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പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ, ഗൂഗിളിന്റെ ശക്തിയേറിയ ടെൻസർ ജി6 ചിപ്സെറ്റിൽ 'പിക്സൽ 11 സീരിസ്': വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം
ടെൻസർ ജി6 ചിപ്പ്, ആഴമേറിയ ജെമിനി എഐ ഇന്റഗ്രേഷൻ, 120x പ്രോ സൂം വരെയുള്ള അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ക്യാമറ, പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളടങ്ങുന്നതാണ് പിക്സൽ 11, പ്രോ മോഡലുകൾ.
Published : August 13, 2026 at 7:02 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പിക്സൽ ആരാധകർക്കായി പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുത്തൻ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ഗൂഗിൾ. ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന കമ്പനിയുടെ വാർഷിക ഹാർഡ്വെയർ ലോഞ്ച് ഇവൻ്റായ 'മേഡ് ബൈ ഗൂഗിൾ' പരിപാടിയിലാണ് ടെക് ഭീമൻ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. പിക്സൽ 11 സീരിസ് മുതൽ ഇയർബഡ്സ്, സ്മാർട്ട്വാച്ച്, ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു.
പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ, പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് എന്നിവയാണ് പിക്സൽ 11 സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ. ഇതിൽ പിക്സൽ 11 പ്രോ ഫോൾഡ് ബുക്ക്-സ്റ്റൈലിലുള്ള മടക്കാവുന്ന ഫോൺ ആണ്. കമ്പനി പരിപാടിയിൽ സ്മാർട്ട്വാച്ചായ പിക്സൽ വാച്ച് 5, ആദ്യത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കറായ പിക്സൽ ടാഗ്, ഇയർബഡ്സ് ആയ പിക്സൽ ബഡ്സ് എന്നിവയും പുറത്തിറക്കി.
ടെൻസർ ജി6 ചിപ്പ്, ആഴമേറിയ ജെമിനി എഐ ഇന്റഗ്രേഷൻ, 120x പ്രോ സൂം വരെയുള്ള അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ക്യാമറ, പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളടങ്ങുന്നതാണ് പിക്സൽ 11 സീരിസ്. പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചറും ലഭിക്കുന്നു. പിക്സൽ 11 സീരിസിലെ പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ എന്നിവയുടെ വില, ലഭ്യത, സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
പിക്സൽ 11, പിക്സൽ 11 പ്രോ, പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
പിക്സൽ 11ന്റെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ബേസ് വേരിയന്റിന് 89,999 രൂപ മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം 12 ജിബി റാമും 512 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് 1,04,999 രൂപയാണ് വില. പിസ്ത, ഹൈബിസ്കസ്, ഫ്രോസ്റ്റ്, ഒബ്സിഡിയൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് പിക്സൽ 11 ലഭ്യമാവുക.
പിക്സൽ 11 പ്രോയുടെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് 1,19,999 രൂപ മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം 16 ജിബി + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് വേരിയന്റിന് 1,34,999 രൂപ വിലയുണ്ട്.
പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എലിന്റെ 12 ജിബി + 256 ജിബി കോൺഫിഗറേഷനുള്ള മോഡലിന് 12 ജിബി + 256 ജിബി കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ബേസ് വേരിയന്റിന് 1,34,999 രൂപയും 16 ജിബി റാമും 512 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് 1,49,999 രൂപയും വിലയുണ്ട്. രണ്ട് പ്രോ മോഡലുകളും കാന്യോൺ, ഫോഗ്, ഒലിവ് എന്നീ നിറങ്ങളിലും ഒരു മാറ്റ് ഒബ്സിഡിയൻ നിറത്തിലും ലഭ്യമാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതലാണ് ഈ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. ഗൂഗിൾ സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മറ്റ് റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ഫോണുകളും വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും. 4,900 രൂപ വിലയുള്ള പുതിയ പിക്സൽസ്നാപ്പ് കേസ്, 4,500 രൂപ വിലയുള്ള പിക്സൽസ്നാപ്പ് ചാർജർ, 2,979 രൂപ വിലയുള്ള പിക്സൽസ്നാപ്പ് റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവയും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
|മോഡൽ
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|പിക്സൽ 11
|12GB + 256GB
|Rs 89,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,04,999
|പിക്സൽ 11 പ്രോ
|12GB + 256GB
|Rs 1,19,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,34,999
|പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ
|12GB + 256GB
|Rs 1,34,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,49,999
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഎംഐ വാങ്ങുമ്പോൾ 10,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ്, 24 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐകൾ, 9,000 വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഓഫറുകളും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് മാസത്തെ ഗൂഗിൾ എഐ പ്രോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഈ ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ലഭ്യമാണ്.
