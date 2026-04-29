ഇനി വഴി തെറ്റില്ല! ബജാജ് ചേതക്കിന്‍റെ ഈ വേരിയന്‍റിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഫീച്ചറും: വില വർധിച്ചത് എത്ര?

അപ്‌ഡേറ്റോടെ ബജാജ് ചേതക്കിന് ഇനി മുതൽ പുതിയ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനവും, ഉയർന്ന പതിപ്പിൽ കൂടുതൽ പവറും ലഭിക്കും. വിശദമായി അറിയാം...

Google Maps Feature Added to Bajaj Chetak Variant (Photo - Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 6:10 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹന ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ കമ്പനികൾക്കിടയിലുള്ള മത്സരവും വർധിച്ചു വരികയാണ്. എതിരാളികളേക്കാൾ മികച്ചതും അത്യാധുനികവുമായ സവിശേഷതകളുമായി വിപണിയിൽ മുന്നേറാനാണ് ഓരോ കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ മോഡലുകളെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ബജാജ് ഓട്ടോ അവരുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറായ ബജാജ് ചേതക്കിന് നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ബജാജ് ചേതക്കിന് ഇനി മുതൽ പുതിയ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനവും, ഉയർന്ന പതിപ്പിൽ കൂടുതൽ പവറും ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ബജാജ് ചേതക് ഫാമിലി മോഡലുകളുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇനി 'സി' ചേർക്കും. അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷം ബജാജ് ചേതക് 35 ചേതക് C35 എന്നും, ബജാജ് ചേതക് 30 ചേതക് C30 എന്നും അറിയപ്പെടും. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി ബജാജ് ചേതക് C25ന് സമാനമാണിത്.

C30, C35 മോഡലുകളുടെ വിലയും കമ്പനി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3,000 രൂപ മുതൽ 5,000 രൂപ വരെയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വില വർധനവിനൊപ്പം ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Google Maps Feature Added to Bajaj Chetak (Photo - Bajaj Auto)

2026 ബജാജ് ചേതക് C35: പുതിയ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ സ്‌കൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം അതിന്‍റെ ടോപ്പ്-എൻഡ് ചേതക് C3501 ആണ്. ഇപ്പോൾ ചേതക് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആപ്പിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് സംയോജനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബജാജ് ചേതക് C3501 ഉം C3502 ഉം നവീകരിച്ച മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ പരമാവധി 4.8 kW (6.43 bhp) പവർ നൽകുന്നു. മുമ്പ് 4.5 കിലോവാട്ട്(6 bhp) പവറാണ് നൽകിയത്.

കൂടുതൽ പവർ ലഭിക്കുന്നതോടെ ഈ സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ ടോപ്പ്‌ സ്‌പീഡ് മണിക്കൂറിൽ 63 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ ആയി വർധിച്ചു. മുമ്പ് TecPac സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പാക്കേജ് വാങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, റൈഡ് മോഡുകൾ (ഇക്കോ, സ്‌പോർട്) ഇപ്പോൾ C3501, C3502 എന്നിവയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്.

Bajaj Chetak (Photo - Bajaj Auto)

ബജാജ് C3501, C3502 എന്നിവയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി ഏതെങ്കിലും ബഗുകൾ പരിഹരിക്കാനും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുതിയ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കാനും കഴിയും. ഇതിനായി ഉടമകൾക്ക് സർവീസ് സെന്‍റർ സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ അപ്‌ഡേറ്റോടെ, എൻട്രി ലെവൽ ബജാജ് C3503 ന് 1.14 ലക്ഷം രൂപയും ബജാജ് C3502 ന് 1.29 ലക്ഷം രൂപയും ബജാജ് C3501 ന് 1.39 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) വില.

Bajaj Chetak (Photo - Bajaj Auto)

2026 ബജാജ് ചേതക് C30: പുതിയ സവിശേഷതകൾ
ബജാജ് C35-നെ പോലെ, C30-ലും കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു മോട്ടോർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അതിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 63 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 70 കിലോമീറ്ററായി വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റും രണ്ട് റൈഡ് മോഡുകളും ബജാജ് C30-ൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഇതോടൊപ്പം, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഒരു പോർട്ടബിൾ ചാർജറും ഇതിനുണ്ട്. ഇത് ചാർജിങ് സമയം 3 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 2 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കുന്നു. ബജാജ് C30-യുടെ വില ഇപ്പോൾ 1.03 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം).

Bajaj Chetak (Photo - Bajaj Auto)

ബജാജ് ചേതക് C35ന്‍റെ ടോപ്‌ സ്‌പീഡ് വർധിച്ചതും, പുതിയ ഫീച്ചറുകളോടെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള ചേതക്ക് വന്നതും ഈ അപ്‌ഗ്രേഡിലെ ഗുണങ്ങളായി പറയാം. പവറിൽ കൃത്യമായ വർധനവ് ബജാജ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ബജാജ് C25ന്‍റെ ഉയർന്ന വേഗത നേരത്തെ 55 കിലോമീറ്ററിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്ററായി വർധിച്ചു. ബജാജ് C25ന്‍റെ വില 89,500 രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം). കൂടാതെ 113 കിലോമീറ്റർ ക്ലെയിം ചെയ്ത റേഞ്ചുള്ള 2.5 kWh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്.

