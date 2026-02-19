ETV Bharat / automobile-and-gadgets
5,100mAh ബാറ്ററി, 48 എംപി ക്യാമറ: ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ 10 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ; വില അറിയാം
5,100mAh ബാറ്ററി, IP68 റേറ്റിങ്, 48 എംപി ക്യാമറ, ടെൻസർ G4 ചിപ്സെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായി പിക്സൽ 10എ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. കമ്പനി നിരവധി ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : February 19, 2026 at 1:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ 10 സീരിസ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലൈനപ്പിലേക്ക് മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണായ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10a ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി.
ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ആയിരിക്കും ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10a വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. അടുത്ത മാസം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്ന ഫോൺ രാജ്യത്ത് പ്രീ-ഓർഡറിന് ലഭ്യമാവും. നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക.
5,100mAh ബാറ്ററി പിന്തുണയുമായി വരുന്ന ഫോൺ ഒരു അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഇതിന് IP68 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10a: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
8GB+256GB റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുമുള്ള ഒരേയൊരു സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ 49,999 രൂപയാണ് വില. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത HDFC ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 3,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കും, 24 മാസത്തെ പലിശരഹിത EMI ഓപ്ഷനും, 3000 രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും കമ്പനി നൽകും. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ അപ്ഗ്രേഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഫോൺ.
ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 9 മണിക്ക് ഇത് പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാനാകും. മാർച്ച് 6ന് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ബെറി, ഫോഗ്, ലാവെൻഡർ, ഒബ്സിഡിയൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10a: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10എ ആൻഡ്രോയിഡ് 16ൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏഴ് വർഷത്തെ OS അപ്ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. ഇതിൽ 6.3 ഇഞ്ച് (1,080x2,424 പിക്സലുകൾ) ആക്റ്റുവ (pOLED) ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. ത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് നൽകും. കൂടാതെ കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണവും 3,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസും ഇതിലുണ്ട്.
ഗൂഗിള് പിക്സല് 10എയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടെന്സര് ജി4 ചിപ്സെറ്റാണ്. മുൻ മോഡലിലും ഇതേ ചിപ്സെറ്റാണ് നൽകിയത്. ടൈറ്റന് എം2 സെക്യൂരിറ്റി കോപ്രൊസസ്സറും ഈ ഹാന്ഡ്സെറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഓണ്ബോര്ഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ചിപ്സെ്റ്റ്. വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10എയിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉള്ളത്. 25mm ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള 48-മെഗാപിക്സൽ (f/1.7) പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 1/2.0-ഇഞ്ച് സെൻസർ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS), 120-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 13-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 1/3.1-ഇഞ്ച് സെൻസർ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം. f/2.2 അപ്പെർച്ചറുള്ള 13 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്.
ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10എയിൽ 30W (വയർഡ്), 10W (വയർലെസ്) ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,100mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6e, ബ്ലൂടൂത്ത് 6, NFC, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, BeiDou, QZSS എന്നിവയും ഉണ്ട്. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഒരു ഇ-കോമ്പസ്, ഒരു ബാരോമീറ്റർ, ഒരു ജിയോമാഗ്നറ്റിക് സെൻസർ, ഒരു ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ എന്നിവയുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഫീച്ചറായി ഒരു ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഉണ്ട്. ഏകദേശം 183 ഗ്രാം ഭാരവുണ്ട് ഈ ഫോണിന്.
Also Read:
- നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ് പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: വിലയും സവിശേഷതകളും ചോർന്നു
- എഐ ഉച്ചകോടിയിലെ താരം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നിർമിത എഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ്: ആദ്യ പരീക്ഷണം പ്രധാനമന്ത്രി
- സ്ക്രീൻ സൗജന്യമായി മാറ്റാം, രണ്ട് വർഷം വാറന്റിയും: 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ 'ഇൻഫിനിക്സ് നോട്ട് എഡ്ജ് 5G' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
- ആപ്പിൾ ഇവന്റ് മാർച്ചിൽ: ഐഫോൺ 17e, വില കുറഞ്ഞ മാക്ബുക്ക്? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
- ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ തിരയുന്നവരാണോ? ലാവ മൊബൈൽസിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ എത്തി: വില 7,499 രൂപ!