പിക്സൽ 11: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
6.3 ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച്ഡി+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് പിക്സൽ 11ന് ലഭിക്കുന്നത്. 120 ഹെർട്സ് വരെ സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 സംരക്ഷണം, 3,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെൻസർ ജി6 പ്രോസസറും ടൈറ്റൻ എം3 സുരക്ഷാ ചിപ്സെറ്റും ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നു. 12 ജിബി LPDDR5X റാമും 512GB വരെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഈ മോഡലിൽ ഉണ്ട്.
Google #Pixel11 is anything but basic.— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2026
Designed for Gemini Intelligence*
Upgraded 30x Super Zoom camera*
Hours of power in just a few minutes*
*See video for more & get yours today: https://t.co/Vp68QYXm1A #MadeByGoogle pic.twitter.com/1gugQaDVnr
എഡ്ജ്-ടു-എഡ്ജ് ഗ്ലാസ് ക്യാമറ ബാർ: എഡ്ജ്-ടു-എഡ്ജ് ഗ്ലാസ് ക്യാമറ ബാർ ആണ് ഇതിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 11 സീരിസിന് പൂർണ്ണമായും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത, മെലിഞ്ഞ പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നുസമാർന്ന ഗ്ലാസ് നേരിട്ട് മെറ്റൽ സൈഡ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാന മോഡലിൽ ക്യാമറ ബമ്പിന്റെ വണ്ണം 40 ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു.
പിക്സൽ 11ന് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എഫ് / 1.7 അപ്പർച്ചർ, ഒഐഎസ്, എൽഡിഎഎഫ് പിന്തുണയുള്ള 48 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ, 13 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസ്, 10.8 മെഗാപിക്സൽ 5x ടെലിഫോട്ടോ സെൻസർ, f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 10.5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പിക്സൽ 11 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അൾട്രാസോണിക് ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങും ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു. 30W വയർഡ്, 25W Qi 2.2 പിക്സൽസ്നാപ്പ് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 4,985mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 5G, Wi-Fi, 5G, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, NFC, ഒരു USB ടൈപ്പ്-C 3.2 പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. 197 ഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരം.
പിക്സൽ 11 പ്രോ സീരിസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഹൈലൈറ്റ് സവിശേഷത: പിക്സൽ 11 പ്രോ മോഡലുകളിൽ പുതിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു അലേർട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. പിൻ ക്യാമറ ഫ്ലാഷിന് ചുറ്റും എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ നൽകുന്ന ഡിസൈനാണിത്. ഫോൺ താഴെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന പാറ്റേണുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ജെമിനൈയുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുമ്പോഴോ ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റും കാണിക്കുന്നു. ഇൻകമിങ് കോൾ വരുമ്പോൾ കീ കോൺടാക്റ്റുകൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃത കളർ കോഡുകൾ സജ്ജമാക്കാനും കഴിയും.
From Gemini Intelligence to brand new camera features, explore a few can’t-miss updates from the new Pixel 11 family 🧵 #MadeByGoogle pic.twitter.com/eAJNxPTjKg— Google (@Google) August 12, 2026
പിക്സൽ 11 പ്രോയിൽ 2856 x 1280 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.3 ഇഞ്ച് 1.5K LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. അതേസമയം പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എൽ 1344x2992 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് QHD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുമായി വരുന്നു. രണ്ട് മോഡലുകളും 3,600nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 120Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
രണ്ടിലും ഏറ്റവും പുതിയ ഗൂഗിൾ ടെൻസർ ജി6 പ്രൊസസർ ആണ് കരുത്തേകുന്നത്. കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷയ്ക്കായി ടൈറ്റൻ എം3 സെക്യൂരിറ്റി ചിപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12 ജിബി വരെ LPDDR5X റാമും 512 ജിബി വരെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഈ ഫോണുകളിൽ ഉണ്ട്. രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് പ്രോ സീരിസിലെ രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും ലഭിക്കുന്നത്. എഫ്/1.68 അപ്പർച്ചർ, ഒഐഎസ്, എൽഡിഎഎഫ് പിന്തുണയുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ, 48 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസ്, 5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും 120x ഡിജിറ്റൽ സൂമും ഉള്ള 48 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ സെൻസർ, എഫ്/2.2 അപ്പർച്ചറുള്ള 42 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.
പിക്സൽ 11 പ്രോയിൽ 4,840 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എലിൽ 5,115 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. രണ്ട് മോഡലുകളും 30W വയർഡ്, 25W Qi 2.2 PixelSnap വയർലെസ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അൾട്രാസോണിക് ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, IP68 റേറ്റിങ് എന്നിവയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 5G, Wi-Fi, 5G, GLONASS, ഗലീലിയോ, BeiDou, NavIC, NFC, ഒരു USB ടൈപ്പ്-C 3.2 പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. പിക്സൽ 11 പ്രോയ്ക്ക് 204 ഗ്രാമും ഭാരവും പിക്സൽ 11 പ്രോ എക്സ്എലിന് 226 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ട്.
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