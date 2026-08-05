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ബുക്ക് സ്റ്റൈലിൽ മടക്കാം, തുറക്കാം: 'പിക്‌സൽ 11 ഫോൾഡ്' വരുന്നു, ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി ഗൂഗിൾ

പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പിക്‌സൽ 11 സീരിസ് ഓഗസ്റ്റ് 12ന് പുറത്തിറക്കും. ഫോൾഡബിളിനൊപ്പം പിക്‌സൽ 11, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ എന്നിവയും ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കും.

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Google Pixel 11 Pro Fold design revealed (Image Credit: YouTube/Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 12:59 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള മടക്കാവുന്ന ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന പിക്‌സൽ 11 സീരിസ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിക്‌സൽ 11, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മോഡലുകൾ.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിളിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ. കമ്പനി പങ്കിട്ട ടീസറിലാണ് ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 11 ഫോൾഡ്: ഡിസൈൻ

ഗൂഗിളിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ടീസർ പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ നിലനിർത്തുന്നു. പിക്സൽ ലൈനപ്പിലുടനീളം ഇപ്പോൾ പരിചിതമായ ഒരു ഡിസൈൻ ഭാഷ കാണാം. ക്യാമറ ലെൻസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള വൈസറുകൾ മുൻഗാമിയേക്കാൾ വലുതായി കാണപ്പെടുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിക്‌സൽ 11, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ എന്നിവയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പിക്‌സൽ ഗ്ലോ ലൈറ്റ് ഫോൾഡബിൾ മോഡലിൽ ദൃശ്യമല്ല. ഗൂഗിൾ അതിന്‍റെ നോൺ-ഫോൾഡിങ് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ചില ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ കരുതിവച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോൾഡബിളിന്‍റെ പിൻ പാനലിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഗൂഗിൾ ബ്രാൻഡിങും കാണാം. അതേസമയം പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപകരണത്തിന്‍റെ വലതുവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു സ്‌പീക്കർ ഗ്രില്ലും മൈക്രോഫോൺ കട്ടൗട്ടും മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് പച്ച നിറത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. രണ്ട് പ്രതലങ്ങളിലും സ്ഥിരതയുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാനൽ ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹാർഡ്‌വെയർ ലൈനപ്പിലുടനീളം മെച്ചപ്പെട്ട എഐ സവിശേഷതകൾക്കായി വിവിധ ജെമിനൈ എഐ-പവർ ടൂളുകൾ ഗൂഗിൾ ചേർക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 11 ഫോൾഡ്: ലോഞ്ച് തീയതിയും ലഭ്യതയും

ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യും. പിക്‌സൽ 11 സീരിസിലെ മറ്റ് ഫോണുകളും ഇതേ ദിവസം തന്നെ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ പ്രീ-ഓർഡറിനായി ലഭ്യമാകും. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോഡൽ റിസർവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 11 ഫോൾഡ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പിക്‌സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡിന്‍റെ ഉള്ളിൽ 8 ഇഞ്ച് മടക്കാവുന്ന OLED സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പുറത്ത് 6.4 ഇഞ്ച് OLED കവർ ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗൂഗിളിന്‍റെ പുതിയ ടെൻസർ ജി6 ചിപ്‌സെറ്റും ടൈറ്റൻ എം3 സെക്യൂരിറ്റി കോപ്രൊസസറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 16 ജിബി വരെ റാമും 1 ടിബി വരെ ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ, 48 എംപി മെയിൻ സെൻസർ നയിക്കുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ടായേക്കാം. ഇതിൽ 10.5 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസും 10.8 എംപി പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കവർ ഡിസ്‌പ്ലേയിലും അകത്തെ മടക്കാവുന്ന സ്‌ക്രീനിലും രണ്ട് 10 എംപി സെൽഫി ക്യാമറകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

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