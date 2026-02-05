ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10എ വരുന്നു: ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തി; ഡിസൈൻ കാണാം

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10a ഫെബ്രുവരി 18ന് ആഗോള വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കും. കൂടുതലറിയാം...

The Google Pixel 10a is set to launch on February 18, with a better camera, Gemini AI and a more robust design.
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 5, 2026 at 5:26 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്‌സൽ 10 സീരിസ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ മിഡ് റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഗൂഗിൾ. പിക്‌സൽ 10 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10a കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10a ഫെബ്രുവരി 18ന് ആഗോള വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഫെബ്രുവരി 13ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.29ന് ഗൂഗിൾ സ്റ്റോർ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പിക്‌സൽ 10a ഫോണിനായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫർ ലഭിക്കും. ഈ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഓഫർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവും.

ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 9 സീരിസിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി പുറത്തിറക്കിയ പിക്‌സൽ 9aയുടെ പുതിയ പതിപ്പായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10a. വരാനിരിക്കുന്ന പിക്‌സൽ 10a ഫോണിനെ കുറിച്ച് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

പിക്‌സൽ 10എ: ഡിസൈൻ
ഡിസൈനിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ പിക്‌സൽ 10a ഫോണിന് പിക്‌സൽ 9a ഫോണിന്‍റെ അതേ ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിൻവശത്ത് തിരശ്ചീന പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഉണ്ട്. പിൻ പാനലിന്‍റെ മധ്യത്തിൽ ഗൂഗിൾ കി ബ്രാൻഡിങ് ദൃശ്യമാണ്.

ഫോണിന്‍റെ മുൻവശത്ത് ചുറ്റും കട്ടിയുള്ള ബെസലുകളും സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്കായി മധ്യഭാഗത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ച്-ഹോൾ കട്ടൗട്ടും കാണാം. ടീസറിൽ, പിക്‌സൽ 10a ഒരു നീല കളർ ഓപ്ഷനിൽ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിക്‌സൽ 9aയുടെ ഐറിസ് നിറത്തിന് സമാനമാണ്.

പിക്‌സൽ 10എ: സവിശേഷത
പിക്‌സൽ 10 എയുടെ പൂർണമായ സവിശേഷതകൾ ഗൂഗിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇത് മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനുഭവം നൽകുമെന്ന് കമ്പനി സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ പിക്‌സൽ എ-സീരിസ് ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മികച്ച പൊടി, ജല സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ ജെമിനൈ AI ഇൻ-ബിൽറ്റ് അസിസ്റ്റന്‍റായി ഉണ്ടായിരിക്കും.

പിക്‌സൽ 10എ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, പിക്‌സൽ 10എ 128 ജിബി, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബെറി, ഫോഗ്, ലാവെൻഡർ, ഒബ്സിഡിയൻ തുടങ്ങിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും. യൂറോപ്പിൽ ഇതിന്‍റെ 128 ജിബി വേരിയന്‍റിന് EUR 549 (ഏകദേശം 58,000 രൂപ) ആയിരിക്കുമെന്നും, 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് EUR 649 (ഏകദേശം 69,000 രൂപ) ആയിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

