 പ്രോസസർ, 20% കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്‌നെസുള്ള ഇന്നർ-ഔട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ, 512 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ്, 48 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ നയിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

PIXEL 11 PRO FOLD PRICE INDIA GOOGLE PIXEL 11 PRO FOLD FEATURES പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് PIXEL 11 PRO FOLD DISPLAY
Google Pixel 11 Pro Fold (Image credit: Google Store)

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിന്‍റെ 16 ജിബി റാമും 512 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോഡലിന് 1,86,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില വരുന്നത്. ഒരൊറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാത്രമേ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവൂ. ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാണ്. ഒലിവ് നിറത്തിൽ മാത്രമേ ഫോൺ ലഭ്യമാവൂ.

PIXEL 11 PRO FOLD PRICE INDIA GOOGLE PIXEL 11 PRO FOLD FEATURES പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് PIXEL 11 PRO FOLD DISPLAY
Google Pixel 11 Pro Fold (Image credit: Google Store)

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ്: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഏഴ് വർഷത്തെ OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷ അപ്‌ഡേറ്റും പിക്സൽ ഡ്രോപ്പ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിൽ ലഭിക്കും. 8 ഇഞ്ച് (2,076 x 2,152 പിക്സലുകൾ) OLED സൂപ്പർ ആക്റ്റുവ ഫ്ലെക്സ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഗൂഗിൾ പിക്‌ൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 372 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 16 ദശലക്ഷം നിറങ്ങൾ, 3,600 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, HDR പിന്തുണ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേയാണ്.

കൂടാതെ 19.5:9 വീക്ഷണാനുപാതമുള്ള 6.5 ഇഞ്ച് (1,080 x 2,342 പിക്സലുകൾ) OLED സൂപ്പർ ആക്റ്റുവ കവർ ഡിസ്പ്ലേ കൂടെ ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു. ഫോൾഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ അതേ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, കളർ ഗാമട്ട്, റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, HDR പിന്തുണ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. മടക്കാവുന്ന സ്ക്രീനിന് അൾട്രാ-തിൻ ഗ്ലാസ് കവർ ലഭിക്കുന്നു.

ഇതിന്‍റെ കവർ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ ഒരു "അൾട്രാ-ഡ്യൂറബിൾ" സെറാമിക് കവർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെൻസർ G6 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. കൂടാതെ ടൈറ്റൻ M3 സുരക്ഷാ കോപ്രൊസസ്സറും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉള്ളത്. 48 എംപി (f/1.7) മെയിൻ ഷൂട്ടർ, 127-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 10.5-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 5x വരെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും 30x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂമും ഉള്ള 10.8-മെഗാപിക്സൽ (f/3.1) ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി കവർ ഡിസ്‌പ്ലേയിലും ഇന്നർ സ്‌ക്രീനിലുമായി രണ്ട് 10-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) ക്യാമറകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4K/60 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഫോണിന് കഴിയും.

PIXEL 11 PRO FOLD PRICE INDIA GOOGLE PIXEL 11 PRO FOLD FEATURES പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് PIXEL 11 PRO FOLD DISPLAY
Google has launched Pixel 11 Series, Pixel Watch 5, Pixel Tag and Pixel Buds (Image credit: Google Store)

ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിൽ 4,806mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഇത് 24 മണിക്കൂറിലധികം ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 30W ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ 0 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് 25W വരെ വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6, NFC, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, ബീഡോ, QZSS, NavIC എന്നിവയാണൻ് ഇതിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. പുതിയ ഫോണിൽ ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്കാനറും ഉണ്ട്. ഇതിന് ഏകദേശം 239 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.

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