ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എ വരുന്നു: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ചോർന്നു; പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10 സീരിസിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന പിക്‌സൽ 10എ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചോർന്ന സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

This picture is of a phone of Google Pixel 10 series (Photo credit: Google Store)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്‌സൽ 10 സീരിസ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ മിഡ് റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പിക്‌സൽ 10 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10a കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഈ സീരിസിലെ വില കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചന.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 9 സീരിസിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി പുറത്തിറക്കിയ പിക്‌സൽ 9aയുടെ പുതിയ പതിപ്പായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10a. അതേസമയം ഈ ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്.

2026 ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ റോളണ്ട് ക്വാണ്ട്റ്റ് ബ്ലൂസ്‌കൈയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ പിക്‌സൽ 9എയേക്കാൾ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇത് വിപണിയിലെത്തും.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എ: ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ആയിരിക്കും ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ആദ്യ വേരിയന്‍റ് 128 ജിബി സ്റ്റോറേജിലും രണ്ടാമത്തെ വേരിയന്‍റ് 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒബ2സിഡിയൻ, ബെറി, ഫോഗ്, ലാവെൻഡർ എന്നീ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അതേസമയം പിക്‌സൽ 9എ ഐറിസ്, പിയോണി, പോർസലൈൻ, ഒബ2സിഡിയൻ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തത്.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എയിൽ സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിന് 6.3 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്‍റെ സ്‌ക്രീനിന് 60Hz മുതൽ 120Hz വരെയുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണ ലഭിക്കും. കൂടാതെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഏകദേശം 2,000 നിറ്റ്സ് ആകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എയ്‌ക്ക് ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ലഭിച്ചേക്കാം. അതിൽ 48MP പ്രൈമറി ക്യാമറയും 13MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടും. അതേസമയം, മുൻവശത്ത് 13MP സെൽഫി ക്യാമറയും നൽകാം. 8 ജിബി റാം, 5100 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, ഗൂഗിളിന്‍റെ ടെൻസർ ജി4 പ്രോസസർ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സാധ്യമായ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ. ഏഴ് വർഷം വരെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയും ലഭിച്ചേക്കും. 499 ഡോളറായിരിക്കും (ഏകദേശം 44,000 രൂപ) ഇതിന്‍റെ പ്രാരംഭവിലയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

